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Все про:ДТП (4867) Закарпатье (1353) скорая (194)

 Скорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования. ФОТО

18 июня на Закарпатье, под Свалявой, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net, бригада скорой помощи транспортировала больного с инфарктом миокарда в областной клинический кардиологический диспансер.

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По словам очевидцев и участников ДТП, из-за того, что автомобилю не уступили дорогу во время движения, водитель был вынужден маневрировать. В результате, он не справился с управлением на повороте, после чего выехал на скорости с дороги и перевернулся.

73-летнего пациента в областной клинический кардиологический диспансер доставила другая бригада скорой помощи, которую врачи вызвали сразу же. В медицинском учреждении сообщили, что его состояние стабильное.

На место происшествия прибыли работники Свалявского отделения патрульной полиции.

Скорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования 01
Скорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования 02
Скорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования 03

Источник: https://censor.net.ua/p3072077
 
 
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из-за того, что автомобилю не уступили дорогу во время движения, водитель был вынужден маневрировать

Как неожиданно.
Вот эти всякие пешеходы, велосипедисты, скорые помощи, полиция... Не дают, злыдни, украинским водителям ездить, как попало.
Наверное надо запретить всем, кто мешает украинским водятлам, даже подходить к дороге, а самим водятлам дать полное отпущение грехов и пожелать хорошего полета.
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Только в гребаном постсовке почему-то "самый умный" - это почти ругательство.

И по странному стечению обстоятельств тут же наибольший процент тупых мудаков среди населения. Швидка з пацієнтом перекинулася на Закарпатті внаслідок маневрування - Цензор.НЕТ 8080
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Какая природа красивая!!!
Все, едем в Сваляву!
До отпуска - 2 недели!!!
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....я думал БУХАНКА перевернулась , а это ЕВРОСКОРАЯ !!!! каким надо быть ДЭБИЛОМ , чтоб ушатать это НОВОЕ АВТО ???!!!
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.....одно УКРАИНСКОЕ МАУГЛИ даже залезло на него )))))
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.....мне нравится как по ЕВРОПЕЙСКИ постриженна ОБОЧИНА !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСкорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования. ФОТО
 
 
 
 
 
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