 Неизвестные в камуфляже с автоматами подожгли водонасосную станцию ​​на украинско-молдавской границе, - активист Жирносенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает в Facebook активист Александр Жирносенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть несколько версий происходящего, от диверсии до бизнес-разборок между депутатом облсовета Разумова, которому и принадлежала данная станция, с криминальным авторитетом Лямой, которого якобы крышует сам Агафангел, последняя версия более похожа на правду, но суть не в этом, а в том что пока колонны российской техники шуруют вдоль границ с Украиной, с нашей стороны границы спокойно разгуливают вооруженные группы людей", - отмечает Жирносенко.
Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники. МИД выразил свою обеспокоенность происходящим и заявил о полной поддержке Молдовы.
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