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 Происшествия, Фоторепортаж
  2008  9
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 Подполковник ВСУ задержан за вымогательство 6 тыс. грн. взятки от подчиненного офицера: ему грозит до 8 лет лишения свободы. ФОТО

Правоохранительными органами из состава ОС проводятся мероприятия по выявлению и пресечению случаев коррупции в Вооруженных силах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

"Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн. от подчиненного офицера за не препятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части", - сказано в сообщении.

Подполковник ВСУ задержан за вымогательство 6 тыс. грн. взятки от подчиненного офицера: ему грозит до 8 лет лишения свободы 01

Отмечается, что для получения взятки военнослужащим была привлечена жена. Именно ей передавались средства по месту жительства в г. Запорожье.

По данному факту по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст. 369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Подполковник ВСУ задержан за вымогательство 6 тыс. грн. взятки от подчиненного офицера: ему грозит до 8 лет лишения свободы 02
Фото: пресс-служба ООС/Facebook

17.06.2018 г. подполковник "Ч" задержан сотрудниками военной контрразведки вместе со следователями военной прокуратуры и спецподразделения нацполиции Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подполковник ВСУ задержан за вымогательство 6 тыс. грн. взятки от подчиненного офицера: ему грозит до 8 лет лишения свободы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071938
 
   
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6 тысяч - 8 лет.
6 миллионов - на свободу под "залог" в 100 тысяч.
кривосудие по-украински.
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...а потім, після "суду", повернути державі 1млн. (згадайте "каськіва") і ти чистий.
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Чистий прибуток: 6000000 - 1000000 -100000 - 100000* = 4800000.
* -- хабар судді.
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Додам: хоча за 6000 треба також давати 8років.
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без сомнения наказание должно быть. но в нынешних реалиях оно выглядит, да и по сути является, насмешкой хозяев жизни над холопами. но никак не торжеством правосудия.
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"...ему грозит до 8 лет..."
Кто-нибудь помнит чтобы взяточник получил все, что ему "грозило"? Я думаю, что и этому на самом деле не грозит ничего.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник ВСУ задержан за вымогательство 6 тыс. грн. взятки от подчиненного офицера: ему грозит до 8 лет лишения свободы. ФОТО
 
 
 
 
 
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