 "Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!": опубликованы фотографии пустых крымских пляжей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии пустых пляжей обнародованы на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.
"Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17.06.2018, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому, что мало кто желает отдыхать на военном полигоне?" (с)", – говорится в сообщении.
В контексте отсутствия туристов на пляже при благоприятной погоде вспоминается недавний смерч на пляже в Одесской области.
Тот самый случай когда во время смерча возле села Приморское Одесской области на пляже больше народу чем в ясный солнечный день на крымских пляжах pic.twitter.com/zbmOQfXxPi— Хуёвый Тарханкут (@front18krym) 17 июня 2018 г.
ну приїхав мільйон, але не більше.
А теперь обрати внимание, на сколько возрос удельный вес женщин 55+. Даже по твоей фотке видно. Я в Крыму отдыхал с 2007 по 2013. Столько их никогда там не было. Можешь ответить, откуда такой их наплыв? Это два.
А теперь ради интереса можешь найти в Ялте, Симеизе и т.д. аналогичный этому отель, посчитать стоимость и сравнить. Влезешь? Это три.
https://www.otpusk.com/hotel/10475-Felice_Hotel#f=3126&i=115&c=2018-08-01&v=2018-08-08&l=7&p=2&tc=953%2C955%2C956%2C957%2C958%2C2464%2C960%2C962%2C975%2C963%2C2696%2C2755%2C965%2C961%2C959%2C2458&n=0&g=1&d=1544&o=ob%2Cbb%2Chb%2Cfb%2Cai%2Cuai&st=1%2C2%2C3%2C4%2C5&pf=500&pt=100000&rt=0%2C10&e=&sr=&r=air%2Cbus%2Ctrain%2Cship&w=&ex=1&page=photo&oid=301079336768&od=2018-08-08&ol=7
Прикольно чувакам жить под статьей "Измена Родине". А ведь расплата неминуемо придет.
Сначала нужно провести демилитаризацию, потом восстановить равноправие в области телевещения и рекламы, попутно прекратить антиукраинскую пропаганду, провести разоблачение ранее рассказанных мифов, восстановить деятельность украинских партий, полностью прекратить репрессии по политическим мотивам, реабилитировать ранее осужденных, провести полное освещение всего хода событий во время оккупации Крыма.
И еще 100500 мер... И только потом, лет через 5 можно проводить референдум.
Иначе это всё бестолку.
одинаково полезныподдерживают оккупацию, хотя наверняка все проще - дешевле, и правильнее поехать в более культурные места, а не смотреть х#йловские рожи с автоматами и без и плавать в отходах их деятельности.
(сбор камней в небо для последующего их возвращения вниз)
https://www.holiday.by/countries/Crimea/tours
Как насчёт законности или пора санкции ввести?
Пустыми пляжами удовлетворен.