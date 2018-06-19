 Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, сеть действовала на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этого было привлечено 40 проституток разного возраста, которые предоставляли незаконные услуги по цене 1500-5000 гривен за час. Злоумышленники также занимались продажей наркотиков амфетамина и каннабиса.

Полиция задержала шестерых человек. Для прикрытия нелегальный бизнес работал "на выезд". Во время проведения 10 обысков сотрудники полиции изъяли незаконно полученные деньги, наркотики, банковские карточки, средства связи, записные книжки со списками клиентов и их адресами и суммами полученных от них средств, а также графики дежурства женщин.

Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанным. Им грозит до семи лет лишения свободы.







