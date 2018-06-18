 "Живодера в тюрьму!" - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Именно сегодня должна рассматриваться апелляцию на арест Алексея Святогора, которого обвиняют в пропаганде убийства животных. Ранее суд отправил догхантера Святогора в СИЗО до 9 июля.

Активисты принесли с собой плакаты с информацией о злодеяниях Святогора, а также призывами наказать его по всей строгости закона.











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