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Все про:взрыв (3916) взрывчатка (606)

 25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция. ФОТО

В ходе демонстрации взрывчатки в онлайн-режиме в одной из социальных сетей травмировался 25-летний житель села Великая Солтановка Васильковского района Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"Два выпивших товарища с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Великая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - сказано в сообщении.

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Полицейские устанавливают происхождение арсенала боеприпасов.

Взрыв произошел в квартире потерпевшего.

Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск.

Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция 01
25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция 02

В настоящее время проводится комплекс следственных действий.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/p3072081
 
 
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"Как говорит наш шеф- если человек идиот,то это надолго"...(с)
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Как раз не на долго..., так как идиот всегда найдет свою скоропостижную смерть....
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В Мариуполе полиция проверяет факт избиения подполковника Госпогранслужбы Украины Станислава Керода в кафе по его требованию дать меню на украинском языке.

По информации пользовательницы Facebook и знакомой Керода Соломии Бобровской, инцидент произошел в воскресенье вечером в одном из кафе Мариуполя. По ее словам, когда Керод пришел в кафе RedCups RDCP Lounge с коллегами, "охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке".

От себя добавить нечего одни маты..
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Дебилам закон не писан. Сами себе не только инвалидность натянули но еще и срок...
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"Не всіх дурних війна вбила...", "Родине нужны герои, а "пиз.а" рожает дураков...".
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Жаль,ласту оторвало, а не яйца,шоб дебилов не плодил...
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извините... плин прочитав заголовок засмеялся... так низзя
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Указом Президента ему присвоено звание " Долбоеб 1-ой степени"
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Жаль, с премией Дарвина не задалось у него это всё (там нужна либо смерть, либо стерилизация; а без одной клешни размножиться не особо проблематично).
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премію Дарвіна) вони не отримають, хоча один з них був близький до цього!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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