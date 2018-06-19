 Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.
Тело ликвидированного террориста нашли на берегу реки Кубань (Россия) 17 июня. На Донбассе он воевал в составе подразделения Моторолы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.
Тело ликвидированного террориста нашли на берегу реки Кубань (Россия) 17 июня. На Донбассе он воевал в составе подразделения Моторолы.
Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого «не может быть!» Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран.
То, что они поначалу приняли за груду камней, оказалось жестоко изуродованными, обезглавленными трупами орков. Земля вокруг пропиталась темной кровью.
- Опять загадка! - заворчал гном. - Может, днем мы бы и разобрались, но не ждать же…
- Я бы сказал: враги орков - нам друзья, - заметил эльф. - Здесь кто-нибудь живет?
- Нет, - ответил Арагорн. - Всадники бывают здесь редко, до Минас Тирита отсюда далеко. Разве что случайные охотники… Только, по-моему, все гораздо проще.
- Как? - оживился гном.
- Орки передрались между собой. Все убитые - гоблины-северяне.
Я аж расплакался - так трогательно
шариковы нашего времени.
Нас там нет.
Побільше б таких новин - 10-20 на добу.
Кожному по заслугах його!
Награда нашла героя. Хорошо! А то бы так и ходил потеряный.
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...Русский мир совсем забыла,
И перо за это получай! (с)
Кацапи всі тупі та неосвічені? Чи тільки ті що "ваєвал надамбасе"??
Ликвидатору - успехов.
подонок Воронин на речке играл,
весело с визгом в Кубань понырял...
вряд ли вода унесет его тело -
вилы на дне закрепили умело.
19.06.2018 08:06
Під час бойових дій двоє українських бійців були поранені
Минулої доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська загалом 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вівся з важкого озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
ёЙ, а без недобуквы никак нельзя? видишь таки шо иногда случается как пернуть, разве нЁт?)