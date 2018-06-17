 Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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Генерал-лейтенант Наев вручил воинам знаки отличия министра обороны, начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и знаки отличия командующего Объединенных сил "За победу и верность".

Отмечается, что на опорных пунктах командующий ОС пообщался с воинами и на месте решил проблемные вопросы, которые поставили перед ним солдаты, сержанты и командиры подразделений.

"Я благодарю вас за ваш героизм, храбрость и жажду победы над российским оккупантом. Горжусь тем, что служу вместе с такими воинами, как вы! Слава Украине и ее защитникам!" - сказал Сергей Наев.

Напомним, 11 июня стало известно, что у села Новотошковского украинские силы продвинулись вперед до 1 км.





