 Автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Никополе, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 июня в 8:45 на ул. Героев Чернобыля г. Никополь. 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
решта перетворилися на жалюгідних ,агрессивно- ссікливіх безвідповідальних негідників!,,
..и рассказівать, как мне видеть или должнО рассматривать єтот мир, врядли, получиться у Вас- -абсолютно незнакомого человека.
За кермо сіли реальні водятли. Авто купили, мізок ніхто не продає.
Я розумію, що усіляке може трапитись, але, коли сталось, то прийми, як за належне - відповідай, коли винен.