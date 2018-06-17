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 Происшествия, Общество
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 Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана. ФОТО

Сегодня, 17 июня, в городе Одесса, состоялась церемония прощания с Владимиром Дмитриевичем Галаганом (позывной Душман), 1970 года рождения, добровольцем, командиром 1-й роты, заместителем командира батальона 8 ОБ "Аратта" Украинской Добровольческой Армии, который умер в ночь с 13 на 14 июня в реанимации одесской больницы от онкозаболевания позвоночника, полученного в результате травмирования во время боевых действий.

Об этом пишет "Думская", сообщает Цензор.НЕТ.

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Проститься с героем пришли родные, близкие, сослуживцы.

Побратимы вспоминают, что за четыре года войны Душман одиннадцать раз получал ранения и каждый раз возвращался в строй.

"Он был все время на войне, он занимался только войной и даже не видел, как растет его внук. Он был одним из лучших разведчиков. У меня нет таких слов, чтобы сказать, что это был за человек и как он прожил свою жизнь", - отметил командир батальона с позывным Червень.

Владимир Галаган воевал в Песках, в Донецком аэропорту, Марьинке, Карловке, Водяном, Гнутово, Широкино.

Похоронят добровольца на Аллее Героев Западного кладбища. У него остались жена, две дочери и сын, сражающийся в добровольческом украинском корпусе "Правый Сектор".

Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана 01
Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана 02
Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана 03
Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана 04
Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана 05

Источник: https://censor.net.ua/p3071881
 
 
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Герої породжують героїв. Україна буде завжди!
Вічна пам'ять!
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Відлетів на небо,де нема болю,війни,горя.Вічна пам'ять Воїну,Чоловіку,Лицарю.Бережи нас з небес,Доброволець ....
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Ввчна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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нехай тоб1 земля пухом буде ! Спи спок1йно Великий Син Укра1ни! Народ Укра1ни тебе не забуде !!!
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Степом, степом поросли берiзки,
Степом, степом сонце розлилось...
Степом, степом - встали обелiски,
А кругом розлив колось.
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Светлая память Герою.

Путлер сдохни тварь поганая.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана. ФОТО
 
 
 
 
 
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