 25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"Два выпивших товарища с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Великая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - сказано в сообщении.

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Полицейские устанавливают происхождение арсенала боеприпасов.

Взрыв произошел в квартире потерпевшего.

Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск.

Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.





В настоящее время проводится комплекс следственных действий.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.