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Все про:Львов (3215) мусор (398) Нацполиция (7624) Черниговщина (458)

 Водитель грузовика оставил 12 тонн львовского мусора посреди села на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала мужчину, который выгрузил 12 тонн львовского мусора посреди села Степь в Черниговской области.

Об этом сообщает полиция Черниговщины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вечером 15 июня в полицию поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительное количество мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пойманный "на горячем" водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания.

По его словам, во Львове он загрузил мусора и автомобилем "Вольво" с полуприцепом перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора составил около 12 тонн.

По данным полиции, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Водитель грузовика оставил 12 тонн львовского мусора посреди села на Черниговщине, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3071897
 
 
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Ось, ось!!! Я бачу мій чек за гівно, а я гівнофоб!!!
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Насправді - це жадюгідне продовження сміттєвої війни собаками пороха, чи тими, що під них косять... Скажіть, будучи мером, що підписав щойно контракт на будівництво Першого в Україні сміттєпереробного заводу - я б став посилати камаз з лайном , щоб його викинули посеред села? І ви ще спттайте - кому це вигідно....
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Ти мабуть і ;фак; протестуючим проти твоєї корупції не став би тикати, як Садовий тикав.
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Неужели в Украине еще кто-то верит примитивным подставам Барыги?
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Чуть что Садовой. А то что номера грузовика черниговские СВ, так это так. Пол Украины проехал и ни одного поста. Освежителем шо ли мусор обработал
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З літа минулого року обов'язки по вивезенню сміття зі Львова та його утилізації покладені на львівську обласну державну адміністрацію, голова якої призначається указом президента України..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель грузовика оставил 12 тонн львовского мусора посреди села на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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