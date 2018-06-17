 Задержанных противников "Киевпрайда" освободили из РОВД, - С14. ФОТО

Об этом сообщается в Telegram-канале организации, информирует Цензор.НЕТ.
"Все 60 задержанных освобождены. Спасибо всем, кто остался неравнодушным", - говорится в сообщении.
Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда".
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.
только не рви тельняшку - это не поможет...)
Сейчас в Европе заскулят - " Как так... почему отпустили?"
Это для них беда поболее чем агрессия рашки и коррупция в Украине....
Могут безвиз закрыть между прочем...... - откроют снова когда украинцы научатся массово в дупы долбиться...
Садомиты очень настойчивы....
Рівність для гомів, і диктатура - для всіх інших!