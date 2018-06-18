 Напавшие на меня и одесского активиста Устименко - на 90% одни и те же люди, - журналист Никитенко. ФОТО

Об этом Никитенко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мне скинули фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с 90% уверенностью могу заявить -- утром на меня нападали эти же люди. Такого совпадения просто не может быть. Это значит, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянно рядом с нами", - написал журналист.

Сегодня журналиста Сергея Никитенко избили в Херсоне двое неизвестных. По факту события полиция начала уголовное производство.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 июня двое неизвестных напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко.