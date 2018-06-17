 В группу велосипедистов под Харьковом въехал ВАЗ: есть погибшая и травмированные. ФОТО

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Водитель легковой машины совершил наезд на велосипедистов. В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние парни доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вблизи пгт Безлюдовка. За рулем автомобиля, совершившего наезд, был 42-летний мужчина.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.