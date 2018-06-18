 Неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает в Facebook активист Александр Жирносенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть несколько версий происходящего, от диверсии до бизнес-разборок между депутатом облсовета Разумова, которому и принадлежала данная станция, с криминальным авторитетом Лямой, которого якобы крышует сам Агафангел, последняя версия более похожа на правду, но суть не в этом, а в том что пока колонны российской техники шуруют вдоль границ с Украиной, с нашей стороны границы спокойно разгуливают вооруженные группы людей", - отмечает Жирносенко.
Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники. МИД выразил свою обеспокоенность происходящим и заявил о полной поддержке Молдовы.
Пацаны! Хоть кого то ипет данная новость?
А вы спросите у этих верующих : Если Господь создал людей такими, то не есть ли это замысел Божий? И разве "эти", которые неправильные мешают "правильным" продолжать свой род?
А еще у меня вопрос: -А животные тоже не по замыслу божьему созданы?
У них ведь тоже от пяти до семи процентов того... "неправильные"
А вот еще интересно, вот родился у правильных и сильно-сильно боговерующих ребенок... и вдруг... Бац - "неправильный" оказался. Побьют камнями или нет?
А еще я бы хотел спросить... А вот смартфонами им и компьютерами не в западло пользоваться? Их ведь тоже "эти" ну, которые, придумали.
Ой, а еще писатели, поэты, дизайнеры, композиторы, конструкторы, инженеры.... жуть.
И странно почему у меня "правильного" совсем не подгорает от этих "неправильных"?
А у других прям так показательно и прямо пылает и праведным таким гневом.
Может где-то в глубине души... они сами не правильные, но настолько боятся это показать...
Необхідно знайти і до цюпи.