 Фонд Жадана и "Олени святого Николая" организуют для выпускников из прифронтовой зоны поездку по другим регионам Украины. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, такое желание вычказали сами выпускники. Когда прошлой зимой волонтеры проекта "Олени Святого Николая" (харьковское подразделение ОО ВО "Украинские рубежи") осуществляли мечты детей из прифронтовой зоны, выпускники из Золотого попросили не подарки, а возможность увидеть Украину. Волонтеры взялись показать детям Укриану, чтобы они понимали, за что бороться и сознательно могли выбрать собственное будущее: где жить, чем заниматься, где учиться.

"Мы осуществим мечту детей, которые видят войну собственными глазами. Дадим им возможность познать и почувствовать свою страну, - говорит соучредительница Благотворительного Фонда Сергея Жадана Ирина Куницына. - Золотое - Харьков - Львов - Черновцы - Одесса - Запорожье - Золотое: таким будет маршрут путешествия для четырнадцати выпускников. У детей из Золотого нет на такую поездку ни денег, ни умения ее организовать. Нет знакомых и друзей в других городах.

Поэтому нам очень важна поддержка людей и институций, чтобы не просто провести экскурсии и походы в музеи и театры, а заинтересовать детей чем-то новым, познакомить со знаковыми людьми, поговорить о важном и, возможно, сложном. Так, например, в Харькове нас уже готовы встречать в Plarium – это международная компания-разработчик мобильных и браузерных игр, в Черновцах - в Университете и в Литературном центре, в Одессе - в Одесском художественном музее".

Волонтеры проекта "Олени Святого Николая" - уже третий год воплощают мечты детей, которые живут в прифронтовой зоне. Они собирают сотни писем, которые дети пишут Святому Николаю, и привлекают неравнодушных "впрячься в сани" вместе с "оленями", поучаствовав в исполнении желаний - деньгами или подарками. Всего же за это время было доставлено около 3000 загаданных подарков, в почти 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской области.

Некоторые мечты, рассказывают организаторы проекта, выполнить не так просто. Ведь многие дети просят не ролики или книги, а чтобы вернулся папа, или чтобы на Донбассе и Луганщине снова был мир.

"Вернуть ребенку отца мы не можем, - говорит волонтерка Евгения Левинштейн, - но знаем, что мир начинается с понимания, а эту мечту можно приблизить. Выпускники городка Золотое мечтали о путешествие по родной стране. И наша цель подарить им эту возможность познакомиться с Украиной".

По данным социологических исследований, от 80 до 90% жителей Донецкой и Луганской областей никогда не были за пределами собственного региона. Украина не знает саму себя, и дети это чувствуют - говорят инициаторы проекта.

"Общаясь с людьми в разных уголках страны, постоянно убеждаемся, что одной из главных проблем нашего общества является его закрытость, изолированность, - говорит Сергей Жадан. - Мы плохо знаем друг друга, плохо знаем свою страну, слабо ее ощущаем. Отсюда наши страхи, стереотипы, наша полная дезориентированность. Как преодолеть эти страхи? Очевидно, открывая для себя страну, в которой живешь, знакомясь с соотечественниками, приезжая в другие города, регионы".

Все путешествие будет зафиксировано на видео. Впечатления детей, их наблюдения и размышления станут основой документального фильма об индивидуальном и непосредственном опыте познания собственной страны.

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Присоединиться к "Мандрівникам зі Сходу" может каждый и каждая: поддержите проект на платформе краудфандинга Big Idea или предложите свою помощь во время путешествия. Для этого можно написать на почту: zhadancharity@gmail.com или позвонить организаторам:

066 716 64 42 Марина, 063 565 63 39 Евгения.