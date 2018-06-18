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Все про:ГПУ (8712) Днепр_город (2419) наркотики (1323) Полтава (451) метамфетамин (3) Лысенко Андрей (39)

 Правоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко. ФОТОрепортаж

Днепропетровская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

"Установлено, что 37-летний гражданин занимался изготовлением психотропного вещества - метамфетамина - в Полтавской области, а в дальнейшем сбывал его на территории Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.

По его словам, 14 июня 2018 года во время санкционированных обысков в арендованных домах мужчины в Полтаве и Днепре правоохранители изъяли около 1,3 кг метамфетамина, лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества (колбы, прозрачные стеклянные трубки, капельницы, вентилятор), электронные весы, пустые слип-пакеты и записи с описанием процесса изготовления психотропного вещества.

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Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн грн.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко 01

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Правоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко 02
Правоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко 03
Правоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3071926
 
 
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шо то давно не было высеров от Юрыста, Матильды, Гезащенко? это не спам и не троллинг, может на мальдивах?
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Ну не поделился чувак , не нервничай ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители Днепра задержали мужчину, в арендованном доме которого нашли около 1,3 кг метамфетамина на 1,5 млн грн, - Лысенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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