 Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж

Об этом написал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В центре Праги, на Староместской площади, сегодня выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова. Сегодня ее увидят тысячи жителей Праги и гостей города", - сообщил Перебийнис.
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Напомним, украинский художник Андрей Ермоленко нарисовал серию альтернативных плакатов, посвященных Чемпионату мира по футболу-2018. Художник изобразил на них, в частности, катастрофу рейса MH-17, тюрьму с колючей проволокой, бомбежку сирийского Алеппо и окровавленного "волка -забивалу" - талисман российского чемпионата.Источник: https://censor.net.ua/p3071915
лахты_здесь_нет...
це на гілку про ЛГБТ
1 ч ·
центр Оттави, дякую, хочу щоб наші хлопці булт звільнені з московської неволі!
факт:
Цивілізований світ, який дозволив Путіну так комфортно себе почувати весь цей місяць футбольного чемпіонату, розписався у власній безпринципності і моральному безсиллі
Плюс вопросы к адвокатам, которым не мало заплатили, но результат нулевой!
Ці уроди стрільбу по узбережжю в Японському морі відпрацьовують, так що не факт, що на Азові не почнеться заворуха.