 Плакаты против ЧМ по футболу в РФ появились в центре Оттавы. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, плакаты размещены на центральных пешеходных улицах столицы Канады.

Изображения, автором которых является украинский дизайнер Андрей Ермоленко, в графической форме напоминают о преступлениях России в Сирии и других странах, а также призывают к бойкоту Чемпионата мира по футболу, что проходит в РФ.

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Напомним: на этой неделе в Киеве было объявлено о запуске глобальной акции "Красная карточка для Путина", которую организовала коалиция украинских организаций, среди которых: Всемирный конгресс украинцев, Конгресс украинцев Канады, Украинский конгрессовый комитет Америки, Союз украинцев в Австралии, Союз украинцев в Великобритании, Центрально-восточная Европейская Совет.

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В течение месяца кампании "RedCard4Putin" будут выданы "красные карточки" для путинского режима, также будут опубликованы аналитические материалы о преступлениях Кремля в Украине и развитых странах Запада.