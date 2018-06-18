 Мужчина в Павлограде угрожал пистолетом на остановке, затем выстрелил в лицо полицейскому. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции, инцидент произошел 16 июня.

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Отмечается, что на одной из центральных улиц города Павлограда внимание оперуполномоченных привлек водитель автомобиля "Газель", который держал за спиной пистолет. Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал. Во время задержания злоумышленника, он выстрелил одному из правоохранителей в лицо.

Задержанным оказался 36-летний местный житель. Его доставили в Павлоградский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Раненого милиционера направили в медицинское учреждение, другие люди не пострадали.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Изъятый пистолет направлен на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).