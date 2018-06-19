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 Жуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших. ФОТОрепортаж

В понедельник, 18 июня, возле села Вилы Лубенского района Полтавской области, произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.

Авария произошла 18 июня, около 20:00 на автодороге Киев-Харьков-Должанский, в с. Вилы Лубенского района.

Жуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших 01

"Автомобиль "Ауди", под управлением 45-летнего жителя г. Харьков столкнулся с отбойником с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажир автомобиля, жительница Харькова получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водитель умер в реанимационном отделении больницы", - сказано в сообщении.

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Жуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших 02

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Жуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших 03

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3072211
 
 
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ИМХО наверное низко "летел". Авто потеряло сцепление с трассой и всё...
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Ха, из какого говнища те ауди сделаны, что после пожара остаётся одна выхлопная система?
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с какой скоростью летел , что квака не помогла
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Летели не слабо, судя по результатам. Сколько еще тысяч погибших от значительного превышения скорости нужно, чтобы эту скорость стал кто-то чем-то контролировать? Авакяну не до того - евровертолеты на подходе...
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то что ты неадекват, тоже аваков виноват?
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Сам вы Андрейка неадекват, если элементарные вещи не всасываете своим молодым мозгом...
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Спасибо отбойнику за защиту от неадекватов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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