 Правоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко. ФОТОрепортаж

"Установлено, что 37-летний гражданин занимался изготовлением психотропного вещества - метамфетамина - в Полтавской области, а в дальнейшем сбывал его на территории Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.

По его словам, 14 июня 2018 года во время санкционированных обысков в арендованных домах мужчины в Полтаве и Днепре правоохранители изъяли около 1,3 кг метамфетамина, лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества (колбы, прозрачные стеклянные трубки, капельницы, вентилятор), электронные весы, пустые слип-пакеты и записи с описанием процесса изготовления психотропного вещества.

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Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн грн.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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