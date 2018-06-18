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 Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко. ФОТОрепортаж

В ночь на 15 июня в селе Граденицах - в 150 м от границы с Приднестровьем - группа вооруженных автоматами лиц в черной форме с пиксельным рисунком ворвалась на водонасосную станцию и подожгла ее.

Об этом сообщает в Facebook активист Александр Жирносенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть несколько версий происходящего, от диверсии до бизнес-разборок между депутатом облсовета Разумова, которому и принадлежала данная станция, с криминальным авторитетом Лямой, которого якобы крышует сам Агафангел, последняя версия более похожа на правду, но суть не в этом, а в том что пока колонны российской техники шуруют вдоль границ с Украиной, с нашей стороны границы спокойно разгуливают вооруженные группы людей", - отмечает Жирносенко.

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Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 01
Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 02
Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 03

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Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 04
Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 05
Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко 06

Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники. МИД выразил свою обеспокоенность происходящим и заявил о полной поддержке Молдовы.

Источник: https://censor.net.ua/p3071927
 
 
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"Есть несколько версий происходящего, от диверсии до бизнес-разборок между депутатом облсовета Разумова, которому и принадлежала данная станция, с криминальным авторитетом Лямой, которого якобы крышует сам Агафангел,. Источник: https://censor.net.ua/p3071927

Пацаны! Хоть кого то ипет данная новость?
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Не расскачивайте лодку, менты заняты-они охраняют парад пдрсов.
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если бы не другие альтернативно одаренные, парад бы не надо было защищать.
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Теперь вместо воды только молдавское вино Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко - Цензор.НЕТ 5260
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Захоплення Криму також розпочиналось з незаконного переміщення озброєних формувань............
Необхідно знайти і до цюпи.
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"которого якобы крышует сам Агафангел " !!!! ну если САМ Агафангел . тогда конечно . так понимаю я единственный на форуме кто не знает шо это за фрукт Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко - Цензор.НЕТ 5340
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"Записки диверсанта". Илья Старинов.полковник КГБ.Глава 6.стратегия партизанской войны.Этот кацаПсинский каздлина все записывал до мельчайших деталей....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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