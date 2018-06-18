 25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
"Два выпивших товарища с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Великая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - сказано в сообщении.
Полицейские устанавливают происхождение арсенала боеприпасов.
Взрыв произошел в квартире потерпевшего.
Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск.
Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий.
Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
По информации пользовательницы Facebook и знакомой Керода Соломии Бобровской, инцидент произошел в воскресенье вечером в одном из кафе Мариуполя. По ее словам, когда Керод пришел в кафе RedCups RDCP Lounge с коллегами, "охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке".
От себя добавить нечего одни маты..