 С погибшим воином 53-й ОМБр Игорем Петровым простились в Рубежном на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 18 июня, в городе Рубежное Луганской области состоялось прощание с Игорем Андреевичем Петровым, солдатом, наводчиком расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 14 июня в результате пушечного артобстрела вблизи пгт Новотошковское (Попаснянский район), еще 5 воинов получили ранения в ходе 4-часового боя. С 17:00 противник обстреливал позиции ВСУ и жилой сектор поселка. Гранатометный расчет, защищая опорной пункт, ликвидировал 7 наемников РФ. Во время боя солдат Петров получил смертельное ранение.

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Игорь Петров





Прощание с украинским воином Игорем Петровым.

Фото: Трибун