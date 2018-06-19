 Пытались выбить нас при помощи российских регулярных войск. Мы отбивались, как могли. В тот момент я все окончательно понял, - раненый украинский воин Дмитрий Кутищев об участии в АТО. ФОТО

Одесский волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Фейсбуке публикует серию бесед с раненными воинами АТО, которые проходили лечение в Одесском военном госпитале, передает Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Кутищев, он участвовал в горячих боях на Донбассе и видел изнанку войны. Ранение получил в 2015 году, когда возвращался домой. Он уже пережил три операции. Теперь осталась пластика. Дмитрий выглядит спокойным и уверенным, как настоящий отец семейства. Поездка в АТО — сознательное решение родителя, который знает за чье будущее стоит сражаться", - представил волонтер героя очередного рассказа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве. ФОТОрепортаж

"О себе: Я из Житомирской области. Там у меня родовое гнездо. Майданом я не проникся. На Майдане меня не было. Я таксовал по Киеву, помогал, как мог – вывозил раненых пару раз чисто по-человечески. Не думал тогда, что Майдан приведет к таким последствиям, что люди объединятся. А потом движ пошел – начали погибать мои друзья из Киева, из Житомирской области. Очень много приехало гробов цинковых, и мне это сильно не понравилось. Тогда я собрал чемоданы, обманул всю семью – отправил в Одессу отдыхать жену с ребенком, а сам прошел комиссию", - рассказал Кутищев.

"Я его не отпускала на войну. - Оксана - жена Дмитрия, все время рядом с ним. Вот и теперь, перед очередной операцией, она сидит в ногах его больничной койки и внимательно слушает рассказ мужа. - Он готовился сам, а потом сообщил мне по телефону, что завтра едет на тренировку. У меня была истерика. Я плакала, но ничего сделать не могла. Это было его решение. Ожидание - это слезы и переживания. Если "вне зоны", не берет трубку - еще большие переживания. Новости я смотреть не могла. Не могла слышать сколько погибло ребят. Родственники поддерживали, но все равно было очень трудно".

"В АТО я с 2014 года. Батальон известного генерала Кульчицкого (Герой Украины, генерал майор Сергей Кульчицкий; 1-й резервный батальон Нацгвардии. - Ред.), вторая рота, отдельный взвод разведки. Старший солдат, пулеметчик, санитар – кем я только не был. Первая ротация – в Дебальцево. Широко известный Д2 блокпост. Там получил боевое крещение. Были очень серьезные бои. Пытались выбить нас оттуда при помощи российских регулярных войск. Мы отбивались, как могли. В тот момент я все окончательно понял. Когда Президент страны откровенно врет в лицо – для меня это уже не президент и никогда им не будет. Про Януковича я не знал сколько он врал. Догадывался, но это одно дело. А тут – факт. Дело было так: к нам заехала "Нива". Везли повстанцев. Они поняли, что ошиблись, пытались убежать, но мы их очень вежливо остановили. Машина случайно загорелась – тормозила сильно. Мы их вытащили. Все живые. Один получил ранение. Девчонки наши – медики его откачали. Приехали специальные люди, забрали их. А на следующее утро в российских новостях Путин лично передает, что мы расстреляли журналистов. Варвары! Звери! Описал эту историю. Для меня это стало последней каплей. Человек, который врет с трибуны миллионной нации, не может быть президентом. Это были боевики. Пять единиц вооружения у них сгорело в машине. Журналисты обычно не ездят с таким арсенальчиком. Потом появилось тяжелое вооружение у них. Начали работать "Грады". Это уже новый уровень войны. Это уже не автоматы. Это – очень страшно. Но, Бог миловал. У меня в подразделении погиб только Ванька – сапер. Подорвался на растяжке сепарской. Дружили с ним. Остальные живы благодаря командиру. Он – очень опытный воин: три боевых конфликта по миру. В миротворческих войсках служил – в Ираке был. Имя его не скажу, потому что он до сих пор воюет. 95-я бригада житомирские ВДВ – это я могу сказать. Нам очень повезло, что у него был боевой опыт", - рассказывает Кутищев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля: "Машина 26 раз была на востоке и осталась целой". ФОТО

"Как ни крути – нам колхозникам дали оружие и сказали: "Идите, останавливайте танки". Понятно, это не Великая Отечественная, но смысл тот же. Нашу границу никто не имел права пересекать с оружием в руках. Я за это воевал. Не знаю, кто там чем обосновывает. Прийти в мой дом с оружием – никто не имеет права. Я же к вам не иду. И вы будьте мне любезны. Оружие? Родина дала нам автоматы и патроны, грубо говоря. Понятно, что автомат Калашникова – вечный друг. У меня автомат был 73-го года. Патроны попадались гнилые. Перебирали вручную. Когда семья узнала, что я в АТО, собрали деньги – купили мне бронежилет и каску. Питание. Те сухпаи, которые выдавало нам государство – это корм для собак. И то, не каждая собака такое будет есть. А вот волонтерам спасибо, благодаря им не похудел я там. "Хай живе волонтер!" – это правда", - добавил он.

"Вторая ротация – в Станице Луганской. Там война поменяла свое лицо. Случилось так, что я непосредственно принимал участие в изгнании известного батальона "Торнадо" из Станицы Луганской (рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области; в апреле 2017-го суд приговорил 8 бойцов подразделения к длительным срокам лишения свободы за тяжелые преступления в зоне АТО. – Ред.). Они против нас даже оружие поднимали. Непонятно было против кого воевать. Кто-то родину защищает, а кто-то – мародеры. Было обидно. Но, делать нечего, люди плакали, просили защиты от своих же сограждан, которые с оружием в руках должны были их защищать. Там война поменяла лицо и пришлось попотеть еще и вот так", - отметил Кутищев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман. ФОТОрепортаж

"Ранение мое от "необережного поводження зі зброєю". Ехал домой уже. Чуть-чуть не доехал. Меня уже в желтой зоне подстрелил "свой". Нас двоих. Побратиму в руку попал снаряд крупнокалиберного пулемета, который стоит на БТРах. Оторвало ему руку полностью. Осколки – в меня. Алкоголь – беда любой нации. Этот баран был пьяный. Сколько я пьяных вытаскивал. Это беда на гражданке, а на войне – вообще смерть. Я очень много видел пьяных смертей, глупых смертей. Матери ждут дома героев, а он дурак напился и подорвался. Это тысячные случаи. Нужно было приехать на войну, чтобы набухаться? Я не понимаю. Я за полтора года грамма алкоголя не выпил. Хотя, всю жизнь употреблял. Я знаю, что такое алкоголь. Но, на войне? Это какая-то безнадега людей толкает на это. Понимаете?", - пояснил он.

"Чем Путин мотивировал агрессию в Крыму и на Донбассе? Тем, что там есть русские люди, которые хотят жить иначе. Но, там есть и украинцы, которые хотят совершенно другого. Это конфликт интересов и это надолго. Мое мнение: те, кто хочет русского мира, пусть едет в Россию. Границу ведь не мы рисовали. Если я хочу быть американцем, мне что сейчас бучу поднять в Киеве? Это же глупо. Украина должна быть Украиной. Восток — запад, какая разница? Это же Украина. Я хочу чтобы она была цельной и соборной, и ее границы никто не нарушал. Пусть себе люди живут. Мы такая богатейшая страна. Можем быть независимыми ни от кого. Я думаю, со временем Донбасс вернется. Люди поймут, что все это неправильно. Зачем России восток Украины? Он ей не нужен. Там своих бомжей хватает. А тут еще добавка. Сколько я людей там выслушал. В Станице Луганской кричали: "Нас обманули. Мы не этого хотели. Этот референдум – мыльный пузырь. Не так все должно было быть". Но они сами виноваты. Они допустили, что там развилась эта "болезнь". А платит теперь вся Украина. Погибло очень много пацанов и умных, и толковых, и смелых. А те, кто по подвалах сидели и сидят, толку от них Украине? Беда тут всеобъемлющая. У меня две дочки. Я хочу чтобы хоть они пожили без этого бреда", - резюмировал Кутищев.

"Ну и как всегда, если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В. Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

65000", - обратился к украинцам волонтер Танцюра.







