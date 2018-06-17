 Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж

Об этом написал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В центре Праги, на Староместской площади, сегодня выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова. Сегодня ее увидят тысячи жителей Праги и гостей города", - сообщил Перебийнис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "РФ продолжает свою "игру": МИД протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко. ФОТО

Напомним, украинский художник Андрей Ермоленко нарисовал серию альтернативных плакатов, посвященных Чемпионату мира по футболу-2018. Художник изобразил на них, в частности, катастрофу рейса MH-17, тюрьму с колючей проволокой, бомбежку сирийского Алеппо и окровавленного "волка -забивалу" - талисман российского чемпионата.