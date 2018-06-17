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 Общество, За рубежом
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 Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж

На Староместской площади в Праге сегодня открылась выставка плакатов Андрея Ермоленко в поддержку Олега Сенцова.

Об этом написал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В центре Праги, на Староместской площади, сегодня выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова. Сегодня ее увидят тысячи жителей Праги и гостей города", - сообщил Перебийнис.

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Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис 01
Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис 02
Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис 03
Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис 04

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Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис 05

Напомним, украинский художник Андрей Ермоленко нарисовал серию альтернативных плакатов, посвященных Чемпионату мира по футболу-2018. Художник изобразил на них, в частности, катастрофу рейса MH-17, тюрьму с колючей проволокой, бомбежку сирийского Алеппо и окровавленного "волка -забивалу" - талисман российского чемпионата.

Источник: https://censor.net.ua/p3071915
 
   
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Сейчас, на лахте-2 команда: "Немедленно выключить мониторы!"

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Кто-то уже пытается спамить Ваш коммент.
лахты_здесь_нет...
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Шановний, Вам не сюди....
це на гілку про ЛГБТ
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Andriy Yermolenko

1 ч ·

центр Оттави, дякую, хочу щоб наші хлопці булт звільнені з московської неволі!
Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 5662 Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 9418Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 2398Выставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 8044
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это все здорово, НО ...
факт:
Цивілізований світ, який дозволив Путіну так комфортно себе почувати весь цей місяць футбольного чемпіонату, розписався у власній безпринципності і моральному безсиллі
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Жаль, але бойкот ЧМ не відбувся. Хоча звільнення Сєнцова досі актуальне.
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Такі плакати - це теж зброя України проти кацапні та кацапської агресії проти України.. Дуже потрібна зброя..
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Это оружие надо было применять еще 4 года назад, когда Сенцова и Кольченка посадили...
Плюс вопросы к адвокатам, которым не мало заплатили, но результат нулевой!
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чим далі тим усе менша ймовірність... Шанс був до, як вимога для не бойкоту.
Ці уроди стрільбу по узбережжю в Японському морі відпрацьовують, так що не факт, що на Азові не почнеться заворуха.
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как это земан пережил такое событие в центре Праги?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВыставка плакатов Андрея Ермоленко о бойкоте ЧМ-2018 и освобождении Сенцова прошла в Чехии, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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