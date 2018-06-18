 Автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Никополе, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 июня в 8:45 на ул. Героев Чернобыля г. Никополь. 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.