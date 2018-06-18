 Мужчина в Павлограде угрожал пистолетом на остановке, затем выстрелил в лицо полицейскому. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции, инцидент произошел 16 июня.
Отмечается, что на одной из центральных улиц города Павлограда внимание оперуполномоченных привлек водитель автомобиля "Газель", который держал за спиной пистолет. Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал. Во время задержания злоумышленника, он выстрелил одному из правоохранителей в лицо.
Задержанным оказался 36-летний местный житель. Его доставили в Павлоградский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Раненого милиционера направили в медицинское учреждение, другие люди не пострадали.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Изъятый пистолет направлен на экспертизу.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
98% что эти полицейские даже оружие не вытянули сразу как увидели оружие!
напиши это словосочетание еще 10 раз - и возможно до тебя дойдет в чем проблема.
В тех же Штатах НИКТО бы в жизни не додумался судить копа, стрелявшего в автомобиль-беглец на скорости 160 км в час по городу - а у нас за это полицейского сажают.
Вот и подумай после этого - какой дебил захочет рисковать и брать на себя убийство даже последнего неадеквата.
И скажи спасибо медиаблядм со зрадунами из Рады - за раскрутку темы вместо обеспечения нормального правового статуса полиции.
Точно так же судили за дебила, который сожрал таблетки и умер у копов на руках.
Да о чем говорить, если у нас даже нет элементарно работающего закона о неуважении к копам?
Пьяное быдло вылазит из тачки, машет клешнями и что-то вякает в сторону копов. В Америке уже бы получило сапогом по роже и поехало ночевать в отделение, а если были прямые оскорбления - то еще могло бы получить штраф или сесть.
А у нас конечно это "мусора" - а потом дебилы ждут, когда же полиция будет их защищать, не жалея жизни и стрелять на поражение в каждого неадеквата, рискуя карьерой и свободой.
Мудаки имеют оружие , а простые граждане Украины НЕ ИМЕЮТ .
Я думаю власть боится СВОИХ вооруженных граждан .............................................
Полицейские увидели пистолет за спиной..... Как ты думаешь? Где они должны были стоять? Было ли у них время вытянуть табельное?
дебЫлятко, ты у нас еще и эксперД по гражданскому праву кроме того что ты мега-воЕн и командир диванной армии?
А то что копы из США посмеялись, это мпишем на пло.хую погоду, как бы хм., это самое вот.
- Арсений Батькович, а может просто напишем что магнитные бури?
- И то правда, Карась, или как там тебя, пиши что нападавшего когда-то мама уронила башкой о подворотню, повоняют и перестанут.
- Ааа, так и напишем, два, нет, три пулемета, пять, нет, шесть гранат....
Стой брось оружие!!! Малейшее лишнее движение и решето...неужели так сложно
Жизнь удалась.
А вот людям на остановке угрожать, это было лишнее.
А то, действительно, лазят по ночным кабакам с оружием, бухают там и трахают шлюх.
Их жизнь - это жизнь гангстеров, а не ментов.
А против гангстеров намного эффектинее оружие, чем слова.
Что, возможно, и произошло.
Вот так в Америке, по крайней мере в Чикаго. И если на Украине, при большом количестве стволов на руках это не так - значит что-то не то или с законами, или с обучением ребят в полиции.
И еще, считаю что узаконивание короткоствола даст многим нормальным людям защититься в разных ситуациях.
Друзья! Если кто читает, большой привет всем знакомым украинцам с "украинской деревни" в Чикаго, и особенно с улицы Iowa, где я жил 2 года назад. Успешной работы и не болеть!
Переделка в резину.
Трамп кілька хвилин назад на засіданні національної космічної ради сказав: "Ми - американці і майбутнє належить повністю нам". Правда, зранку один чорний дядько сказав, що Трамп - це американський клопіт.