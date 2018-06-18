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 С погибшим воином 53-й ОМБр Игорем Петровым простились в Рубежном на Луганщине. ФОТО

Солдат, наводчик расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Игорь Петров погиб 14 июня в результате пушечного артобстрела вблизи пгт Новотошковское со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 18 июня, в городе Рубежное Луганской области состоялось прощание с Игорем Андреевичем Петровым, солдатом, наводчиком расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 14 июня в результате пушечного артобстрела вблизи пгт Новотошковское (Попаснянский район), еще 5 воинов получили ранения в ходе 4-часового боя. С 17:00 противник обстреливал позиции ВСУ и жилой сектор поселка. Гранатометный расчет, защищая опорной пункт, ликвидировал 7 наемников РФ. Во время боя солдат Петров получил смертельное ранение.

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С погибшим воином 53-й ОМБр Игорем Петровым простились в Рубежном на Луганщине 01

Игорь Петров


С погибшим воином 53-й ОМБр Игорем Петровым простились в Рубежном на Луганщине 02

Прощание с украинским воином Игорем Петровым.

Фото: Трибун

Источник: https://censor.net.ua/p3072065
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим воином 53-й ОМБр Игорем Петровым простились в Рубежном на Луганщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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