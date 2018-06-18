 В Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за "хохла" в свой адрес. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание vesty.co.il.
"В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, 17 июня, утверждается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес Тикляна. В ответ обвиняемый начал наносить обидчику удары кулаком по голове. Попытки прохожих разнять оппонентов успехом не увенчались. Один из ударов был настолько сильным, что Гунта упал на мостовую и получил тяжелую черепно-мозговую травму", - говорится в статье.
Издание отмечает, что инцидент произошел рано утром 26 мая возле бара на улице Гутман в Петах-Тикве. Алексей Гунта был обнаружен лежащим на тротуаре у входа в бар в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи МАДА доставила пострадавшего в городскую больницу "Бейлинсон". По словам врачей, когда Гунту привезли, он пришел в сознание. Однако затем его состояние начало стремительно ухудшаться, и через три дня он скончался.
Записи окрестных камер наблюдения были переданы сотрудникам отдела технологической разведки, и через два дня после нападения Тиклян был задержан в Ход ха-Шароне. Выяснилось, что он украинец по национальности, проживает в Израиле с февраля 2018 года и считает себя беженцем.
По информации издания, Тикляна обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать ходу следствия. Это обвинение основывается на показаниях одного из свидетелей инцидента в Петах-Тикве о разговоре с обвиняемым. По словам свидетеля, Тиклян сказал ему: "Если будут об этом спрашивать, то ты со мной не знаком, а я тебя не знаю, понял?"
Полиция обратилась в суд с ходатайством о продлении содержания Тикляна под стражей до окончания процесса.
Северо - восточные сосед уже почти, что до половины выучили уже - говорят не "хохлы" а "укры"...
Ничего, время есть, выучат и остальные буквы.
И что-то я очень сомневаюсь что молдованин первый стал задираться, быстрее всего тот ответил. Короче чтобы сейчас украинец не наплёл, всеравно версию молдованина не узнаешь.
А яка в жида характерна ознака? На "хохла" я ніколи не ображаюся, бо кацапи серуть вимовляти це слово з нечемною інтонацією до мене, скоріше, з повагою
- Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
- Меня зовут Соломон Маркович.
- Вы мне будете рассказывать, как Вас зовут?! Я Вашего папу с детства знал!
Он был таким высоким... красивым и кудрявым!
- Ничего подобного. Мой папа был маленький и лысый.
- Ай, идите к чёрту!!! Вы совсем не знаете своего папу!
Граница Украины с Молдовой. Украинские пограничники звонят своим молдавским коллегам:
- Ребята, тут ваша собака попалась в наш капкан, заберите.
Молдаване:
- А откуда вы знаете, что это наша собака?
Украинцы:
- Да она отгрызла себе три лапы, а из капкана так и не выбралась...
у одного молдаванина с поля стали пропадать арбузы, он повесил табличку:
"в одном арбузе крысиный яд! "
арбузы перестали пропадать.... а на бумаге кто-то написал:
"теперь яд уже в двух арбузах! "
Почему молдоване сажают картошку ночью?
(ответ: чтобы колорадские жуки не увидели)
Вопрос:
- А что делают молдаване после секса?
Правильный ответ:
- Отворачиваются к стене..... и штукатурят!
вживання слова "хохол" шкідливо для вашого здоров'я!