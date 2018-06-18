 "Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!": опубликованы фотографии пустых крымских пляжей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии пустых пляжей обнародованы на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17.06.2018, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому, что мало кто желает отдыхать на военном полигоне?" (с)", – говорится в сообщении.













В контексте отсутствия туристов на пляже при благоприятной погоде вспоминается недавний смерч на пляже в Одесской области.

Тот самый случай когда во время смерча возле села Приморское Одесской области на пляже больше народу чем в ясный солнечный день на крымских пляжах pic.twitter.com/zbmOQfXxPi — Хуёвый Тарханкут (@front18krym) 17 июня 2018 г.

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