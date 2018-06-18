 Партия контрафактных сигарет стоимостью почти 3 млн. грн. изъята из незаконного оборота в Харькове, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 УК Украины был установлен житель Харькова, который организовал незаконную деятельность, связанную с хранением и продажей контрафактных табачных изделий.

В частности, были обнаружено склады, по результатам санкционированного обыска которых изъято 99,5 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет без марок акцизного налога Украины ориентировочной стоимостью почти 3 млн. грн. и 11 тыс. долларов США наличными.

Кроме того, установлено, что указанные табачные изделия реализовывались через розничную сеть г. Харькова и области и через объявления в сети Интернет. Доставку контрафакта по территории всей Украины обеспечивали курьерские службы доставки грузов.

Продолжается следствие".







