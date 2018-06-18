 В Израиле судят украинца, обвиняемого в непредумышленном убийстве молдаванина из-за "хохла" в свой адрес. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание vesty.co.il.

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"В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, 17 июня, утверждается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес Тикляна. В ответ обвиняемый начал наносить обидчику удары кулаком по голове. Попытки прохожих разнять оппонентов успехом не увенчались. Один из ударов был настолько сильным, что Гунта упал на мостовую и получил тяжелую черепно-мозговую травму", - говорится в статье.

Издание отмечает, что инцидент произошел рано утром 26 мая возле бара на улице Гутман в Петах-Тикве. Алексей Гунта был обнаружен лежащим на тротуаре у входа в бар в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи МАДА доставила пострадавшего в городскую больницу "Бейлинсон". По словам врачей, когда Гунту привезли, он пришел в сознание. Однако затем его состояние начало стремительно ухудшаться, и через три дня он скончался.

Записи окрестных камер наблюдения были переданы сотрудникам отдела технологической разведки, и через два дня после нападения Тиклян был задержан в Ход ха-Шароне. Выяснилось, что он украинец по национальности, проживает в Израиле с февраля 2018 года и считает себя беженцем.

По информации издания, Тикляна обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать ходу следствия. Это обвинение основывается на показаниях одного из свидетелей инцидента в Петах-Тикве о разговоре с обвиняемым. По словам свидетеля, Тиклян сказал ему: "Если будут об этом спрашивать, то ты со мной не знаком, а я тебя не знаю, понял?"

Полиция обратилась в суд с ходатайством о продлении содержания Тикляна под стражей до окончания процесса.



