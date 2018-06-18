 Плакаты против ЧМ по футболу в РФ появились в центре Оттавы. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, плакаты размещены на центральных пешеходных улицах столицы Канады.
Изображения, автором которых является украинский дизайнер Андрей Ермоленко, в графической форме напоминают о преступлениях России в Сирии и других странах, а также призывают к бойкоту Чемпионата мира по футболу, что проходит в РФ.
Напомним: на этой неделе в Киеве было объявлено о запуске глобальной акции "Красная карточка для Путина", которую организовала коалиция украинских организаций, среди которых: Всемирный конгресс украинцев, Конгресс украинцев Канады, Украинский конгрессовый комитет Америки, Союз украинцев в Австралии, Союз украинцев в Великобритании, Центрально-восточная Европейская Совет.
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В течение месяца кампании "RedCard4Putin" будут выданы "красные карточки" для путинского режима, также будут опубликованы аналитические материалы о преступлениях Кремля в Украине и развитых странах Запада.
Якби не талант художника, то взагалі би нічого не було.
Изучая статьи на недавно открывшемся новостном ресурсе USAReally.com, можно подумать, что читаешь процедурно сгенерированный сайт, который существует исключительно для оптимизации поисковых систем и ворует статьи из более респектабельных СМИ. Однако присмотревшись внимательнее, можно заметить, что на сайте нет никакой рекламы: ни баннеров, ни всплывающих окон, ни рамок Google AdSense, ни других признаков монетизации.
На самом деле USA Really - новый проект так называемой «Питерской фабрики троллей», которая более известна как «Ольгино» (район на северо-западе Санкт-Петербурга, где располагался первый офис «фабрики троллей»), «Савушкина» (имеется в виду Савушкина, 55 - адрес ещё одного офиса «фабрики») и «Агентство Интернет-Исследований» (так «фабрика» зарегистрирована юридически).
В этой статье мы попробуем узнать больше об USA Really, изучив контент сайта, подробности его создания и контекст работы других «СМИ», служивших ширмой «фабрики троллей».Очевидное российское происхождение
Имеется множество исследований, доказывающих связь USA Really с «фабрикой троллей». Наиболее важно апрельское расследование Лоуренса Александера. Говоря кратко, об этом свидетельствует информация из WHOIS, согласно которой владельцем сайта является человек, живущий в Санкт-Петербурге и представляющий «РИА ФАН» - «новостное агентство», о котором давно известно, что оно входит в «фабрику троллей».
Кроме того, ещё до запуска сайта ФАН сообщило о планах создания сайта USA Really. О начале работы этого американского «СМИ» сообщили различные сайты, входящие в структуру «фабрики троллей».
Говоря кратко, то, что сайт USA Really ведёт «фабрика троллей», совсем не было секретом. Крупнейший из сайтов, организованных «фабрикой троллей», объявил о намерении создания сайта USA Really за месяц до его запуска.Подбор тем
Первая статья на USA Really была опубликована 21 мая. В этой статье обнаружилась тенденция, наблюдаемая и на момент написания нашего материала (7 июня): полная некомпетентность, а также сосредоточенность на преступлениях и «хаосе» в США. Помимо очевидной тематики стрельбы в школе, в заголовке первой статьи на сайте перепутаны кавычки «лапки» (используются в английском языке) и «ёлочки» (используются в русском и некоторых других языках). Это говорит о том, что автор даже не перечитал(а) заголовок перед публикацией.
По состоянию на 7 июня сайт USA Really опубликовал 269 статей - в среднем около 16 статей в день. В эти 269 статей входят как «оригинальные» статьи, опросы и объявления, так и перепечатки американской региональной прессы.
Контент этих 269 статей довольно разнообразен, но его можно условно разделить на несколько категорий (примечание: все заголовки и грамматические ошибки сохранены и выглядят так же, как они выглядели на сайте USA Really 7 июня):
Сенсационные статьи-«кликбейт», в целом аполитичного характера.
Примеры: «The Police Looking for Masturbator Pedophile» [«Полиция ищет педофила-мастурбатора»], «Very Unusual Attacking with Scissors Was Happened in Florida» [«Во Флориде произошла очень странная атака с ножницами»], «Man won $100,000 due to a good fantasy» [«Мужчина выиграл 100 000 долларов благодаря хорошей фантазии»], «The Strange Sounds Phenomenon Annoy Residents in the USA» [«Жителей в США пугают странные звуковые явления»], «Doctors Are Forced to Amputate Clinton's Leg« [«Врачам пришлосьампутировать ногу Клинтону»] (примечание: упомянутый в статье Клинтон не имеет отношения ни к бывшему президенту США, ни к его семье)
Консервативные, протрамповские статьи и колонки
Примеры: «The UN Report On US Poverty: Politicized Spin By Trump's Globalist Enemies» [«Отчёт ООН о бедности в США: политизированная манипуляция от глобалистов-врагов Трампа»] (колонка), «FBI: Let's Celebrate Pride Month, Straights do not Matter» [«ФБР: давайте отмечать месяц ЛГБТ, а на натуралов нам плевать»], «Is John Kerry The Traitor?» [«Джон Керри - предатель?»], «Trump Stays True to His Word to Build the Wall» [«Трамп держит своё слово о постройке Стены»], «Soros' Bid to Overhaul Criminal Justice System Hits a Wall in Calif» [«Попытка Сороса перестроить систему уголовного правосудия остановлена в Калифорнии»]
Аполитичные статьи о текущих событиях.
Примеры: «Harvey Weinstein Released by NY's Police on $1 Million Bail» [«Полиция Нью-Йорка освободила Харви Вайнштейна под залог в 1 миллион долларов»], «USGS: 500 Earthquakes In 24 Hrs, Most Ever Recorded At Kilauea Summit» [«Геологическая служба США: за 24 часа зарегистрировано рекордное количество в 500 землетрясений, большинство на вершине Килауэа»], «Delaware Entered The Top 3 For Home Prices Grow In 2018» [«Делавер вошел в тройку штатов с самым быстрым ростом цен на дома в 2018 году»], «The Former US President is hospitalized» [«Бывший президент США госпитализирован»]
Статьи о непрекращающемся хаосе в США из-за культурных, политических, природных и криминальных факторов.
Примеры: «No Holiday from Violence: 14 Separate Shootings During Memorial Day Weekend in Milwaukee.» [«У насилия выходных не бывает: 14 разных расстрелов на выходных Дня Памяти в Милуоки»], «Rabid Squirrels are Terrorizing Florida» [«Флориду терроризируют бешеные белки»], «Patients With Cancer Also Suffer From the Financial Burden of Their Treatments» [«Раковые больные страдают и из-за высокой стоимости лечения»]
Просепаратистские статьи, в основном в виде колонок.
Примеры: «Louisiana as an Independent Country» [«Луизиана как независимая страна»], «Vermont in Search of Culture and Regional Identity» [«Вермонт в поисках культуры и региональной идентичности»]
Статьи о теориях заговора, в том числе о «торговле людьми», в частности детьми, подогревающие теории конспирологов.
Примеры: «Human Trafficking In Connecticut» [«Торговля людьми в Коннектикуте»],»Jamaica, US Sign Agreement to Fight Child Trafficking» [«Ямайка и США подписали соглашение о борьбе с торговлей детьми»], «FEMA Is Secretly Preparing to Evacuate California» [«Федеральное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями втайне планирует эвакуацию Калифорнии»], «Is The US Government Preparing For WW3?» [«Правительство США готовится к Третьей мировой?»], «The Us Navy Is Preparing For Tsunami» [«Флот США готовится к цунами»]
Статьи, критикующие американскую полицию и иммиграционную политику
Примеры: «Jury Awards 4 Bucks to Family of Black Man Killed by Police» [«Присяжные присудили 4 бакса семье чернокожего мужчины, убитого полицией»], «Forced: a Young Girl Accidentally Killed by Policeman» [«Принуждение: маленькую девочку случайно убил полицейский»], «At Least 378 Black Americans Killed by Police Since 2016» [«По крайней мере 378 чернокожих амер