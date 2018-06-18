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Все про:Павлоград (60) Нацполиция (7629) пистолет (29)

 Мужчина в Павлограде угрожал пистолетом на остановке, затем выстрелил в лицо полицейскому. ФОТО

В городе Павлоград Днепропетровской области на остановке общественного транспорта мужчина угрожал людям пистолетом, после чего в процессе задержания выстрелил в лицо полицейскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции, инцидент произошел 16 июня.

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Отмечается, что на одной из центральных улиц города Павлограда внимание оперуполномоченных привлек водитель автомобиля "Газель", который держал за спиной пистолет. Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал. Во время задержания злоумышленника, он выстрелил одному из правоохранителей в лицо. 

Задержанным оказался 36-летний местный житель. Его доставили в Павлоградский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Раненого милиционера направили в медицинское учреждение, другие люди не пострадали.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Изъятый пистолет направлен на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчина в Павлограде угрожал пистолетом на остановке, затем выстрелил в лицо полицейскому 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072088
 
 
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Копы как были тупыми так и остались. Как можно было позволить вооруженному преступнику выстрелить в лицо...Тупые...
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Не надо думать что ты умнее других. Такие вещи случаются, и не только в Павлограде. Сколько угодно полицейских гибнет каждый год, в том числе на Западе.
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В нормальных странах если при первом же требовании не бросил оружие, а продолжал махать - застрелили бы нах-н.
98% что эти полицейские даже оружие не вытянули сразу как увидели оружие!
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В нормальних країнах опера не схожі на бандитів і громадяни не стріляють їм в обличчя на зупинках, бо опера тверезі і не порушують громадський порядок! Якби в США опера вели б себе так як українські опера, їх би давно перестріляли добропорядні громадяни!
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Ти про штаты пиздуна не заправляй.Ты там и рядом не проходил.А если тебе полиция твоего лугандона подходит больше ,то ни кто тебя в Украине не держит.Чемодан,вокзал инауй.
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Переатестацію ментів потрібно повторити, бо всі ідіоти лишились на своїх місцях і навіть не зрозуміли що мусарня пішла в минуле і вести себе як колись вже не можна!
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>>В нормальних країнах

напиши это словосочетание еще 10 раз - и возможно до тебя дойдет в чем проблема.

В тех же Штатах НИКТО бы в жизни не додумался судить копа, стрелявшего в автомобиль-беглец на скорости 160 км в час по городу - а у нас за это полицейского сажают.

Вот и подумай после этого - какой дебил захочет рисковать и брать на себя убийство даже последнего неадеквата.

И скажи спасибо медиаблядм со зрадунами из Рады - за раскрутку темы вместо обеспечения нормального правового статуса полиции.
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Ниодин нормальный американский полицейский не будет стрелять в несущийся по городу автомобиль. Просто потому, что большенство пуль полетит фиг знает куда и могут пострадать люди, а за это уже полицая будут судить. Применение оружия в США даже полицейскими жёстко регламентировано. Сидит их масса несмотря на поблажливое отношение прокуроров и судей.
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полиция судили совсем не за это - а за то что попал в того, кто сидел внутри.
Точно так же судили за дебила, который сожрал таблетки и умер у копов на руках.
Да о чем говорить, если у нас даже нет элементарно работающего закона о неуважении к копам?
Пьяное быдло вылазит из тачки, машет клешнями и что-то вякает в сторону копов. В Америке уже бы получило сапогом по роже и поехало ночевать в отделение, а если были прямые оскорбления - то еще могло бы получить штраф или сесть.
А у нас конечно это "мусора" - а потом дебилы ждут, когда же полиция будет их защищать, не жалея жизни и стрелять на поражение в каждого неадеквата, рискуя карьерой и свободой.
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Не манипулируй, свинобот. Судят за то, что застрелил без причины. Причём когда автомобиль остановился.
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Если бы в Украине было узаконено свободное владение оружием , как например в Молдове , то этот мудак - водитель вряд-ли достал бы пистолет .......
Мудаки имеют оружие , а простые граждане Украины НЕ ИМЕЮТ .
Я думаю власть боится СВОИХ вооруженных граждан .............................................
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Там написано що стрілець вже тримав зброю, коли його побачив поліціянт. Тож якби поліціянт потігся за зброєю, то злочинець йому нафарширував би кулями ще й дупу.
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Извини мужик, ты читал внимательно?
Полицейские увидели пистолет за спиной..... Как ты думаешь? Где они должны были стоять? Было ли у них время вытянуть табельное?
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Це не поліцейські а опера, вони були не в поліцейській формі а в своєму бандитському прикиді, а враховуючи що опера більше схожі на бандитів ніж самі бандити, то не дивно що добропорядні громадяни стріляють їм в обличчя. Він же не почав стріляти в патрульних поліцейських, він направився до підозрілих людей бандитської зовнішності, які вели себе неадекватно на зупинці і намагався припинити порушення правопорядку. Як потім виявилось що порушували громадянський порядок опера місцевого райвідділку, які і отримали кулю в голову, раніше ніж зрозуміли що відбувається! Оперів потрібно звільнити за результатами службового розслідування, за порушення громадського порядку та непрофесійність.
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В іншій країні його б застрелили поліціанти як тільки вихопив зброю та почав підіймати, а в Україні ще толерантно поліція.
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В інших країнах поліція не бикує на зупинках в цивільному одязі, а за п'яну бійку, чи не дай Бог використання службового становища чи упасі Боже використання зброї під час п'яних вуличних разборок - виганяють зі служби і віддають під суд і відповідальність для такого копа більша ніж для звичайного хулігана! Якщо б в США громадянин вистрілив в поліціянта без форменного одягу під час порушення поліціянтом громадського порядку - суд би повністю виправдав громадянина, а поліціянта посадив би за грати. Не буду здивований якщо службове розслідування з'ясує що п'яні менти стріляли по громадянину але не попали!
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>>Якщо б в США громадянин вистрілив в поліціянта без форменного одягу під час порушення поліціянтом громадського порядку - суд би повністю виправдав громадянина

дебЫлятко, ты у нас еще и эксперД по гражданскому праву кроме того что ты мега-воЕн и командир диванной армии?
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Є детективи, агенти ФБР працюють у цивільному, а чого ви взяли що там "бикували"?
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Водитель ГАЗЕЛИ!!! с пистолетом!!! Пришёл на остановку остановить правонарушение? Это в какой стране? ))))
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Тобто новина мала б бути такою: Переатестовані два офіцери поліції, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння в робочий час на зупинці громадського транспорту порушували громадський порядок. На що небайдужі громадяни зробили зауваження. У відповідь порушники накинулись на одного з них. Відбиваючись та захищающи себе від пяних та неадекватних представників влади, які своїм виглядом нагадували скоріше гопоту ніж ..., громадянин випадково вистрілив одному з них в лице з травматичного пістолета.
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В нормальних країнах поліція а не ОПГ в формі поліції. І керівники поліції не бариги типа сабакова та його радників а нормальні люди. І люди поважають поліцію а не малюють довіру в %. В нормальної країні сабаков вже сидів би за гратами.
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Те що громадянин поцілив з першого пострілу в голову поліціянту говорить про спецпідготовку, а це означає що він абсолютно адекватний громадянин, який би не витягнув просто так зброю і не почав би стріляти по перехожим! Небагато людей поцілять з пістолета з 30м взагалі в ростову мішень, а тут відразу хедшот. Скорше за все поведінка оперів була неадекватною і тому добропорядному громадянину прийшлось застосувати зброю, щоб зупинити порушення громадського порядку!
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Ты наверно супермен...не тупой?.В спецназе наверно служишь????Ты ваще красава!!А остальные так просто рядом проходили.Да к тому же все сцуко тупые.И как ты еще с ума не сошел проживая рядом с тупыми....острый такой весь,просто окуеть.Тебе бы в морду не выстрелили.В острую то ведь труднее попасть чем в тупую.
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у полицейского пекаль был картонный?
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коли змінять законодавство(в частині роботи поліції), тоді і побачимо....
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По моему лучше ходить на суды и комиссии чем лежа слушать музыку и нюхать цветы.
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Мусора були п"яні і крім того у себе на районі. )))
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А чого цього ублюдка таи же й не застрелили?
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если бы на его месте была бабулька "не законно" продающая зелень с газетки - тут бы они себя героями показали..
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Ну понятно, вертолетов не успели подогнать, так что нужно еще ассигнации на БТР.
А то что копы из США посмеялись, это мпишем на пло.хую погоду, как бы хм., это самое вот.
- Арсений Батькович, а может просто напишем что магнитные бури?
- И то правда, Карась, или как там тебя, пиши что нападавшего когда-то мама уронила башкой о подворотню, повоняют и перестанут.
- Ааа, так и напишем, два, нет, три пулемета, пять, нет, шесть гранат....
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выстрел в лицо - угроза \насилие? почему не покушение на убийство...
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якщо пістолет газовий, то така кваліфікація не пройде
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а чому не написано, що предмет схожий на пістолет?
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дебильные законы, дебильные менты...боятся применять оружие и полное отсутствие профессиональных навыков....
Стой брось оружие!!! Малейшее лишнее движение и решето...неужели так сложно
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Сложно ,на оживленной улице . Это только в боевиках бегают по улицам и стреляют .
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Посмотри штатовские документальные видео
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Ага. Он стоял на остановке на фоне кучи людей.
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Надеюсь,этот макдак мушку спилил,перед тем как пистолетом махать надумал?
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Это анекдот про флобер , при покупке мушку пилят , на револьверах она очень большая .
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уточняйте пейсатели хреновы стрелял травматом или нарезным типо сами догадайтесь если не здох то пласмассовыми пульками пулял...
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да как страшно жить, вокруг одни идиоты с пистолетами.
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Пол Цензора за легализацию короткоствола . Я сам не против , но тогда в разы нужно ужесточить закон и разрешить смертную казнь .
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При чем тут смертная казнь? Просто права полиции в странах с длительной историей легализации короткоствола прописаны таким образом, что подобных бакланов отстреливают на раз. У нас лоховская законодательная база, как в плане защиты жизни и имущества, так и в плане борьбы с явными проявлениями криминалитета. В США этот кент пополнил бы статистику погибших от огнестрельного оружия и наши матрены качали бы головами и цокали языками-видите, сколько от огнестрела гибнет, продавать нельзя, мы не привыкшие, друг друга перестреляем.
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правильно пока не научимся улыбаться. почему в штатах все улыбаются? потому что пистолеты у всех, и косым взглядом обидеть боятся. Чоловік у Павлограді погрожував пістолетом на зупинці, потім вистрелив в обличчя поліцейському - Цензор.НЕТ 9541
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Лет на 15 загремит на зону.
Жизнь удалась.
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Полицейских развелось - пуле пролететь невозможно.
А вот людям на остановке угрожать, это было лишнее.
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Кацапов развелось,как говна в коровнике......
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Пора уже всех "оперов" переодевать в установленную форму, когда они на работе и установить им график работы.
А то, действительно, лазят по ночным кабакам с оружием, бухают там и трахают шлюх.
Их жизнь - это жизнь гангстеров, а не ментов.
А против гангстеров намного эффектинее оружие, чем слова.
Что, возможно, и произошло.
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опера это бандиты с корочками..верить ихним словам я бы не стал
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Во кацапни нападало на ветку.Козлобородые членососы.Вы у себя в говностане пообсуждайте как вас мусора с кизяками отпердолили чмошников.
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Это ты про Киевпрайд?))
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При наличие в оружия руках подозреваемого сотрудник полиции наводит на него табельный огнестрел и громко и четко требует положить медленно на виду предмет похожий на оружие на землю и дальше либо руки на капот, либо лежать с руками на виду. При подозрительном отклонение (до или после озвучивания требования) открывается огонь на поражение.
Вот так в Америке, по крайней мере в Чикаго. И если на Украине, при большом количестве стволов на руках это не так - значит что-то не то или с законами, или с обучением ребят в полиции.
И еще, считаю что узаконивание короткоствола даст многим нормальным людям защититься в разных ситуациях.
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Щас тебя заклюют... Низзя допропорядочномым гражданам оружие, а то перерестреляют друг друга. Надо звонит в палицию, ждать полчаса, а тебя в это время и ограбят, и разденут, а может даже и убьют.
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У нас разрешено в Молдавии. Насколько я знаю, преступность из-за легализации короткоствола не выросла.bВытаскиваю только для тира, а так на душе спокойнее что если что, не дай бог, конечно, есть чем ответить "гостям".
Друзья! Если кто читает, большой привет всем знакомым украинцам с "украинской деревни" в Чикаго, и особенно с улицы Iowa, где я жил 2 года назад. Успешной работы и не болеть!
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Зораки (Сталкер) 928.
Переделка в резину.
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на майбутнє, пишіть в Україні, якщо привіт передаєте та кацапом не являєтесь...
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все верно Анатолий, только пожалуйста пиши "в Украине".
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Суд как и все суды управляемые из расеи портновым,ублюдка отпустит!Им чем хуже ,тем лучше
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УРОВЕНЬ АВАКАВСКОЙ ПОЛИЦИИ ЭТО КРЫШЕВАВНИЕ НАРИКОВ И БОРДЕЛЕЙ С ИГРОВЫМИ ЗАЛАМИ
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На свой уровень обрати внимание , рассеянец!!
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На асфальте Зораки. Вероятнее всего переделка в резину.
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В Канаді чи Штатах за такі дії, по ньому вже б відспівали панахиду і ніхто б поліцейських не осуджував за ліквідацію дебіла
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Затягнули тут - якби це було в Америці, якби це було в Америці ...
Трамп кілька хвилин назад на засіданні національної космічної ради сказав: "Ми - американці і майбутнє належить повністю нам". Правда, зранку один чорний дядько сказав, що Трамп - це американський клопіт.
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Нормально було б стрільця розібрати і продати на запчасті , а виручені кошти - як премія поліціянтам і лікування + компенсація потерпівшому . То якби в нас було верховенство права .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина в Павлограде угрожал пистолетом на остановке, затем выстрелил в лицо полицейскому. ФОТО
 
 
 
 
 
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