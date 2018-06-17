 Поезд сбил насмерть двоих человек возле ТРЦ в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Машинист рассказывает, что было очень темно, и он не заметил людей. Затормозил в последний момент, но избежать столкновения не получилось.
Смерть пары констатировали на месте работники скорой помощи.
Погибшим было около 30 лет.
Так нормально?
https://youtu.be/2_xiETOgKxw
Там надо аккуратно! -- паровозы из-за угла мгновенно вылетают... -- разок, еле выскочил... -- до сих пор дрожу...*)
...ты даже не помнишь, шо было, когда линии скоростного трамвая небыло... ...и ПУПа... *)
Но, шо б ты знал -- в конце 20 века, самые красивые тёлки Киева -- на Чоколовке жили!
С одной, из 1982 года, в позапрошлом году встретились -- афигенно красивая Женщина из неё получилась! -- ...мне б щас такую...*(
А свої судження «жалостливый», «лицемер» залиш при собі.
На цьому діалог закінчую, можеш не відповідати.