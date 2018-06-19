 Грузовой состав сошел с рельсов в Днепре из-за кражи неизвестными болтов и креплений пути, - "Укрзализныця". ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около 4 утра, его причина - хищение ворами болтов и креплений главного пути №3 станции Нижнеднепровск-Узел. С рельсов сошли локомотив и 15 вагонов: восемь из них были нагружены прокатом, трубными заготовками и дизтопливом (5, 1 и 2 соответственно), еще семь - пустые.
В результате аварии пассажирские поезда дальнего следования не задерживались, опоздали лишь несколько пригородных поездов.
По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате аварии нет, утечки из цистерн не произошло.
"Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?"
А.П Чехов "злоумышленник"
200 лет назад с этим железнодорожные сторожи справлялись, а не СБУ и звездный флот федерации свободных миров.
Если ты помнишь этот рассказ, то злоумышленник, так и не понял в чем его вина - всего лишь скрутил ничейную гайку для грузила.
Это им (им - которые не он) нельзя воровать ничейные (т.е. наши) деньги. А ничейная гайка - другое дело. Без нее ловить плотву никак нельзя.
И так снизу доверху шо у нас, шо в Роисе.
У кого в семье принято читать классику, у того прочитают, независимо от школьной программы. Т.е. потомственные неучи и невежды крайне редко вырываются из невежества.
Поэтому одни потом митингуют и требуют льгот и шары, а другие работают и сами обеспечивают себе безбедное существование.
по местным новостям так каждый день то люки, то в люке провода...
ви з дубу гепнулись?
Ночью в Саксаганском районе (Кривой Рог) патрульные задержали мужчин.
Они грузили железнодорожные рельсы в «КАМаз».
О возможной краже сообщили горожане.
На улице Телевизионной патруль обнаружил двоих мужчин 54-х и 33-х лет.
«Предприимчивые горожане» резали железнодорожные рельсы.
А после грузили их в «КАМАаз». Всего срезали около 200 метров.
не знають, що путєн вже всіх переграв
Может начнем чистить рыбу с головы, а не с хвоста?