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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (4988) марш (468) ЛГБТ-сообщество (190) С14 (11)

 Задержанных противников "Киевпрайда" освободили из РОВД, - С14. ФОТО

Всех противников Марша равенства, задержанных ранее в центре Киева и доставленных в Шевченковское РУВД, выпустили на свободу.

Об этом сообщается в Telegram-канале организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Все 60 задержанных освобождены. Спасибо всем, кто остался неравнодушным", - говорится в сообщении.

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Задержанных противников Киевпрайда освободили из РОВД, - С14 01
Задержанных противников Киевпрайда освободили из РОВД, - С14 02

Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда".

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Источник: https://censor.net.ua/p3071883
 
 
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А прайд-парад хіба не ходіння строєм?
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Андруша, тебе не привыкать к этому - это ваша кацапская реальнось...)))
только не рви тельняшку - это не поможет...)
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Это потому что они в это время срут в комментах
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их низзя, они нежные, мужжчины- так сразу в слезы, а баба и убить может
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даже менты не уважают заднеприводных.... Задержанных противников "Киевпрайда" освободили из РОВД, - С14 - Цензор.НЕТ 9612

Сейчас в Европе заскулят - " Как так... почему отпустили?"

Это для них беда поболее чем агрессия рашки и коррупция в Украине....

Могут безвиз закрыть между прочем...... - откроют снова когда украинцы научатся массово в дупы долбиться...
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Witalij Wolf - не успокоятся....
Садомиты очень настойчивы....
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ну ну)только потом неожиданно не дадут кредита, гривна падет и тупые тролли завоют о зраде Задержанных противников "Киевпрайда" освободили из РОВД, - С14 - Цензор.НЕТ 475
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пока настоящие мужики гибнут на войне, пидорасы устраивают парады .. в чём тут равенство ?
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думаю,что многие из оцепления с удовольствием отфигачили б дубинками охраняемых, а некоторые и в жопу им их воткнули( тут спорное наказание )
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а третьи разгоняют зраду на форуме Задержанных противников "Киевпрайда" освободили из РОВД, - С14 - Цензор.НЕТ 7256
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мы должны быть толерантными, даже если увидим, когда два лгбт любят друг друга ниже пояса в общественном месте!
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Вот такой институт права, не пришли активисты сиди, пришли свободен, европа перенимает опыт
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а европейские зарплаты сначала? а уж потом любовь мужика к члену друга
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вопрос был не в членах, а как правосудие вершится, если пришли активисты будь ты хоть трижды чекатило, станешь невиновным и свободным
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Хайль гомодиктатурі!
Рівність для гомів, і диктатура - для всіх інших!


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержанных противников "Киевпрайда" освободили из РОВД, - С14. ФОТО
 
 
 
 
 
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