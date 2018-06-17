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Все про:Одесская область (1498) смерч (12)

 Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области. ФОТОрепортаж

Возле села Приморское Килийского района отдыхающие наблюдали, как в море пронесся смерч.

Об этом написал председатель Килийской объединенной теробщины Павел Бойченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, обошлось без жертв и разрушений.

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Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области 02
Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области 03

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Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3071918
 
   
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це зрада чи перемога-покращення? Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области - Цензор.НЕТ 9062
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Що десь рядом порошенко проїзжа.
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набрался камней и судя по направлению красиво ушёл с подарками в сторону крысма в гости к предателям
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бажано в сторону кримсяного мосту. Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области - Цензор.НЕТ 6453
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Іноді такий смерч може підхопити і перенести людину в інше місце. Це доволі небезпечне явище.
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головне-за переліт платити не треба!
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А трактор с прицепом слабо? Судя по мощности утянет запросто...Якорную лебедку срывает на корабле срывая болты М15
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це Ви маєте на увазі телепортацію ватників в Запорєбріков'є ?
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Ну траекторія руху по землі смерча досить передбачувана. Людині він загрози не становить, досить легко від нього просто втікти. З будівлями та деревами вже складніше.
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Я пробував в минулому році підрахувати кількість землетрусів, станом на вересень було десь до 30 по світу, якщо не помиляюсь. Тепер от вже і смерчі до нас підбираються. Мабуть вже недовго нам за доларом бігати, недовго залишилось....ще років з 20-30 можливо. В Герландії льодовики зникають, в Антарктиді - льодовики тануть, все більше штормів, правда на США вони вирують, але вже і до нас котяться
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Смерчей как раз стало намного меньше на черном море...а родители говорят в детстве постоянно наблюдали
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Это так. Погода с ума сходит от потепления. Стокловение горячих и хододных потоков образуют погодные аномалии. Погода совсем не постоянная. То холодно то жарко. Потом ливни, град, ураганы.
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і як же ти їх рахував, за якою методою? ти взагалі в курсі, що тектонічна активність триває впродовж усього існування планети? завдяки цьому власне й існує життя!
щодо апокаліптичних вангувань можеш не перейматися - все це відбуватиметься не один мільйон/мільярд років, а нині - один із найстабільніших періодів за всю історію 3емлі...
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В эпоху динозавров стрекозы были метрового размера. Вы это знали?
А знаете почему не только динозавры, но и ныне существующие насекомые, могли быть в разы больше ныне живущих существ?..
Из-за того, что в те времена не только было гараздо теплее, но даже кислорода в атмосфере было в разы больше, нежели сейчас.
И ничего, мир и без спонсоров Гринпис обходился. Своими силами и с удовольствием! Прикиньте! )))
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Агга, кака на брегу Севернаго Блядовитого окияна..)))
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а цунами будет в развлекательной программе для туристов ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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