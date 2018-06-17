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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16034) несчастный_случай (198) поезд (638) смерть (5034)

 Поезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве. ФОТО

Вечером в субботу, 16 июня, в Киеве под мостом возле ТРЦ Ocean Plaza на улице Гринченко поезд сбил насмерть мужчину и женщину, которые перебегали рельсы.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Машинист рассказывает, что было очень темно, и он не заметил людей. Затормозил в последний момент, но избежать столкновения не получилось.

Смерть пары констатировали на месте работники скорой помощи.

Погибшим было около 30 лет.

Поезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве 01
Поезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071878
 
 
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Куда же надо было так спешить епрст...
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Неравноценная замена топору.
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Сказать что хочешь тупорылая страна или спросить о чем? Жалуйся, кто тебя обидел? Поїзд збив на смерть двох людей біля ТРЦ у Києві - Цензор.НЕТ 6857
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ты работай свою работу - вари Ваньюша свой топор в кашу...)))
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А чего губы не накрасил? Или ты на парад не собираешься?
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Тебе надо красить губы, ты и крась их себе. У нищих слуг нету.
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Ну ты ж сам в интервью говорил, что отой... А счас задний привод включил Поїзд збив на смерть двох людей біля ТРЦ у Києві - Цензор.НЕТ 7110

https://youtu.be/2_xiETOgKxw
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Заднеприводным всегда ветер в спину.
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а если нет - то они поворачиваются к нему спиной...)))
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там не было зебры и светофора! водилу поезда посадят?
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обязательно, на два месяца и без права залога
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Ограждение нормальное вдоль путей поставить сложно ?
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А под проходящий поезд под "авось пронесет" сложно не переходить-перебегать? Так дятлам и надо - естественный отбор.
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Окна верхних этажей зарешетить, берега водоемов обнести неперелазным забором, а электророзетки забетонировать... Чего только не сделаешь, лишь бы не заморачиваться со здравым смыслом...
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Можно ещё Тимуровцев вдоль дороги расставить...
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Туда, под мост и рядом просто так не попадёшь, точно со стороны торгового центра, там промзона с забором, гаражи огороженные, канал с водой
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Какое в жопу ограждение? Там насыпь высотой три метра!
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Фото Цензор с этого места пришпандорил ? И где здесь насыпь ? Или прицепили фотку , что первая попалась ?
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Так темно же было - понятно что они не видели что по рельсам переходят ...
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...я, кадысь тоже -- с Шулявки на Чоколовку -- через путя на свиданку бегал...

Там надо аккуратно! -- паровозы из-за угла мгновенно вылетают... -- разок, еле выскочил... -- до сих пор дрожу...*)
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Мусье марафонец. Там километров 5 бежать Поїзд збив на смерть двох людей біля ТРЦ у Києві - Цензор.НЕТ 8430
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-- я тогда на такси ещё не зарабатывал, а девочка хорошая была! -- даже две... -- ...волка ж ноги кормят...*)
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А как ты там бегал? Насколько помню, то проходов нет, только по крышам гаражей.
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-- не гони! -- ничего ты не помнишь -- ты не киевлянин...
...ты даже не помнишь, шо было, когда линии скоростного трамвая небыло... ...и ПУПа... *)
Но, шо б ты знал -- в конце 20 века, самые красивые тёлки Киева -- на Чоколовке жили!

С одной, из 1982 года, в позапрошлом году встретились -- афигенно красивая Женщина из неё получилась! -- ...мне б щас такую...*(
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Так я про 90-е говорил, а не про 80-е. Там в 90-х уже были гаражи, только по крышам пройти. И линия скоростного трамвая в 78 году открылась. Сильно сомневаюсь что ты до этого там бегал. И еще я незаасфальтированную ее помню.
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...да... ...ну ладно! ...-- а ну скажи, где был переезд через линию скоростного трамвая, между Индустриальным мостом и Медгородком?
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-- шо-то долго молчишь, земеля... -- не камильфо, внатуре! *)
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Могли бути під наркотою. Не помітити цілий локомотив, який шумить, гудить, плюс потужний прожектор - це ще треба постаратись.А може і обоє були в наушниках - вкладишах, - у них зовнішніх звуків майже не чути.
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наэкономили на времени ровно 10мин и это стоило им жизни...... там если в обход по мосту прогуляться субботним вечером поедая мороженое то прийдёш на 10мин позже и живой......
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там ещё на этом месте пешеходный переход для смертничков.... то что существует эта тропа ( по другому её не назовеш) на совести работников атодора, укрзализниці и тц океан плаза.....
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На совести идиотов, которые туда прутся. У нас вон рабицу несколько раз зашивали, чтобы навпростэць не ходили, так ее тут же рвали или резали. В результате плюнули и никто не стал зашивать - так и ходят.
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Да и хрен с ними. на земле миллиарды людей и каждый день десятки-сотни тысяч рождаються и помирают!
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Чого скалити зуби та зловтішаєтесь? Людей не стало. Промовчіть краще, ніж писати дурниці всілякі.
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А тебе то что от того были эти люди или их вообще не существовало? Дурници не пиши жалостливый! Жалелки на всех умирающих каждый день не хватит у тебя! Надорвешся!
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Я не «жалостливый», просто не з тих, що танцюють на чужих кістках. Ти знаєш цього чоловіка чи цю жінку? Знаєш щось про їхнє життя? Чого вподоблятися нелюдям і тішитись з чужого горя? Не маєш співчуття - то й не виказуй, проходь мимо.
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Ничего про них не знаю и знать не хочу! Только где ты увидел танцы на чужих костях или то что я тешился с чужого горя? Все мои посылы вообщето говорят о том что никому не нужно ни твое ни мое спивчування. И спивчуття нет потому что ни у тебя ни у меня не хватит его на всех погибших за сутки людей на планете! А так как ты делаеш - тому спивчуваю а тому -нет - так лицемер ты еще тот!
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Слухай, друже, я тобі не лікар, лікувати тебе не буду. «Да и хрен с ними» - це товї слова.

А свої судження «жалостливый», «лицемер» залиш при собі.

На цьому діалог закінчую, можеш не відповідати.
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машинист оправдывается, что не пропустил пешеходов на зебре шпал
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стопудово був випивший і по телефону розмовляв. )))
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бо він людина яка жаліє, що не побачила їх швидше... йому з цим жити...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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