 Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, сеть действовала на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этого было привлечено 40 проституток разного возраста, которые предоставляли незаконные услуги по цене 1500-5000 гривен за час. Злоумышленники также занимались продажей наркотиков амфетамина и каннабиса.
Полиция задержала шестерых человек. Для прикрытия нелегальный бизнес работал "на выезд". Во время проведения 10 обысков сотрудники полиции изъяли незаконно полученные деньги, наркотики, банковские карточки, средства связи, записные книжки со списками клиентов и их адресами и суммами полученных от них средств, а также графики дежурства женщин.
Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанным. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Судя по купюрам на столе и не скажеш.
ПыСы Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора)))
Вот если бы по 200-300 гривень, то это были бы законные услуги
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Для чого такі неприємності жінкам?
Если доллар сдать - то даже хватит на бутылку водки.
На оборону хватит...
- Семен Маркович, с аткудава вы такой счастливый... аж противно... чешете?
- на стриптиз заходил..
- ой я вас умоляю! лишь бы самому ничего не делать?
- та не...не в том счастье!... я в трусики девочке 10 баксов заталкивал ...
а с оттудава... сто... мне в руки выпали...
вот и свезло таки... необычайно - и посмотрел... и заработал...
К стати, новый перл от Ревы. Оказывается, что украинцы не только много едят, а ещё и 40% доходов утаивают. По-этому, вся эта статистика относительно низких доходов, это манипуляции цифрами. Реально доходы украинцев на 40% выше! Вот правительство и расчитывает все сборы умножив доходы на 1,4.
"После того, как мы ввели новый налог на воздух, вы стали меньше дышать ! Это возмутительно ! Ма-алчать !"
бюджет пополнится налогами,спадет агрессивность некоторых мужчин,уменьшатся венерические болезни,единственные кто от етого потеряет-продажные менты,которые крышуют етот бизнес