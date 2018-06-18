 Актеров Театра.doc задержали в центре Москвы за раздачу листовок в поддержку Сенцова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

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Они раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Активистов доставили в ОВД "Китай-город".

На Наталию Савоськину составилипротокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Первой задержали Савоськину, о чем она сама рассказала "ОВД-Инфо". По ее словам, ее задержали на Никольской сотрудники ОМОН, сославшись на запрет агитации. Ее доставили в отдел полиции "Китай-город".

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Остальные участники акции пошли к отделу, рассказала изданию режиссер Маша Павлова, которая снимала раздачу листовок. Они стали спрашивать, на каких основаниях задержали Савоськину, и попытались зайти в ОВД. Полицейские стали заталкивать их в отдел "для беседы".