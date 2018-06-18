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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:животные (642) суд (21021) Богачук Олег (613) Святогор (1)

 "Живодера в тюрьму!" - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В понедельник, 18 июня, активисты под Апелляционным судом Киева провели зоозащитную акцию "Святогору не место на свободе!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Именно сегодня должна рассматриваться апелляцию на арест Алексея Святогора, которого обвиняют в пропаганде убийства животных. Ранее суд отправил догхантера Святогора в СИЗО до 9 июля.

Активисты принесли с собой плакаты с информацией о злодеяниях Святогора, а также призывами наказать его по всей строгости закона. 

Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 01
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 02
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 03
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 04
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 05

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Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 06
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 07
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 08
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 09
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 10
Живодера в тюрьму! - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора 11

Источник: https://censor.net.ua/p3071995
 
   
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зоозащитники- больное на голову стадо! пусть сначала начнут выводить своих кабыздохов в намордниках и убирать за ними говно на тротуарах!

хорошо что у меня травмат есть против кидающихся кабыздохов.
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Живодера упрятать не меньше чем на 5 лет! Он социально опасен и психически болен - ему не место среди людей и животных - его место в клетке !
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Какой живодер!
Ты историю подыми сначала. Он высказал свое мнение на ТВ. Доказательств жестокого обращения и убийства собак НЕТ!
Была передача - ментам ему в суде предъявить НЕЧЕГО!
Лучше б вся эта толпа бедных дворняжек в свои семьи забрала, а не с плакатиками у суда стояла!
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і болячка його ніяка не сжере!
воно схиблене вбиває зараді задоволення! і саме здорове,як порос! Де ж якась гармонія в житті?
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На ньому його діти відіграються. Земля кругла - прилетить назад все що зробив.
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пристрелил кидающуюся собаку -очистил город от биомусора
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Обычно так и начинают, с собак да кошек. Потом и людям может перепасть.
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убивать бездомных собак нужно, но за издевательство над ними и вообще животными нужно строго карать...

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убивают убийцы!
А уж бездомных собак убивать это первый шаг к убийству бомжей, пенсионеров, немощных стариков и всех остальных кто тебе мешает спокойно наслаждаться жизнью.
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Николай М - "убивают убийцы! " - а я вчера курицу зарезал....

Вот как мне жить дальше с таким клеймом? "Живодера в тюрму!" - під Апеляційним судом Києва вимагали залишити в силі арешт догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 7171
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это твои проблемы, я курей не режу, я их покупаю в виде филе.
Поэтому я тебе тут не доктор.
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гугол говорит о существовании филе из собачатины...
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я тебе тайну открою, будешь знать ...
больных собак,собак опасных для общества ...и т.д. усыпляют, безбоязненно, без мучений животного ...
(это называется поступать гуманно по отношению ...)
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Николай М - пуля тоже безболезненно....

Вжик..... - и собачка уже на небесах..., в своем собачьем раю....
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Надеюсь, тебе прилетит 9 грамм в первую очередь. Казел.
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я всегда стреляю в собак которые кидаются на меня. и чтоб не кудахтала ты- прошу внимательно прочитать "которые кидаются"
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Лео Кот - для того что бы это заявлять, тебе, как минимум, хотя бы одну нужно словить (пулю),
когда ты проведешь на операционном столе пару тройку часов под наркозом, а потом еще месяц будешь сать в полиэтиленовый пакет привязанный к ноге.
Вот тогда сможешь рассказать про "Вжик ..." и т.д.
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Очень надеюсь, что всех кто тут выступает против блохастых бездомных шавок обязательно покусали эти самые шавки, и желательно и ваших детей. Вот тогда вы поймете что правильно и что нет. Статистику посмотрите: сколько людей и детей страдает от укусов этих бездомных полубешеных животных. И сколько насмерть покусаных.
Такие добренькие? Ну так берите домой эту опасную заразу. Увидели блохастую тварюку - домой, кормить, выгуливать.
Каждая зараза без поводка и намордника должна быть уничтожена.
А мужику грамоту нужно дать и премию, он за наше здоровье и спокойствие думает.
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Леопольд Пупкин 3cf6c583 - Аминь.....

Молодец..., сразу видно что не лицемер....
А то собрались здесь такие защитники не покусанные еще - как блохи на грязной, вшивой и вонючей собаке....
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Меня в жизни собаки кусали дважды. Оба раза это были хозяйские собаки, за которыми хазяева не усмотрели или просто по пофигизму не закрыли свою дверную калитку. Также и сейчас - больше всего боюсь собаку соседа, которая уже перерастает забор, который призван ее сдерживать.
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в таких случаях вся ответственность лежит на хозяине собак. И среди людей есть не просто идиоты, а выродки ... таким нужно запрещать на законодательном уровне владеть таким животным, как собака.
Но если говорить о домашних собаках вообще, то дурных, глупых и т.д. собак не бывает, бывают хозяева идиоты (и очень часто).
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для начала было бы не плохо поговорить с хозяином, высказать свои опасения ... вдруг он окажется нормальным, только слегка не внимательным.
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И берём. Хочу чтобы твои дети так к тебе относились, как ты к бездомным животным! Вот тогда прочувствуешь!
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мне жаль, что твоя мама не сделала вовремя аборт
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Давайте позовем людей, которых покалечили своры бездомных собак и спросим у них- какой лозунг надо прокричать у стен этого Суда.
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Примитивная логика, меня укусила собака -нужно всех поубивать. У каждого животного, своя, зачастую очень драматичная история, которая привела его на улицу. Очевидно что явление бездомных и несоциализированных собак есть, но и причина этому явлению - человек с интелектом ракушки, который не в состоянии нести ответственность за животное (на улицу они попадают не из космоса или диких прерий) .Есть работающее адекватное решение по ограничении популяции - стерилизация, которое менее эмоционально затратное для здорового человека чем убийство, но святогорские миньёны от него конечно не получат наслаждения.
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Прошу не отправлять в спам, а наоборот, распространить:

https://www.facebook.com/OdessaAnimals/photos/a.227345604458905.1073741828.197561984103934/350057392187725/

Я нашёл его вчера, он буквально попросил о помощи, ковылял ко мне на трёх лапах и мяукал... Сломан таз, как выяснили сегодня на рентгене. Нужно срочно найти хозяев!
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Почему этого ушлепка называют догхантером?
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Свободу Деточкину! Сорри, Святогору. Ну и кровожадные эти зоозащитники, человека свободы лишают из за своей извращённой идеологии.
Зоофашисты, однако 😩
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ну тот тоже не нужно крайностей ..., если собака выброшена на улицу не смогла найти свое место рядом с человеком и вынуждена искать стаю для успешной охоты, что бы выжить, если собака одичала и волчонок сидящий в ней начал расти в волка, если человек больше не авторитет, а лишь объект охоты ... такие собаки опасны, они должны отлавливаться спец службами, помещаться в Центры содержания бездомных животных и дальше специалисты должны решать её дальнейшую судьбу ... возможно она еще не потеряна для человека ... возможно её смогут найти хозяина ...
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У меня было две собаки, и одна есть. Собака никогда не укусит если стоять к ней лицом, и тем более если к ней протянуть пакет (сумку), поворачиваться задом нельзя, как в бане, расплата будет быстрой. И еще, отучите своего пса хватать жрачку на улице. Можете сами подкидывать еду до прогулки, а потом, при попытке сожрать дать пинка. Собаки умные, с 5-го раза поймут, что не стОит. Хантеры гвозди в фарш закатывают и разбрасывают. Увидел бы, то убил бы..
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знущатись над твариною божьєю може тільки рашист.
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Судя по комментам,здоровых,разумных и добрых людей,живущих в идиллии с природой и животным миром гораздо больше,чем бездушных отморозков боящихся,брезгающих и считающих себя царями природы. Смерть ублюдкам не умеющим ладить с природой !
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ещё при Советском Союзе собак ловили и усыпляли - это так говорили, а на самом деле как барана
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не . по утрам охотники собирались и отстреливали бродячих собак .быстренько всех собирали и все тишина на пол года обеспечена
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Живодера в тюрьму!" - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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