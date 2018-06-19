 Грузовой состав сошел с рельсов в Днепре из-за кражи неизвестными болтов и креплений пути, - "Укрзализныця". ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Поезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве. ФОТО

Инцидент произошел около 4 утра, его причина - хищение ворами болтов и креплений главного пути №3 станции Нижнеднепровск-Узел. С рельсов сошли локомотив и 15 вагонов: восемь из них были нагружены прокатом, трубными заготовками и дизтопливом (5, 1 и 2 соответственно), еще семь - пустые.

В результате аварии пассажирские поезда дальнего следования не задерживались, опоздали лишь несколько пригородных поездов.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате аварии нет, утечки из цистерн не произошло.



