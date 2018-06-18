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Все про:журналистика (2229) нападение (1513) Херсон (483)

 Напавшие на меня и одесского активиста Устименко - на 90% одни и те же люди, - журналист Никитенко. ФОТО

Неизвестные, избившие журналиста Сергея Никитенко сегодня утром в Херсоне, с вероятностью в 90% являются теми же, кто напал ранее на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко.

Об этом Никитенко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мне скинули фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с 90% уверенностью могу заявить -- утром на меня нападали эти же люди. Такого совпадения просто не может быть. Это значит, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянно рядом с нами", - написал журналист.

Сегодня журналиста Сергея Никитенко избили в Херсоне двое неизвестных. По факту события полиция начала уголовное производство.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 июня двое неизвестных напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко.

Напавшие на меня и одесского активиста Устименко - на 90% одни и те же люди, - журналист Никитенко 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072061
 
 
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Активісти ще після нападу на Устименка говорили що ці люди були помічені під час спроби тітушек штурмувати конвой в Херсоні, конвой який віз затриманого кримського депутата-зрадника з Евпаторії. Там на оперативному відео видно і цих тітуханів і їх командира! Вже тожді потрібно було затримувати всіх хто приймав участь в нападі на конвой! Я вже не кажу що СБУ мало затримати всіх цих тітушек вночі після нападу на конвой і вони мали вже давно бути в тюрмі! Після нападу на Устименка стало зрозуміло що ця проросійська банда тітушок, яка випадкова вскрилась в Херсоні під час штурму конвоя з депутатом Евпаторії, насправжі знаходиться на фінансуванні спецслужб путіна. А напад на херсонського журналіста тільки підтвердив ці версії! СБУ повністю бездіяльне, фактично кришує путінських бандитів в Україні, менти повністю бездіяльні, керівниками обласних УМВС призначено сепаратистів та агентів ФСБ. В Одесі керівник Одеського УМВС Дмітрій Головін - лугансько-кримський мент, дружбан прокурорши Поклонської! Про що ще можна говорити!
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Шукайте серед фСБ(у)шників та ментів - не помилитесь. І так, це дуже небезпечно, коли "кривоохоронні" органи працюють на іншу державу, та ще й окупанта. Ми це вже бачили в Криму і на сході.
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Це навіть не обговорюється. Ну хто ж перший піде бити активістів як не вчорашні корумповані менти та сбушники. Вони завжди були бандитами, а тут така можливість реалізувати себе в справжньому амплуа! Ну нічо, кожному проросійському бандиту буде свій патріотичний снайпер.
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Бывшие "беркутята", петушата. Их почерк и навыки и план запугивания и возможности.
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Виходить пора починати регуляцію популяцію беркутят, бо влада абсолютно відсторонилась від контролю над колишніми правоохоронцями, які отримали спецпідготовку за рахунок держави.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНапавшие на меня и одесского активиста Устименко - на 90% одни и те же люди, - журналист Никитенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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