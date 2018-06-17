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 В группу велосипедистов под Харьковом въехал ВАЗ: есть погибшая и травмированные. ФОТО

В Харьковской области на трассе автомобиль влетел в группу велосипедистов. В результате ДТП одна женщина погибла, двух парней забрала скорая.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Водитель легковой машины совершил наезд на велосипедистов. В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние парни доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вблизи пгт Безлюдовка. За рулем автомобиля, совершившего наезд, был 42-летний мужчина.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В группу велосипедистов под Харьковом въехал ВАЗ: есть погибшая и травмированные 01

В группу велосипедистов под Харьковом въехал ВАЗ: есть погибшая и травмированные 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071895
 
 
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а в 9 утра над такси было так смешно
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На том месте часто аварии. Дело не в неблагополучии места. Просто водители гонят как сумасшедшие. а потом в случае чего подрезают другие машины или прочих участников движения.
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Значит надо давать сумашедшие сроки за такое.
И на дорогу смотреть надо,а не дрочить за рулем.
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Какого хера делали эти самоубийцы на великах на ТАКОЙ трассе????Где сопровождение ментовское было? Как они себя обозначили на дороге? Водителя(если не пьян)однозначно оправдать.
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На КАКОЙ такой трассе? Обычная трасса. Окружная дорога. Ничего там нет необычного, чтоб нельзя было на велике ездить. Там горе-водители и сами сталкиваются из-за собственного дебилизма. Вот тут оно https://www.google.at/maps/@49.8850936,36.2949874,296m/data=!3m1!1e3?hl=uk
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Чего ты такой дурачок? Нормальное место для велосепедистов.
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+ раз велопедофилы ездят по дорогам - нужно вводить права какой-нибудь ограниченной категории + платить транспортный налог
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номера(регистрация)+ страховка, раз в два года ТО и медкомиссия, мотоциклистам - вне зависимости от классификации дороги - раз в пол года ТО и медкомиссия. ну, я добрый, на раллийных трассах не обязательно
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"автолюбители" убивают людей в разы больше чем хуйло. Да и все войнушки хуйла тоже за деньги этих самых автолюбителей. Любое нормальное государство будет проводить политику геноцида к таким дегенератам.
Велосипедисты не убивают людей и не финансируют глобальный терроризм.
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у сусликов и белок, которых давят на дороге, тоже нету водительского удостоверения, что такое ПДД они тоже не знают, как и велосипедисты.
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Очередное хамло? К примеру у меня есть и водительское удостоверение и авто. Но это мне не мешает ездить на велике.
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нет, я не хамло. у вас есть водительское удостоверение, а у 95% велосипедистов нету даже элементарных знаний ПДД.
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если велосипедисты хотят равноправия на дороге - пусть становятся полноценными участниками движения, сдают упрощенный экзамен, получают удостоверение, платят дорожный сбор, оснащают свои велосипеды всеми необходимыми отражателями.
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Это ваше личное мнение.
В Украине поведение на дорогах регламентирется правилами дорожного движения. Права и обязаности велосепедистов там четко прописаны. И ни у кого нет права давить велосипедистов которые едут справа по проезжей части.
И когда велосипедист едет по проезжей части то он не полноправный учасник дорожнего движения? Что то не припомню такого пункта в ПДД.
У него есть свои особености, но в целом на велосипедиста распространяется большинство прав и обязаностей водителей.
Платить дорожний сбор? Вобще то в интересах государства субсидировать велоезду. Нет вредных выбросов, нет такого шума, повышается здоровье граждан что уменьшает количество денег нужных на здравоохранение, не такой большой риск ДТП со смертельным исходом.
А так как велосипедист такой же учасник дорожнего движения как и все то за несоблюдение правил ПДД его можно штрафовать точно так же как и водителей(незнание закона не освобождает от ответсвенности). Пусть полиция следит. Не вина же велосипедистов что в Украине не принято штрафовать пешеходов с велосипедистами.
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если я нарушу, меня могут лишить права управления транспортным средством. а велосипендисту что сделают ? погрозят пальчиком ? он как нарушал так и будет нарушать, потомучто книги ПДД даже в глаза не видел и ездит так вроде ему все обязаны.
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я каждый день вижу гуманойдов, которые переезжают пешеходные переходы, перестраиваются и поворачивают не подняв руку и не предупредив о совершении маневра. я как участник дорожного движения, ИМЕЮ ПРАВО РАСЧИТЫВАТЬ, ЧТО ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СОБЛЮДАЮТ ПРАВИЛА. да ? почему они их не соблюдают ? потому что даже не прочитали ?
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А пдд соблюдать не надо. Населенный пункт похоже, 50км и все живы и счастливы. О велодорожках вопрос отдельный, как и о ограждении и переходах.
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Вижу велосипедиста, сразу включаю поворотник и снижаю скорость.
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На Безлюдіці є чудовий піщаний кар'єр із соснами. Велосипедисти скупалися і поверталися додому. Сам неодноразово там їздив, - ділянка траси дійсно неприємна. Але ж в нас немає дружніх до велосипедистів трас!
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може той за кермом був під калганівкою?
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Нормальная обочина со сплошной, необходимо ужесточить штрафы за убийства пешеходов и велосипедистов, особенно, когда грубо нарушаются ПДД, хотя панам это невыгодно: придется больше башлять ментовским и прокурорским. Как там Зайцева поживает? Отдыхает в ВИП палате в СИЗО, где год за два ? Еще пару лет посидит, все забудут и можно продолжать давить рабов...
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На данный момент (исходя из более-менее достоверной информации) Зайцева стала мышкиной. Адвокаты Алены грызут гранитный монолит доказательств в пользу перевешивания ответственности в адрес Дронова. Как то так.
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Попутно делая Мышкиной ребенка, чтобы еще досрочнее освободить блядину
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Насколько известно, не везде можно на велике рассекать. Например, по автомагистралям, по дорогам для автомобилей низзя.
Но уж если едешь, обозначь себя, увеличь заметность ярким жилетом со светлоотражающими элементами.
Короче, береженого Бог бережет.
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Ну то что это не автомагистраль это 100%. ну и сомниваюсь что дорога только для автомобилей.
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Эхма дед Саня Чубиков уже не единожды бредет дорогами с детской коляской от границы Украины до Португалии и только в Испании его заставили жилетку одеть.
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Так этот мудило сбил велосипедистов на встречной, версия адвоката - что то случилось с машиной. Я думаю просто пошел на обгон не оценив ситуации.
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или пытался уйти от столкновения на встречку
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в Польше, представить ТАКОЕ просто НЕВОЗМОЖНО...
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Цензор предусмотрительно замазал на фотках баннеры Тимошенко. Чтобы Петя не надрал ухи.
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Кстати, да. Юлькины баннеры повсюду. И даже по телевизору через каждые минут 20 крутят юлькины ролики. Видно, бабушке кто-то насыпал миллиардик-другой. Вот она и рекламирует себя. Ролики, кстати, очень тупые. Ни одного конкретного предложения. Такое впечатление, что на детей рассчитано.
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В Украине полностью отсутствует велосипедная инфраструктура. С этим надо что-то делать. Жлобы на тарантайках оккупировали все дороги, ездят как попало, быкуют дебилы, ездят и паркуются даже на тротуарах. Нормальному велосипедисту деться некуда. А большинству населения крупных городов тарантайки не нужны, вообще. Вполне достаточно велосипеда или скутера. Но никакой инфраструктуры для велосипедистов нет.

Жлобов на тарантайках, которые паркуются на тротуарах надо, вообще, скармливать крокодилами. В Киеве это, вообще, бедствие настоящее.
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платите дорожный сбор, почему водители авто должны платить за вашу инфраструктуру. вы нихрена не дали на постройку дорог по которым ездите и имеете наглость еще и требовать что то ?
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у меня автомобиль и велосипед и я плачу сбор. Вопросы ?
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ок, лично к вам вопросов не имею. кроме всего прочего вы наверняка знаете как нужно вести себя на дороге, будучи на велосипеде, что можно и что нельзя, и как минимум умеете показать повороты и перевозите его в руках через пешеходный переход. правильно ? вы относитесь к 5% адекватных велосипедистов, которые знают что такое ПДД.
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По моей авто-вело статистике ( а у меня еще и "С" категория открыта) адекватных велосипедистов намного больше. Да есть привычка сельского населения ездить по встречке с двумя ведрами или мешком зерна под рамой, но надо понимать подростков от 14 до 18 лет, которые имеют склонность к исследованиям, авантюризму - не давить же их за это ?! Плюс девушки с их женской логикой - тоже наказывать ?! Меня намедни микроавтобус обогнал в полуметре, хотя дорога была свободна. Через два километра догоняю его: стоит в пробке на переезде, курит в форточку. Честно сказать, хотелось перцовым засадить ему в глаза, чтобы в тот день уже никуда не уехал. Но решил не портить карму. Просто поговорил. Дык это колхозное быдло отвечает, что, мол, надо было назад смотреть. Там обочина песок, высокая кромка асфальта: если бы я съезжал, то точно бы очутился под колесами его драндулета. Ответил просто, что у меня зеркало заднего вида... и поехал дальше...
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да, и учите пдд. пдд разрешают парковку на тротуаре, если остается место для прохода пешеходов.
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А всего то достаточно работающей полиции....
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В США велосипедистам без ментовского сопровождения нехер делать в городе...Там все заточено под авто
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Ребята тренировались!!! Вопрос к инфраструктуре. Всю жизнь занимаются. Честь области отстаивают. А это животное выехало на встречку!!! А вы тут коменты о том как вы не любите велосипедистов... У всех этих пацанов в семьях машины, так что сбор на дороги платят, так что меньше яда выливайте! Энергию свою на что-то хорошее направте и учитесь хотя бы сопереживать, а еще лучьше помогать!!!
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ладно, я боксер... я выйду на улицу и буду тренироваться на прохожих, потому что я спорцмен и в специальном клубе на ринге мне мало места. спорцмены велосипедисты пусть валят на велотрек, стритрейсеры на автодром.
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На велотреке шоссейную езду не отрабатывают, умники!!!
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удары по яцам на ринге тоже не отрабатывают. так что надо на прохожих тренероваться ? мое мнение - если хотите ездить по дороге общего использования - сдавайте экзамен на знание ПДД
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Культура вождение - вот панацея от всех бед. И пешеходов, и велосипедистов, и автолюбителей. Это про рашку. но у нас не лучше

Путешественника, объехавшего более 60 стран на велосипеде, в России сбил пьяный водитель
https://korrespondent.net/world/3397357-puteshestvennyka-obekhavsheho-bolee-60-stran-na-velosypede-v-rossyy-sbyl-pianyi-vodytel

В день гибели путешественник посетил Кострому, где сказал о своем намерении объехать все города Золотого кольца России.Макгерити называл себя "посланником мира". Он вручал главам городов, которые посещал, "письма мира" и считал своим долгом напоминать людям о существовании добра.

Корейская велосипедистка, проехавшая зимой по Карелии и Мурманской области, назвала Россию адом https://gubdaily.ru/blog/article/respublika/korejskaya-velosipedistka-proexavshaya-zimoj-po-karelii-i-murmanskoj-oblasti-nazvala-rossiyu-adom/
В ноябре под Мурманском сбили корейскую велосипедистку Юджин Джонг. Она отправилась в свое путешествие 3 года назад в США, проехала Африку и Европу, всего почти 50 стран. В этому году очень хотела побывать на русском Крайнем Севере, посмотреть на северное сияние. Под Мурманском девушку сбила «ГАЗель».
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я не спорю с тем что быдла хватает, однако быдло в автомобиле можно притянуть к ответственности, а быдло на велосипеде или быдло пешеход - не несут вообще никакой ответственности.
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быдло-велосипедист или пешеход в самом крайнем случае может всего лишь попасть под колеса, а вот быдло-водила, на примере Зайцевой, запросто убивает до десятка людей.

http://kievvlast.com.ua/news/pod_kievom_fura_sbila_gruppu_detejvelosipedistov-_odin_pogib_chetvero_v_reanimacii_foto_video43095
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поразительная логика. мне казалось что вы должны понимать, как водитель, что если быдло велосипедист нарушит правила и вы его задавите - то сидеть прийдется вам, потому что он приравнивается по сути к пешеходу, а не к водителю.
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на омологированом спорткаре по городу не ездят, его везут на лафете на трек, либо платят за хранение на автодроме. а в США, так вобще нужно сдавать экзамены на sport driver license, для того что бы ездить на автомобилях мощьнее 250 сил, при этом уже имея обычные гражданские водительские права
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А вот так путешествуют в Европе: с собаками на трейлере и поклажей на всю голову

https://youtu.be/7ugGkHZMiuQ?t=162
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Дружище, я смотрю ты дюже умный! Ты если темы не знаешь - яд оставляй для близких
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А ты, видимо, знаток пдд. Удачи тебе на наших дорогах! Ну а если ты боксер, то вопросов нет - прими соболезнования и береги голову!
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ниче ниче... я буду мэром Киева, когда нибудь. )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ группу велосипедистов под Харьковом въехал ВАЗ: есть погибшая и травмированные. ФОТО
 
 
 
 
 
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