 Водитель грузовика оставил 12 тонн львовского мусора посреди села на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает полиция Черниговщины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вечером 15 июня в полицию поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительное количество мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пойманный "на горячем" водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания.

По его словам, во Львове он загрузил мусора и автомобилем "Вольво" с полуприцепом перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора составил около 12 тонн.

По данным полиции, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).