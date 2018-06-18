EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  2914  17
Материалы по теме:
Все про:дети (3150) Днепропетровщина (1185) ДТП (4867) Нацполиция (7629)

 Автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Никополе, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали водителя, который сбил насмерть 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Сразу после совершения ДТП 35-летний водитель за рулем автомобиля "Daewoo Lanos" скрылся с места происшествия. Его задержали неподалеку во дворе, где он скрывался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 июня в 8:45 на ул. Героев Чернобыля г. Никополь. 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция. ФОТО

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Никополе, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072018
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опять мой Никополь "прославился"-это капец просто.
 показать весь комментарий
 
"Що відбувається з цим світом?! ВСІ Чоловіки пішли на фронт?!(С)

решта перетворилися на жалюгідних ,агрессивно- ссікливіх безвідповідальних негідників!,,
 показать весь комментарий
 
 
открою тебе страшную тайну: с миром нихрена не происходит он всегда был такой и всегда таким будет, разница только в точке зрения. если ты патологоанатом, ты видишь только смерти, если ты солдат, ты видишь только войну, если ты коп ты видишь только преступления, если ты смотришь новости продажного тв, то ты видишь только смерти, войну и преступления.
 показать весь комментарий
 
 
походу ..по всем "каналам" идет про опустившихся юблюдков...которіе героически сидят в тілах и на правах хдхего из худшего отставшегосяч, убивают чужих детей и родителей в разніе способі!

..и рассказівать, как мне видеть или должнО рассматривать єтот мир, врядли, получиться у Вас- -абсолютно незнакомого человека.
 показать весь комментарий
 
Так і є.
За кермо сіли реальні водятли. Авто купили, мізок ніхто не продає.
Я розумію, що усіляке може трапитись, але, коли сталось, то прийми, як за належне - відповідай, коли винен.
 показать весь комментарий
 
 
8 лет ……. за убийство...…..Лютый писец...….Скоро киллеры не отстреливать заказ будут, а давить.....( ссори за сарказм )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все нормальные люди просто уезжают с Украины,что бы не жить в той клоаке в которую превратилась страна за последние годы.
 показать весь комментарий
 
 
козломордый, по сравнению с твоей клоакой, тут рай земной независимо от года Автомобіль на смерть збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході в Нікополі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1654
 показать весь комментарий
 
 
Та да, мокша, все уезжают из клоаки. Тут ты прав. Только зовется она - рашка.
 показать весь комментарий
 
Сбил и оставил ребенка умирать? Бегство водителя с места дтп должно квалифицироваться как умышленное убийство!
 показать весь комментарий
 
 
ну зменшили популісти дозволену швидкість в населених пунктах до 50 км.... а кількості загиблих в ДТП, таке враження, що збільшуються.... який наступний крок? 40, 30? чи, може нарешті, почнуть контролювати швидкісний режим
 показать весь комментарий
 
Двоє дітей на пішоходному переході в один день! Куди йдемо, українці?
 показать весь комментарий
 
убил ребенка, скрылся и от 3 до 8 лет? ( скорее всего 3, мы знаем наше правосудие!) Это за %%^$&$& ?!
 показать весь комментарий
 
 
Значит деточка-зайчиха харьковская должна сесть 3 умножить на 6= 18 годочков?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Никополе, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх