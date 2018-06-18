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 Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко. ФОТОрепортаж

В ночь на 15 июня в селе Граденицах - в 150 м от границы с Приднестровьем - группа вооруженных автоматами лиц в черной форме с пиксельным рисунком ворвалась на водонасосную станцию и подожгла ее.

Об этом сообщает в Facebook активист Александр Жирносенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть несколько версий происходящего, от диверсии до бизнес-разборок между депутатом облсовета Разумова, которому и принадлежала данная станция, с криминальным авторитетом Лямой, которого якобы крышует сам Агафангел, последняя версия более похожа на правду, но суть не в этом, а в том что пока колонны российской техники шуруют вдоль границ с Украиной, с нашей стороны границы спокойно разгуливают вооруженные группы людей", - отмечает Жирносенко.

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Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 01
Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 02
Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 03

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Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 04
Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 05
Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 06

Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники. МИД выразил свою обеспокоенность происходящим и заявил о полной поддержке Молдовы.

Источник: https://censor.net.ua/p3071927
 
 
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"Есть несколько версий происходящего, от диверсии до бизнес-разборок между депутатом облсовета Разумова, которому и принадлежала данная станция, с криминальным авторитетом Лямой, которого якобы крышует сам Агафангел,. Источник: https://censor.net.ua/p3071927

Пацаны! Хоть кого то ипет данная новость?
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Вообще-то данная новость должна заставить депутатов вызвать Авакова в парламент. И может уволить ?
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150 метров от границы. Вопрост. А где были в данный момент наши доблестные пограничники? А ведь объект-то можно назвать стратегическим. И без особой натяжки.
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Это деньги господ . Чего слюной брызгаешь ? За Пецю голосовал ? Заткнись и жри ....
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Не расскачивайте лодку, менты заняты-они охраняют парад пдрсов.
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если бы не другие альтернативно одаренные, парад бы не надо было защищать.
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Другие альтернативно одаренные веруют в бога . И у них есть вопрос- мужик с мужиком - это для продолжения рода людского нормально?
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Ну, ага веруют... И во времена инквизиции веровали, и во времена крестовых походов веровали, а еще веровали когда люде на кострах сжигали.
А вы спросите у этих верующих : Если Господь создал людей такими, то не есть ли это замысел Божий? И разве "эти", которые неправильные мешают "правильным" продолжать свой род?
А еще у меня вопрос: -А животные тоже не по замыслу божьему созданы?
У них ведь тоже от пяти до семи процентов того... "неправильные"
А вот еще интересно, вот родился у правильных и сильно-сильно боговерующих ребенок... и вдруг... Бац - "неправильный" оказался. Побьют камнями или нет?
А еще я бы хотел спросить... А вот смартфонами им и компьютерами не в западло пользоваться? Их ведь тоже "эти" ну, которые, придумали.
Ой, а еще писатели, поэты, дизайнеры, композиторы, конструкторы, инженеры.... жуть.
И странно почему у меня "правильного" совсем не подгорает от этих "неправильных"?
А у других прям так показательно и прямо пылает и праведным таким гневом.
Может где-то в глубине души... они сами не правильные, но настолько боятся это показать...
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ФСБшный провокатор . Она никогда не была Дугласс, тем более всем остальным . Вы ответили , оно получило денег .
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Теперь вместо воды только молдавское вино Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко - Цензор.НЕТ 5260
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Захоплення Криму також розпочиналось з незаконного переміщення озброєних формувань............
Необхідно знайти і до цюпи.
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"которого якобы крышует сам Агафангел " !!!! ну если САМ Агафангел . тогда конечно . так понимаю я единственный на форуме кто не знает шо это за фрукт Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко - Цензор.НЕТ 5340
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кто ж не знает Агафангела главу рпц-фсб в Одессе и второго (а может и первого хз) человека в московском сатанате.
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"Записки диверсанта". Илья Старинов.полковник КГБ.Глава 6.стратегия партизанской войны.Этот кацаПсинский каздлина все записывал до мельчайших деталей....
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Спасибо вам за интересные подсказки . Только бы молодежь у власти услышала их.
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тот факт что ПМР - рассадник контрабанды, терроризма и диверсантов до сих пор не изолирована говорит о полной победе контрабандистов над СБУ и МВД
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А кучерявый свиноморд чё там , который "сделал нашу армию" (по словам порохоотсосов) ? Сделал тупое ипло ? Я мечтаю ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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