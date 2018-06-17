 Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом написал председатель Килийской объединенной теробщины Павел Бойченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, обошлось без жертв и разрушений.

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