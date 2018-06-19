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Все про:Днепропетровщина (1187) поезд (639) Укрзализныця (1363) ГСЧС (1569)

 Грузовой состав сошел с рельсов в Днепре из-за кражи неизвестными болтов и креплений пути, - "Укрзализныця". ФОТО

В ночь на вторник, 19 июня 2018, в Самарском районе города Днепр, на перегоне Нижнеднепровск-Узел - Самаровка произошла серьезная авария на железной дороге. С рельсов сошли 11 вагонов и локомотив грузового поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел около 4 утра, его причина - хищение ворами болтов и креплений главного пути №3 станции Нижнеднепровск-Узел. С рельсов сошли локомотив и 15 вагонов: восемь из них были нагружены прокатом, трубными заготовками и дизтопливом (5, 1 и 2 соответственно), еще семь - пустые.

В результате аварии пассажирские поезда дальнего следования не задерживались, опоздали лишь несколько пригородных поездов.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате аварии нет, утечки из цистерн не произошло.

Грузовой состав сошел с рельсов в Днепре из-за кражи неизвестными болтов и креплений пути, - Укрзализныця 01
Грузовой состав сошел с рельсов в Днепре из-за кражи неизвестными болтов и креплений пути, - Укрзализныця 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072221
 
 
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кацапская диверсия...сбу опять все проспало
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Тада. У нас же болты не воруют.

"Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?"
А.П Чехов "злоумышленник"

200 лет назад с этим железнодорожные сторожи справлялись, а не СБУ и звездный флот федерации свободных миров.
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Блин, прочитал заглавие, тоже сразу Чехова вспомнил..... Ничего не меняется, вот что значит классик.
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Менталитет все тот же.

Если ты помнишь этот рассказ, то злоумышленник, так и не понял в чем его вина - всего лишь скрутил ничейную гайку для грузила.

Это им (им - которые не он) нельзя воровать ничейные (т.е. наши) деньги. А ничейная гайка - другое дело. Без нее ловить плотву никак нельзя.

И так снизу доверху шо у нас, шо в Роисе.
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Я то помню. Поэтому и говорю, что ничего не меняется. Интересно сейчас он есть в школьной программе?
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Это не важно. Кто не читал, тот и не прочитает.

У кого в семье принято читать классику, у того прочитают, независимо от школьной программы. Т.е. потомственные неучи и невежды крайне редко вырываются из невежества.

Поэтому одни потом митингуют и требуют льгот и шары, а другие работают и сами обеспечивают себе безбедное существование.
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А ще з башт ЛЕП спилюють кути. А потім ті (башти, опори) падають. Тут невдовзі з обленерго ходив чорт і мазюкав опори мастилом якимось. І що, питаю, допоможе? ХЗ, каже, сказали мазати...
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Скажу больше ... Это путен, сука...с лошадью и машкой кулеметчицей.
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Я сначала сомневался, но ты меня переубедил.😁😁😁 Точно он!
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И эти неизвестные повезли сдавать болты на металлолом в Францию или Германию.Беззубая власть, она может только на порядочных людей пасть открывать, а крышу металлоломщиков боится.
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или диверсия или все же бомжи-металлисты?
по местным новостям так каждый день то люки, то в люке провода...
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після чехівського оповідання "Злоумышленник" називати це крадіжкою...
ви з дубу гепнулись?
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Пока на симафорах не будут висеть твари котоые разбирают рельсы, а рядом с ними приемщики металла с табличками по типу ( я разбирал, а я принимал разобранное) толку не будет. Или же ссук нужно уничтожать на месте!
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*/* это не вышеуказанный случай... но похожий и в тот же день...и на Днепроетровщине
Ночью в Саксаганском районе (Кривой Рог) патрульные задержали мужчин.
Они грузили железнодорожные рельсы в «КАМаз».
О возможной краже сообщили горожане.
На улице Телевизионной патруль обнаружил двоих мужчин 54-х и 33-х лет.
«Предприимчивые горожане» резали железнодорожные рельсы.
А после грузили их в «КАМАаз». Всего срезали около 200 метров.
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Так я ж и говорю, пока этих тварей не начнут вешать и вместе с ними приемщиков лома толку не будет.
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"Украина в первом квартале 2018 года нарастила экспорт лома черных металлов в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) до 140 116 тонн. В денежном выражении экспорт лома из Украины в январе - марте текущего года вырос в 4,1 раза до 47,788 миллионов долларов США."
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то ковпаківці по лісах ховаються
не знають, що путєн вже всіх переграв
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Так в 37-м йоська сралирн дурковал, все заговора против себя боялся, а это чистой воды вредительство и криминал.
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Більше чим згоден. Треба резолюцію (чи петицію) писати в ВР.
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Діло в тім, що в зраді засіли кришЄватЄлі металоломного бізнесу. Вони не приймуть... Вантажний потяг зійшов із рейок у Дніпрі через крадіжку невідомими болтів і кріплень колії, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 2853
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Ну и почем, зараз болты с рельсами принимают.Народ интересуется.
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Менты просто отдыхают после охраны гей-парада.😁😁😁
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Как говорит,Шурик Турчинов,рука Кремля.Дело закрыто,в архив.
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Чем больше гос.вмешетельство в бизнес по лому, тем больше там трётся бандитов, в том числе в погонах. Эти сами себя ловить не будут.
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Тут надо искать причину металломании. Причина проста. Нищета населения.и левые пункты приема лома. При совке я, работая в институте, мог спокойно пойти на мет. завод и попросить для нужд кафедры, что угодно - медь, заготовки, приборы и многое другое для лаборатории. Никто не отказывал. Сегодня пункты приема металлолома превратились в пункты приема краденного.
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Украли крепления-сдали на приемку-приемка отстегнула своей крыше: ментам, прокурорам, эсбэушникам!
Может начнем чистить рыбу с головы, а не с хвоста?
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Тогда голову надо отрубить, что бы легче чистилось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрузовой состав сошел с рельсов в Днепре из-за кражи неизвестными болтов и креплений пути, - "Укрзализныця". ФОТО
 
 
 
 
 
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