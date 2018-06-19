 Жуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.

Авария произошла 18 июня, около 20:00 на автодороге Киев-Харьков-Должанский, в с. Вилы Лубенского района.

"Автомобиль "Ауди", под управлением 45-летнего жителя г. Харьков столкнулся с отбойником с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажир автомобиля, жительница Харькова получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водитель умер в реанимационном отделении больницы", - сказано в сообщении.

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Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.