 Поезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

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Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Машинист рассказывает, что было очень темно, и он не заметил людей. Затормозил в последний момент, но избежать столкновения не получилось.

Смерть пары констатировали на месте работники скорой помощи.

Погибшим было около 30 лет.



