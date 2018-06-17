 Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом написал председатель Килийской объединенной теробщины Павел Бойченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, обошлось без жертв и разрушений.
Об этом написал председатель Килийской объединенной теробщины Павел Бойченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, обошлось без жертв и разрушений.
щодо апокаліптичних вангувань можеш не перейматися - все це відбуватиметься не один мільйон/мільярд років, а нині - один із найстабільніших періодів за всю історію 3емлі...
А знаете почему не только динозавры, но и ныне существующие насекомые, могли быть в разы больше ныне живущих существ?..
Из-за того, что в те времена не только было гараздо теплее, но даже кислорода в атмосфере было в разы больше, нежели сейчас.
И ничего, мир и без спонсоров Гринпис обходился. Своими силами и с удовольствием! Прикиньте! )))