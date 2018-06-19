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Все про:боевик (16292) Россия (69689) смерть (5036) терроризм (17877)

 Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России. ФОТО

В России ликвидировали 38-летнего боевика Михаила Воронина по кличке Шрам, который воевал в Чечне и на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.

Тело ликвидированного террориста нашли на берегу реки Кубань (Россия) 17 июня. На Донбассе он воевал в составе подразделения Моторолы. 

Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России 01
Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3072197
 
   
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Собачку жалко, а скрепоносца террориста нет.
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Всё норм, при изготовлении этой картинки ни одна собачка не пострадала Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России - Цензор.НЕТ 5914
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Я не пойму, почему редакция не проводит образовательную программу среди своих работников!!! ведь, по правилам русского языка правильно писать "На России"
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Но предпочтительнее писать "на росисе" или "на кацапии" (а если "в", то "в мордоре").
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гарна новина! - на одного кацяпа стало менше - хай іде до чортів - в ад! Російського найманця Шрама, який воював на Донбасі в підрозділі Мотороли, ліквідовано в Росії - Цензор.НЕТ 4113
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Приємно, але мало. Залишилося приблизно 140 мільйонів.
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Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой «переписи населения».

Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого «не может быть!» Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран.
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Щира подяка тому (тим) , хто утилізував цю скажену тварину.. Нехай горить в пеклі..
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- Смотрите! - вдруг закричал он. - Кое-кого мы уже настигли.
То, что они поначалу приняли за груду камней, оказалось жестоко изуродованными, обезглавленными трупами орков. Земля вокруг пропиталась темной кровью.
- Опять загадка! - заворчал гном. - Может, днем мы бы и разобрались, но не ждать же…
- Я бы сказал: враги орков - нам друзья, - заметил эльф. - Здесь кто-нибудь живет?
- Нет, - ответил Арагорн. - Всадники бывают здесь редко, до Минас Тирита отсюда далеко. Разве что случайные охотники… Только, по-моему, все гораздо проще.
- Как? - оживился гном.
- Орки передрались между собой. Все убитые - гоблины-северяне.
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с большой степенью вероятности, такие же.
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Хай тебя, гниду ублюдошную, собаки задними лапами хоронят...
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После 2014 я начал очень радовался таким новостям, потому что это ублюдок уже не будет убивать людей.
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"братик, спи спокойно"
Я аж расплакался - так трогательно Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России - Цензор.НЕТ 7073
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Ничего особенного, обыкновенный варвар , таких варваров в московии миллионы
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результат многовековой селекции.
шариковы нашего времени.
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накати бояры за его здоровье кацап...)))
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ликвидировали доблестные спецслужбы Украины.
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Как надо прожить в дерьме свою жизнь, чтобы твоей смерти люди радовались ?
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А уяви, що буде творитись в Україні , коли хуйло лапті склеє..
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Честно, я бы вату не утилизировал , а отправил с Украины на Белое море
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"Хуйлів" там мінімум шестеро... Помре один - інший продовжить...
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Нагорода знайшла хероя Російського найманця Шрама, який воював на Донбасі в підрозділі Мотороли, ліквідовано в Росії - Цензор.НЕТ 4603
Побільше б таких новин - 10-20 на добу.
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на його собачій морді все написано, весь його "життєвий шлях". Біосміття.. Іншого кінця і не могло бути. Питання лише часу було.
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Отож.... час він такий. Удавили б у колисці - скількох злиднів не було б?
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И ещё один отработанный. 😂😂😂😂😂😂
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Жив як шакал, і подох як шакал.!
Кожному по заслугах його!
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Ліквідовано? І хто ж ліквідував, чи бува не сам лизун Бариги ярош?
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... который ранее был заявлен в ОП(ПО) как без вести порпавший...
Награда нашла героя. Хорошо! А то бы так и ходил потеряный.
----------------
...Русский мир совсем забыла,
И перо за это получай! (с)
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дык, позывной у радиста. А у этого - кличка или погремуха.
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автор "некрологу" віталій корнєв в декільках реченнях зробив з десяток помилок!!
Кацапи всі тупі та неосвічені? Чи тільки ті що "ваєвал надамбасе"??
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Москва, 19 июня - "Вести.Экономика". Доллар и евро укрепились на старте торгов на Мосбирже. Курс доллара при этом превысил отметку 64 руб. впервые со 2 мая. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине в условиях снижения аппетита к риску из-за очередной эскалации торгового конфликта между США и Китаем.-- мелочь, но приятно
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Вот ещё одни новости из новых территорий Китая - "Стратегическое месторождение золота в Сибири продали китайцам":
Російського найманця Шрама, який воював на Донбасі в підрозділі Мотороли, ліквідовано в Росії - Цензор.НЕТ 6038
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Ну раша вывела породу - сплошные дегенераты, в морду глянешь - сразу ясно - откуда особь. ДарвинизЬм, однако.
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даже противно обсуждать такую новсть, одним ублюдком стало меньше, а сколько их еще портят воздух на нашей планете.
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Урод уникальный! Браты, блд...
Ликвидатору - успехов.
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"Мы с него два ведра раков сняли, младший лейтенант его еще раз закинул..." Из пояснений старшего следователя УР.
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Даже если ихтамнеты возвращаются в рашку живыми - не беда. Без работы но с боевым опытом и кучей левого оружия они там найдут себе применение и озлобят против себя население, которое поддерживает "защитников донбасса"
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***
подонок Воронин на речке играл,
весело с визгом в Кубань понырял...
вряд ли вода унесет его тело -
вилы на дне закрепили умело.
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земля стекло-вато-бетоном лишнехромосомному ватану Російського найманця Шрама, який воював на Донбасі в підрозділі Мотороли, ліквідовано в Росії - Цензор.НЕТ 5447
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Воїнам ООС вдалося знищити одну бойову машину ворога та п'ятьох окупантів минулої доби на Донбасі

19.06.2018 08:06
Під час бойових дій двоє українських бійців були поранені
Минулої доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська загалом 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вівся з важкого озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
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Всё пожелаем удачи в сегодняшнем матче сборной Египта.
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Так отчаянно йокал шо аж обгадился)))
ёЙ, а без недобуквы никак нельзя? видишь таки шо иногда случается как пернуть, разве нЁт?)
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це вони думали що тільки вони наших атошників будуть знищувати вдома. А тут коса!!!! А тепер стережіться кацапи щоб кожного не зарізали вдома
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Дохнуть потихеньку москалі , які зазіхнули на чужу , Богом дану землю !!
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так б*г і голодомор "дав" і війну, і мільйони хвороб, злидні, варварство, росіян...
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Шрам Штырь Шуруп.....такие погонялы только чмошные чушки носят так что не удивлюсь если этот бородач бородой землю постоянно подметал в коленно-локтевой....
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Шоб вы с.ки все сдохли... Пусть даже и без суда 😈
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Типичный рашо-фашист. Таких 85%населения. Что с такой страны, кроме анализа можно взять.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России. ФОТО
 
 
 
 
 
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