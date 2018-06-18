 Скорая с пациентом перевернулась на Закарпатье в результате маневрирования. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net, бригада скорой помощи транспортировала больного с инфарктом миокарда в областной клинический кардиологический диспансер.

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По словам очевидцев и участников ДТП, из-за того, что автомобилю не уступили дорогу во время движения, водитель был вынужден маневрировать. В результате, он не справился с управлением на повороте, после чего выехал на скорости с дороги и перевернулся.

73-летнего пациента в областной клинический кардиологический диспансер доставила другая бригада скорой помощи, которую врачи вызвали сразу же. В медицинском учреждении сообщили, что его состояние стабильное.

На место происшествия прибыли работники Свалявского отделения патрульной полиции.





