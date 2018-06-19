EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  8913  79
Все про:Киевская область (1450) Нацполиция (7634) проституция (242) публичный_дом (6)

 Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области сотрудники полиции разоблачили межрегиональную сеть выездных борделей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Полиция задержала киевлянок, занимавшихся сутенерством через группы в мессенджерах: "Нужна ТОП, инста-girl, обложки, титулы, медийные и т.д.". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным правоохранителей, сеть действовала на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этого было привлечено 40 проституток разного возраста, которые предоставляли незаконные услуги по цене 1500-5000 гривен за час. Злоумышленники также занимались продажей наркотиков амфетамина и каннабиса.

Полиция задержала шестерых человек. Для прикрытия нелегальный бизнес работал "на выезд". Во время проведения 10 обысков сотрудники полиции изъяли незаконно полученные деньги, наркотики, банковские карточки, средства связи, записные книжки со списками клиентов и их адресами и суммами полученных от них средств, а также графики дежурства женщин.

Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанным. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция 01
Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция 02
Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция 03
Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3072298
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
судя по предпоследней фотке,взяли "крупную рыбу".. Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6915
 показать весь комментарий
 
 
Ця риба мабуть за дах забула розрахуватись. Дивно, що мусора ніколи не були на фронті, а всі мають УБД. Це певно вони за бордельні справи отримують .
 показать весь комментарий
 
 
Это где такие цены на шлюх, что и копейки нужны? Посекундная тарификация? Велику мережу виїзних борделів викрили на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9793 Но 1 (ОДИН!!!) доллар меня убил...
 показать весь комментарий
 
 
Крупні купюри менти встигли "конфіскувати"
 показать весь комментарий
 
Серьёзно? Прошвырнитесь по центру Киева по съёмным квартирам, там таких борделей как г***на.
 показать весь комментарий
 
 
ТОП-5 мест в Киеве, где раньше находились бордели
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? Это решит Ваши проблемы? Мои - нет.
 показать весь комментарий
 
В целом, в 19 веке по всей территории сегодняшнего центра города царила атомсфера довольно свободных нравов. В народе даже существовало негласное правило - приличная женщина во второй половине дня не могла без сопровождения пройти по четной стороне Крещатика. "Здесь словно медом было помазано для разных злачных вещей"
 показать весь комментарий
 
предоставляли незаконные услуги по цене 1500-5000 гривен за час Источник: https://censor.net.ua/p3072298
Судя по купюрам на столе и не скажеш.
 показать весь комментарий
 
 
Остальное пошло на нужды нуждающихся ментов Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4390 Но купюры и вправду смешны положили. У кого чё по карманам валялось - то и сфоткали. Мать его, вот это кретины! За проститутками бегают, а в это время бы лучше занимались сепарами, убийцами, крупными наркоторговцами...
 показать весь комментарий
 
 
то всё, шо осталось после выемки доблестными полисменами незадекларированных средств работниц сферы услуг. короче, даже на гандоны не оставили Крупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3800
 показать весь комментарий
 
 
Не стоят они тех денег. Проще и приятнее с обычными.
 показать весь комментарий
 
 
1500 гривен в час -это примерно 42 копийки в секунду. Клиент заплатил за 2 минуты секса. Велику мережу виїзних борделів викрили на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2939
 показать весь комментарий
 
Когда есть желающие,найдутся и дающие.Из глубины веков это. Никто не победил. Можно только узаконить и получать прибыль .Легально. И рисков меньше будет. В отношении заболеваний.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе это рассказали те, кто живёт 500 лет и более? Или ты уже забыл про свой бред? Велику мережу виїзних борделів викрили на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8630 А так то да, лучше легализовать и получать с этого деньги в казну. Но у нас отношение людей к этому как и к геям - резко отрицательное. Будут говорить:"Ты что, хочешь чтобы твоя дочь смотрела на это и стала проституткой и минетчицей?".
 показать весь комментарий
 
Резко отрицательное - это значит у тебя из головы советская вата не выветрилась.На Западе о таком даже не задумываются.
 показать весь комментарий
 
 
Шо ты несёшь? О чём не задумываются на Западе?
 показать весь комментарий
 
Будь добр, расскажи о нравах на Руси, до времени которое принято называть "крещение Руси".
 показать весь комментарий
 
А шо было в 1518 году и ранее? Может человеки не иплись за гроши, ништяки или просто от "любви у искусству"? Если флажок твой верен (или просто англицкое ВПН?), то там это цвело буйным цветом, а так как концетраптивов не було, то появилось на свет много интересных личностей, повлиявших на историю. Или, если мамзель дала и родила ради положения в обществе и безбедной жизни, то она просто Ашиблась?))) Детский сад. Если мы каким-то чудом выживем как вид до 2518 года, то будет тоже самое, хай даже в ВР реальности будут давалки. Курим вумные книжки и включаем мозг. И да, легализировать давно пора.
ПыСы Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора)))
 показать весь комментарий
 
===Для этого было привлечено 40 проституток разного возраста, которые предоставляли незаконные услуги по цене 1500-5000 гривен за час.===

Вот если бы по 200-300 гривень, то это были бы законные услуги
 показать весь комментарий
 
 
Судя по купюрах на столе не 1500-5000 грн. час, а 1,50 - 5,00 сутка.
 показать весь комментарий
 
 
це вже як з гральними автоматами: сьогодня закриваєм, робимо піар, а завтра тихесенько відпускаєм.
 показать весь комментарий
 
 
Для этого было привлечено 40 проституток разного возраста, которые предоставляли незаконные услуги по цене 1500-5000 гривен за час. Источник: https://censor.net.ua/p3072298
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для чого такі неприємності жінкам? Велику мережу виїзних борделів викрили на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3061
 показать весь комментарий
 
Мужикам тоже будет "немножко" не приятно, когда огласят списки клиентов их женам.
 показать весь комментарий
 
У деяких так і буде, але ті, яких вони утримують цього не побачать
 показать весь комментарий
 
Видать, элитные проститутки - не токмо монетами брали, но и ассигнациями.
 показать весь комментарий
 
 
У ментов даже для картинки нормальных денег не нашлось,один доллар,это ж где такие просьитутки дешевые работают)))
 показать весь комментарий
 
 
Предпоследняя фотка. За те деньги даже в Форе ничего не купишь, разве что с применением ствола. Это разоблачениие фуфлом отдает
 показать весь комментарий
 
 
66 гривен 45 копеек, и один доллар США.
Если доллар сдать - то даже хватит на бутылку водки.
 показать весь комментарий
 
 
а с помощью пистолета можно и на закусочку наколядовать
 показать весь комментарий
 
Адресочики и телефонцики - будьте добры ооогласи-Те весь список пЖалуста.
 показать весь комментарий
 
Предпоследняя фотка мощная - пятерочки, двадцаточки и один доллар. Бордель работал по-крупному.
 показать весь комментарий
 
 
Легализуйте проституцию - и стрегите налоги!
На оборону хватит...
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот вопрос возник. И собственно кому те жрицы любви мешали? Есть спрос, есть предложение. продают недвижимость, продают движимость, продают свой труд и умение. Почему нельзя продавать секс?
 показать весь комментарий
 
***
- Семен Маркович, с аткудава вы такой счастливый... аж противно... чешете?
- на стриптиз заходил..
- ой я вас умоляю! лишь бы самому ничего не делать?
- та не...не в том счастье!... я в трусики девочке 10 баксов заталкивал ...
а с оттудава... сто... мне в руки выпали...
вот и свезло таки... необычайно - и посмотрел... и заработал...
 показать весь комментарий
 
 
М-да, самозанятость среди женщин государством не приветствуется.
К стати, новый перл от Ревы. Оказывается, что украинцы не только много едят, а ещё и 40% доходов утаивают. По-этому, вся эта статистика относительно низких доходов, это манипуляции цифрами. Реально доходы украинцев на 40% выше! Вот правительство и расчитывает все сборы умножив доходы на 1,4.
 показать весь комментарий
 
Вспоминается мультик про Чиполлино :
"После того, как мы ввели новый налог на воздух, вы стали меньше дышать ! Это возмутительно ! Ма-алчать !"
 показать весь комментарий
 
 
может пора уже проституцию легализовать? тут сплошной +
бюджет пополнится налогами,спадет агрессивность некоторых мужчин,уменьшатся венерические болезни,единственные кто от етого потеряет-продажные менты,которые крышуют етот бизнес
 показать весь комментарий
 
 
Головне показати газовий і стартовий пістолети. Мовляв, ще трохи і до заказного вбивства б дійшли, але ми ж... Ух, їх усіх! За принципом "Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь!" (с) Може якась бабця в селі і захаває, але у середньостатистичних громадян це викликає уже елементарний добродушний ржач. Хоча, й гріх сміятися над імпотентами, навіть, якщо вони в формі. Проте, може це такі в них своєрідні рольові ігри, щоб компенсувати своє розумове безсилля?
 показать весь комментарий
 
 
"Сегодня он играет джаз, а завтра - деньги не отдаст !"
 показать весь комментарий
 
ну тууупыые! делиться с мусарами надо было, и все было бы чики-чики. работали бы себе как все остальные...
 показать весь комментарий
 
 
Не дорого берут, по одному баксу. Это реклама?
 показать весь комментарий
 
 
Руйнування статевої моралі - це ліберастичний концтабір. В Україні на 100 померлих 50 народжених.
 показать весь комментарий
 
Крышу нашли? Нет. Тогда хозяин поменяет и кровати и лядей.
 показать весь комментарий
 
Когда уже прикроют ментовские крыши и разрешат бордели и казино?
 показать весь комментарий
 
После того как ты сдаш в бордель свою дочь и разрешиш сыну проиграть твою квартиру.
 показать весь комментарий
 
От мусорам заняться нечем. Дайте им по медали, "За освобождение от трусов."
 показать весь комментарий
 
Легалізуйте цей бізнес, виродки совкові.
 показать весь комментарий
 
Ти значення слова виродок розумієш? В совку народжуваність була 2.5 дитини на жінку. При твоїй ліберастії 1.25 дитини.
 показать весь комментарий
 
1) Розумію. 2) Ви про жінку кажете як про корову. 3) У Вас є певні ознаки виродження.
 показать весь комментарий
 
То то у нас чего-то бабушки божья одуванцики чего-то не по времени бурчат, но не улетают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрупную сеть выездных борделей разоблачили на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх