 Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.

Тело ликвидированного террориста нашли на берегу реки Кубань (Россия) 17 июня. На Донбассе он воевал в составе подразделения Моторолы.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer. ФОТОрепортаж