 В группу велосипедистов под Харьковом въехал ВАЗ: есть погибшая и травмированные. ФОТО

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Водитель легковой машины совершил наезд на велосипедистов. В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние парни доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел вблизи пгт Безлюдовка. За рулем автомобиля, совершившего наезд, был 42-летний мужчина.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
а кацапи то істоти
И на дорогу смотреть надо,а не дрочить за рулем.
Велосипедисты не убивают людей и не финансируют глобальный терроризм.
В Украине поведение на дорогах регламентирется правилами дорожного движения. Права и обязаности велосепедистов там четко прописаны. И ни у кого нет права давить велосипедистов которые едут справа по проезжей части.
И когда велосипедист едет по проезжей части то он не полноправный учасник дорожнего движения? Что то не припомню такого пункта в ПДД.
У него есть свои особености, но в целом на велосипедиста распространяется большинство прав и обязаностей водителей.
Платить дорожний сбор? Вобще то в интересах государства субсидировать велоезду. Нет вредных выбросов, нет такого шума, повышается здоровье граждан что уменьшает количество денег нужных на здравоохранение, не такой большой риск ДТП со смертельным исходом.
А так как велосипедист такой же учасник дорожнего движения как и все то за несоблюдение правил ПДД его можно штрафовать точно так же как и водителей(незнание закона не освобождает от ответсвенности). Пусть полиция следит. Не вина же велосипедистов что в Украине не принято штрафовать пешеходов с велосипедистами.
молодец - ато в Хорькове!!
Но уж если едешь, обозначь себя, увеличь заметность ярким жилетом со светлоотражающими элементами.
Короче, береженого Бог бережет.
Жлобов на тарантайках, которые паркуются на тротуарах надо, вообще, скармливать крокодилами. В Киеве это, вообще, бедствие настоящее.
Путешественника, объехавшего более 60 стран на велосипеде, в России сбил пьяный водитель
https://korrespondent.net/world/3397357-puteshestvennyka-obekhavsheho-bolee-60-stran-na-velosypede-v-rossyy-sbyl-pianyi-vodytel
В день гибели путешественник посетил Кострому, где сказал о своем намерении объехать все города Золотого кольца России.Макгерити называл себя "посланником мира". Он вручал главам городов, которые посещал, "письма мира" и считал своим долгом напоминать людям о существовании добра.
Корейская велосипедистка, проехавшая зимой по Карелии и Мурманской области, назвала Россию адом https://gubdaily.ru/blog/article/respublika/korejskaya-velosipedistka-proexavshaya-zimoj-po-karelii-i-murmanskoj-oblasti-nazvala-rossiyu-adom/
В ноябре под Мурманском сбили корейскую велосипедистку Юджин Джонг. Она отправилась в свое путешествие 3 года назад в США, проехала Африку и Европу, всего почти 50 стран. В этому году очень хотела побывать на русском Крайнем Севере, посмотреть на северное сияние. Под Мурманском девушку сбила «ГАЗель».
http://kievvlast.com.ua/news/pod_kievom_fura_sbila_gruppu_detejvelosipedistov-_odin_pogib_chetvero_v_reanimacii_foto_video43095
https://youtu.be/7ugGkHZMiuQ?t=162