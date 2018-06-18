 Скорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net, бригада скорой помощи транспортировала больного с инфарктом миокарда в областной клинический кардиологический диспансер.
По словам очевидцев и участников ДТП, из-за того, что автомобилю не уступили дорогу во время движения, водитель был вынужден маневрировать. В результате, он не справился с управлением на повороте, после чего выехал на скорости с дороги и перевернулся.
73-летнего пациента в областной клинический кардиологический диспансер доставила другая бригада скорой помощи, которую врачи вызвали сразу же. В медицинском учреждении сообщили, что его состояние стабильное.
На место происшествия прибыли работники Свалявского отделения патрульной полиции.
Как неожиданно.
Вот эти всякие пешеходы, велосипедисты, скорые помощи, полиция... Не дают, злыдни, украинским водителям ездить, как попало.
Наверное надо запретить всем, кто мешает украинским водятлам, даже подходить к дороге, а самим водятлам дать полное отпущение грехов и пожелать хорошего полета.
И по странному стечению обстоятельств тут же наибольший процент тупых мудаков среди населения.
Все, едем в Сваляву!
До отпуска - 2 недели!!!