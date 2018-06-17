 Одесса провела в последний путь воина УДА, народного героя Украины Владимира Галагана. ФОТО

Об этом пишет "Думская", сообщает Цензор.НЕТ.
Проститься с героем пришли родные, близкие, сослуживцы.
Побратимы вспоминают, что за четыре года войны Душман одиннадцать раз получал ранения и каждый раз возвращался в строй.
"Он был все время на войне, он занимался только войной и даже не видел, как растет его внук. Он был одним из лучших разведчиков. У меня нет таких слов, чтобы сказать, что это был за человек и как он прожил свою жизнь", - отметил командир батальона с позывным Червень.
Владимир Галаган воевал в Песках, в Донецком аэропорту, Марьинке, Карловке, Водяном, Гнутово, Широкино.
Похоронят добровольца на Аллее Героев Западного кладбища. У него остались жена, две дочери и сын, сражающийся в добровольческом украинском корпусе "Правый Сектор".
Вічна пам'ять!
Степом, степом сонце розлилось...
Степом, степом - встали обелiски,
А кругом розлив колось.
Путлер сдохни тварь поганая.