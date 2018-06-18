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 В Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за "хохла" в свой адрес. ФОТО

В суде Центрального округа в Лоде предъявлено обвинение по делу 21-летнего гражданина Украины Дмитрия Тикляна, которому инкриминируется непредумышленное убийство 43-летнего гражданина Республики Молдова Алексея Гунты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание vesty.co.il.

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"В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, 17 июня, утверждается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес Тикляна. В ответ обвиняемый начал наносить обидчику удары кулаком по голове. Попытки прохожих разнять оппонентов успехом не увенчались. Один из ударов был настолько сильным, что Гунта упал на мостовую и получил тяжелую черепно-мозговую травму", - говорится в статье.

Издание отмечает, что инцидент произошел рано утром 26 мая возле бара на улице Гутман в Петах-Тикве. Алексей Гунта был обнаружен лежащим на тротуаре у входа в бар в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи МАДА доставила пострадавшего в городскую больницу "Бейлинсон". По словам врачей, когда Гунту привезли, он пришел в сознание. Однако затем его состояние начало стремительно ухудшаться, и через три дня он скончался.

Записи окрестных камер наблюдения были переданы сотрудникам отдела технологической разведки, и через два дня после нападения Тиклян был задержан в Ход ха-Шароне. Выяснилось, что он украинец по национальности, проживает в Израиле с февраля 2018 года и считает себя беженцем.

По информации издания, Тикляна обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать ходу следствия. Это обвинение основывается на показаниях одного из свидетелей инцидента в Петах-Тикве о разговоре с обвиняемым. По словам свидетеля, Тиклян сказал ему: "Если будут об этом спрашивать, то ты со мной не знаком, а я тебя не знаю, понял?"

Полиция обратилась в суд с ходатайством о продлении содержания Тикляна под стражей до окончания процесса.

В Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за хохла в свой адрес 01
В Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за хохла в свой адрес 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072100
 
   
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Не вбив, а вдарив за "хохла", а той невдало впав і помер. Побутовий конфлікт.
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ненавмисне вбивство, спровоковане постраждалим..... можна і відпустити В Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за "хохла" в свой адрес - Цензор.НЕТ 4537
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Убивать за "хохла" это конечно перебор, но нос сломать было необходимо. Учитесь рассчитывать силу. А то вроде и прав, а сидеть долго...
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Вот так и отучим от неправильного и приучим к правильному.
Северо - восточные сосед уже почти, что до половины выучили уже - говорят не "хохлы" а "укры"...
Ничего, время есть, выучат и остальные буквы.

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може,смерть і не пов'язана з ударом.
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Украинец защищал честь нации .Надо парня вытягивать .
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Защищал честь нации? Из-за "хохла" да ещё и в Израиле? - ну рассмешил.
И что-то я очень сомневаюсь что молдованин первый стал задираться, быстрее всего тот ответил. Короче чтобы сейчас украинец не наплёл, всеравно версию молдованина не узнаешь.
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Ага, то то в Израиле беженцем оказался.
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Вы можете его вытянуть с условием,что приговор он будет отбывать в украинской тюрьме.
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рано утром 26 мая возле бара .....это всё что надо знать о "беженцах"
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"хохол" і "жид" , це практично одне й те ж....
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"Ця назва з'явилась у XVII столітті й могла походити від оселедця - характерної зачіски в козаків. У Київській Русі така зачіска була однією з ознак знатного роду". Мені приємно було б, мабуть

А яка в жида характерна ознака? На "хохла" я ніколи не ображаюся, бо кацапи серуть вимовляти це слово з нечемною інтонацією до мене, скоріше, з повагою
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а у нас дохрена человекоподобных,которые не только не обижаются,но и сами частенько так говорят!нет уважения к себе и нации...потребуется немало времени и изоляции от мокшанского мышления!
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***
- Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
- Меня зовут Соломон Маркович.
- Вы мне будете рассказывать, как Вас зовут?! Я Вашего папу с детства знал!
Он был таким высоким... красивым и кудрявым!
- Ничего подобного. Мой папа был маленький и лысый.
- Ай, идите к чёрту!!! Вы совсем не знаете своего папу!
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На молдавскую тематику (юзеры из Молдовы - сорри, но такой уж юмор):

Граница Украины с Молдовой. Украинские пограничники звонят своим молдавским коллегам:
- Ребята, тут ваша собака попалась в наш капкан, заберите.
Молдаване:
- А откуда вы знаете, что это наша собака?
Украинцы:
- Да она отгрызла себе три лапы, а из капкана так и не выбралась...
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*** (ничего личного, просто анекдот!)
у одного молдаванина с поля стали пропадать арбузы, он повесил табличку:
"в одном арбузе крысиный яд! "
арбузы перестали пропадать.... а на бумаге кто-то написал:
"теперь яд уже в двух арбузах! "


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Загадка:
Почему молдоване сажают картошку ночью?
(ответ: чтобы колорадские жуки не увидели)
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***
Вопрос:
- А что делают молдаване после секса?
Правильный ответ:
- Отворачиваются к стене..... и штукатурят!
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Попроще анекдоты пиши .А то с третьего раза только понял .
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Если бы каждый украинец мог давать за обиды такую сдачу...То не то шо,путлер...Лолита с медведчуками побросали бы свои хаты и бабло и сгинули бы в неизвестном направлении.Восхваляя судьбу,шо живы остались. Мое мнение - молодец парень. Не прав. Но горд за него.
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оно с лугандонии пукает а в Украину родители за пенсией ездят .
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Господи! Я б за хохла и не обиделась бы, не кацапом же обозвали! Это перебор!
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А бендеровцем бы назвали - так это уже вообще как комплимент
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Жалко, що замість молдованина не був кацап...
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Интересно, что Тиклян - самая, что не на есть молдавская фамилия. Получается, что украинский молдаванин убил молдавского молдаванина. И что они все делали в Израиле? В Ізраїлі судять українця, обвинуваченого в ненавмисному вбивстві молдаванина через слово "хохол" на свою адресу - Цензор.НЕТ 1600
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Стыдно за соотечественников оправдывающих убийство. На слова нужно отвечать словами, а не кулаками. Вот если на тебя с кулаками полезли, то можешь и сдачи навалять. А этот сядет, потому что кретин, и поделом.
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а что если этот "беженец" из лугандона и любитель "русскага мира" и молдаванин прознав это обозвал его "хохлом" в противовес украинца? Вы об этом не подумали,сраные кацапские троли постящие здесь под флагом моей страны?!
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Вы таки знаете,нашей полиции и суду всё равно,кто кого как назвал.Убил-получи наказание.Скорее всего будет квалифицировано как непредумышленное убийство по неосторожности,как-то так.Пожизненное не дадут,и за хорошее поведение могут сократить треть срока.
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Міністерство охорони здоров'я України попереджає:
вживання слова "хохол" шкідливо для вашого здоров'я!
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В анекдотах москалей про хохлов, последние всегда жадные и ленивые. Но справедливости ради, надо отметить, что в анекдотах украинцев про москалей, москали, как правило, мёртвые. 😈😀
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имхо, это только сегодня в Украине оккупанты, коллаборанты, шпионы, ватники и т.д. могут себя чувствовать нормально. будет весело когда "власть" вместе с коллегами Х#йла поедет к себе на фазенды, а там их уже встретят жаждущие непосредственного общения, а охраны - нет, а шаблоны - (все быдло, а я Дартаньян) остались ...
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Нормальные украинцы Родину защищают а не трутся беженцами в Израиле
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я нормальный украинец немецкого происхождения , так устроит ?
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Сказав "хохол" - пішов в "бан"! Це прекрасно. Я щєтаю
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Вбил молдаванину в голову что он украинец а не хохол ? Молодец. Но немного перестарался.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за "хохла" в свой адрес. ФОТО
 
 
 
 
 
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