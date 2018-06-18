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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Крым (20183) туризм (1026)

 "Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!": опубликованы фотографии пустых крымских пляжей. ФОТО

Несмотря на благоприятные для отдыха на море погодные условия в оккупированном Крыму, пляжи остаются почти пустыми.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии пустых пляжей обнародованы на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17.06.2018, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому, что мало кто желает отдыхать на военном полигоне?" (с)", – говорится в сообщении.


Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!: опубликованы фотографии пустых крымских пляжей 01
Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!: опубликованы фотографии пустых крымских пляжей 02
Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!: опубликованы фотографии пустых крымских пляжей 03

В контексте отсутствия туристов на пляже при благоприятной погоде вспоминается недавний смерч на пляже в Одесской области

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все больше польских туристов отправляются в Украину, но они не поедут в оккупированный Крым, - консул Шмидке

Источник: https://censor.net.ua/p3071957
 
   
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пік сезону ?
ну приїхав мільйон, але не більше.
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До речі, бачила я бохатих рузьке. Дрібні бухарики бомжоватого виду.
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Крым по отчетности присоединили к Кавказскому берегу черного моря. Потому правдивых цифр не будет, бо вы МАНКУРТЫ в математике слабы. Зато врать умеете . Ихтамнеты сирийские 😀😀😀
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Указом президента России В. В. Путина от 28 июля 2016 года № 375 Крымский федеральный округ был упразднён, а входившие в его состав субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь - были включены в состав Южного федерального округа[10][11][12].
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Ты хотя бы за новостями ватными следи, писатель 😀😀😜
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Ты хоть знаешь как эти цифры нарисовали? Баба , которая в 2016 году министром туризма в Крыму была потом по тв рассказала. Взяли ВСЕ вылеты с крымских аэропортов и добавили ВСЕ паромные перевозки. Цифра оказалась чуть больше 4 млн., и это Москве не понравилось. Поэтому дорисовали еще полтора миллиона - типа с Украины через перешеек и мост заехали. Реальная цифра по ее словам около 3 млн. была.
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Богаче ордынцы в Крым не ездят в своей массе. Они пасутся в Турции (в 16 году была закрыта - это был плюс к Крыму), Черногории, Греции и т.д. Во вторых считай реальные деньги. В 2013 доллар сколько стоил 30-34? А в 2016? Около 60? Так что смело дели на два. Это раз.
А теперь обрати внимание, на сколько возрос удельный вес женщин 55+. Даже по твоей фотке видно. Я в Крыму отдыхал с 2007 по 2013. Столько их никогда там не было. Можешь ответить, откуда такой их наплыв? Это два.
А теперь ради интереса можешь найти в Ялте, Симеизе и т.д. аналогичный этому отель, посчитать стоимость и сравнить. Влезешь? Это три.
https://www.otpusk.com/hotel/10475-Felice_Hotel#f=3126&i=115&c=2018-08-01&v=2018-08-08&l=7&p=2&tc=953%2C955%2C956%2C957%2C958%2C2464%2C960%2C962%2C975%2C963%2C2696%2C2755%2C965%2C961%2C959%2C2458&n=0&g=1&d=1544&o=ob%2Cbb%2Chb%2Cfb%2Cai%2Cuai&st=1%2C2%2C3%2C4%2C5&pf=500&pt=100000&rt=0%2C10&e=&sr=&r=air%2Cbus%2Ctrain%2Cship&w=&ex=1&page=photo&oid=301079336768&od=2018-08-08&ol=7
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Посмотрим, шо будут "кусать" сослуживцы, после освобождения Крыма.
Прикольно чувакам жить под статьей "Измена Родине". А ведь расплата неминуемо придет.
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свободный типа человек Клюкин, а с Цензора свалить не может, бо товарищь прапорщик снова за щеку надает за невыполнение плана
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нет Ксения - так просто дела не делаются.
Сначала нужно провести демилитаризацию, потом восстановить равноправие в области телевещения и рекламы, попутно прекратить антиукраинскую пропаганду, провести разоблачение ранее рассказанных мифов, восстановить деятельность украинских партий, полностью прекратить репрессии по политическим мотивам, реабилитировать ранее осужденных, провести полное освещение всего хода событий во время оккупации Крыма.
И еще 100500 мер... И только потом, лет через 5 можно проводить референдум.
Иначе это всё бестолку.
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Що означає нама відпочиваючих? При Україні в Криму відпочивало до 5 міліонів в рік при Росії раза в 2 менше,але вони є і їх досить багато...
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є, є - кацапчик, в Сірії і Донбасі нема, а в Криму є.
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хм, возможно не все кацапы одинаково полезны поддерживают оккупацию, хотя наверняка все проще - дешевле, и правильнее поехать в более культурные места, а не смотреть х#йловские рожи с автоматами и без и плавать в отходах их деятельности.
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Кацапи, звичайно, падлюки, але не дибіли. Води нема, їжа херова, добиратись херово, банкоматів нема, зв'язок херовий. Зате ціни як у Турції. Якого бєня до того Криму пертися?
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ну скрепно то, при сесесрі тож так було, в чому проблеми.
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При совку альтернативи не було, Болгарія була як мрія. А зараз вихід один: залізну завісу накацапії опустити, і то, швидше у сочах будуть відпочивати.
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Я один отметил смерчи на последнем фото?
(сбор камней в небо для последующего их возвращения вниз)

"Вода +23. Міст побудовано, відпочивальників немає!": опубліковано фотографії порожніх кримських пляжів - Цензор.НЕТ 7252
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він переніс всіх туристів з криму під Одесу.
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В Крыму смерчи частое явление, к сведенью для тех кто в Крыму не бывал. Один раз наблюдал как 3 таких штуки в море между кораблями стоящими на рейде ходили. Страшно было даже с берега смотреть. На кораблях наверно все обоср...
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Туры в Крым (из Минска)
https://www.holiday.by/countries/Crimea/tours

Как насчёт законности или пора санкции ввести?
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По молодости все эти места посетил, красотень неописуеая.
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Я не поеду отдыхать в Крым даже после его возвращения в Украину!
Пустыми пляжами удовлетворен.
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да холодная ж еще, 23 только, брррр....)))
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цілуйте портрет ввх і буде вам благодать
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В Кирилловке штормом практически смыло пляжи. Зато шашлыки хорошие...
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В 2015-м сослуживец бывший, из Крыма, по скайпу показал фото "билборда" - улыбающаяся на все 32 зуба девушка, а рядом призыв: "Посетите лазурное побережье Крыма!". Ниже, поверх билборда - надпись от руки, малярной кистью: "Только не забудьте взять с собой харчи и канистру с водой... А то у нас они дорогие, а вода кончается...".
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ну це і не пляж а дике місце якесь біля води, пляж це там де отелі і ліжаки ,набережна якась має бути як в Ялті чи Алушті
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Це на Учкуєвці. А пляж у Любимівці завжди був таким - довгим і необлаштованим. До речі, там за горою розташований сумнозвісний військовий аеродром "Бєльбек".
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відкрийте вебкамеру Одеси на ланжероні і ви очманієте від того натовпу, який там навіть у бідні дні,навіть у південь!
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Никто туда ездить не будет, путевки дорогие, жратва гамняная, цены бешенные, логистики никакой. На машине никто лишние 500 км что бы покупаться в том же черном море , делать не будет. Если на то пошло в абхазии лучше и добираться проще не считая Краснодар . А если брать не дорогие путевки за границу, с их сервисом, да еще на более шикарных морях, в Крым поедет из параши только идиот, которого туда послали по профсоюзной путевке" суп каша компот"
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!": опубликованы фотографии пустых крымских пляжей. ФОТО
 
 
 
 
 
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