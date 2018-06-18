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 Актеров Театра.doc задержали в центре Москвы за раздачу листовок в поддержку Сенцова. ФОТО

В центре Москвы за раздачу листовок в поддержку режиссера Олега Сенцова задержали актрису и актера Театра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, а также художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

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Они раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Активистов доставили в ОВД "Китай-город".

На Наталию Савоськину составилипротокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Актеров Театра.doc задержали в центре Москвы за раздачу листовок в поддержку Сенцова 01

Первой задержали Савоськину, о чем она сама рассказала "ОВД-Инфо". По ее словам, ее задержали на Никольской сотрудники ОМОН, сославшись на запрет агитации. Ее доставили в отдел полиции "Китай-город".

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Остальные участники акции пошли к отделу, рассказала изданию режиссер Маша Павлова, которая снимала раздачу листовок. Они стали спрашивать, на каких основаниях задержали Савоськину, и попытались зайти в ОВД. Полицейские стали заталкивать их в отдел "для беседы".

Источник: https://censor.net.ua/p3072130
 
 
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Очередная победа псевдо оппозиции,Сколько у вас еще побед до конца года за планировано?
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Молодці, їх мало, але вони хоч щось говорять
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Рассказывает очевидец:
"Наблюдал вечером на Никольской - бухие местные увидели флаг ФРГ - "О, немцы. Зиг хайль". И выбрасывают ручонки в нацистском приветствии. Немцы в шоке".

Кстати, на их безапелляционные заявления, что, мол, можем повторить, меня давно интересует вопрос:
а что вы, с#ки, можете повторить?
Разгром собственных армий, тупые штурмы хорошо укрепленных немцами городов, включая Запорожье? Или штурм Рейхстага, который зачищали ополченцы и курсанты военного училища?
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чупринська і гандлевський - "могутня" підтримка................
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомАктеров Театра.doc задержали в центре Москвы за раздачу листовок в поддержку Сенцова. ФОТО
 
 
 
 
 
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