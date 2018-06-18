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 Вырванные деревья, парализованное движение транспорта и затопленные автомобили, - Луцк накрыла непогода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Луцком прокатились ливень, град и шквальный ветер. Стихия парализовала движение транспорта по всему городу. Главные проспекты заблокировала высокая вода. Из водяной ловушки машины освобождали работники ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала. 

В информации канала отмечается: "Ливень с градом продолжалиась два часа без остановки. В некоторых микрорайонах град чуть не побил стекла. Елкам, которые росли в центре города - почти полвека. Шквальный ветер вырвал их с корнем. Движение по городу за считанные минуты было парализовано. рассказывают местные.

"Люди выходили по пояс в воде, автобусы стоят, проехать нельзя. Люди опаздывают на автобусы, на рейсы, спешат, но никто ничем не может помочь", - вспоминает водитель такси Владимир.

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При таких условиях остановились электротранспорт и маршрутки. А смельчаки, которые решились ехать, понесли убытки на тысячи гривен - убеждены другие водители. Среди таких и водитель маршрутки Сергей: "Фильтр воздушный на уровне фар у "Богдана". Если я хватану воду - значит гидроудар, разрывает мотор. Это влетает в 20 тыс. грн, если не больше".

А вот Дмитрий перед ливнем оставил свою машину на парковке. Теперь вычерпывает из салона воду. Машина не заводится. Таких, как он, приехали спасать габотники ГСЧС. От работы домой большинстве пришлось добираться пешком. Некоторым - почти вплавь.

Главный коммунальщик города Юрий Крась уверяет, ливневые канализации не могут справиться с аномальным количеством воды: "Во-первых, большой объем воды за раз выпал. А во-вторых - забито листьями, ветками, ПЭТ-бутылки, всем чем можно. Сейчас две бригады есть, расчищают".

По двух часов после ливня вода с улиц Луцка ушла.  Теперь коммунальщики подсчитывают ущерб, нанесенный стихией".

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Вырванные деревья, парализованное движение транспорта и затопленные автомобили, - Луцк накрыла непогода 01
Вырванные деревья, парализованное движение транспорта и затопленные автомобили, - Луцк накрыла непогода 02
Вырванные деревья, парализованное движение транспорта и затопленные автомобили, - Луцк накрыла непогода 03
Вырванные деревья, парализованное движение транспорта и затопленные автомобили, - Луцк накрыла непогода 04

Источник: https://censor.net.ua/p3072156
 
 
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