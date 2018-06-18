 "Живодера в тюрьму!" - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
...
Именно сегодня должна рассматриваться апелляцию на арест Алексея Святогора, которого обвиняют в пропаганде убийства животных. Ранее суд отправил догхантера Святогора в СИЗО до 9 июля.
Активисты принесли с собой плакаты с информацией о злодеяниях Святогора, а также призывами наказать его по всей строгости закона.
хорошо что у меня травмат есть против кидающихся кабыздохов.
Ты историю подыми сначала. Он высказал свое мнение на ТВ. Доказательств жестокого обращения и убийства собак НЕТ!
Была передача - ментам ему в суде предъявить НЕЧЕГО!
Лучше б вся эта толпа бедных дворняжек в свои семьи забрала, а не с плакатиками у суда стояла!
воно схиблене вбиває зараді задоволення! і саме здорове,як порос! Де ж якась гармонія в житті?
А уж бездомных собак убивать это первый шаг к убийству бомжей, пенсионеров, немощных стариков и всех остальных кто тебе мешает спокойно наслаждаться жизнью.
Вот как мне жить дальше с таким клеймом?
Поэтому я тебе тут не доктор.
больных собак,собак опасных для общества ...и т.д. усыпляют, безбоязненно, без мучений животного ...
(это называется поступать гуманно по отношению ...)
Вжик..... - и собачка уже на небесах..., в своем собачьем раю....
когда ты проведешь на операционном столе пару тройку часов под наркозом, а потом еще месяц будешь сать в полиэтиленовый пакет привязанный к ноге.
Вот тогда сможешь рассказать про "Вжик ..." и т.д.
Такие добренькие? Ну так берите домой эту опасную заразу. Увидели блохастую тварюку - домой, кормить, выгуливать.
Каждая зараза без поводка и намордника должна быть уничтожена.
А мужику грамоту нужно дать и премию, он за наше здоровье и спокойствие думает.
Молодец..., сразу видно что не лицемер....
А то собрались здесь такие защитники не покусанные еще - как блохи на грязной, вшивой и вонючей собаке....
Но если говорить о домашних собаках вообще, то дурных, глупых и т.д. собак не бывает, бывают хозяева идиоты (и очень часто).
https://www.facebook.com/OdessaAnimals/photos/a.227345604458905.1073741828.197561984103934/350057392187725/
Я нашёл его вчера, он буквально попросил о помощи, ковылял ко мне на трёх лапах и мяукал... Сломан таз, как выяснили сегодня на рентгене. Нужно срочно найти хозяев!
Зоофашисты, однако 😩