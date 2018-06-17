 Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Генерал-лейтенант Наев вручил воинам знаки отличия министра обороны, начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и знаки отличия командующего Объединенных сил "За победу и верность".
Отмечается, что на опорных пунктах командующий ОС пообщался с воинами и на месте решил проблемные вопросы, которые поставили перед ним солдаты, сержанты и командиры подразделений.
"Я благодарю вас за ваш героизм, храбрость и жажду победы над российским оккупантом. Горжусь тем, что служу вместе с такими воинами, как вы! Слава Украине и ее защитникам!" - сказал Сергей Наев.
Напомним, 11 июня стало известно, что у села Новотошковского украинские силы продвинулись вперед до 1 км.
З підбором кадрів у Перта Орексійовича явно краще виходить ніж у Йулі. Та як не Лозинського приведе, так Портнова.
Навіщо тупо кидатися гавном?
З чого ви взяли, що Порошенко на поклон до Фірташа їздив? Йуля сказала? Так вона ж завжди бреше! До речі, підкажіть, що отримав Фірташ за остання 4 роки? Я не вірю домислам, особливо Йулі, я вірю фактам.
Санкції які і коли були введені? За Крим - чисто символічні, тоді Дещиця був. А все інше уже потім. Знов прошу, ше гасла та домисли а факти.
Ти, міл чєлавєк, сдайотся мне, кацапчок!
В усякій держконторі є блатні, а є ті, хто службу тягне. МЗС не виняток. По вашому, всіх хто при Овочі десь працював вигнати треба? А якщо людини уже працювала до Овоча, що тоді? Теж вигнати? А ким замінити? Може вами?
Клімкіна Порошенко помітив під час просування угоди про асоціацію з ЄС та безвізового режиму., саме цим Порошенко займасвя у КМ Азарова. Те що він робив злочинно? Асоціація та безвіз не потрібні?
Насіров від НФ, його ВР призначала.
Чим Ложкін не догодив? Йуля на нього кривеньким пальчиком показала?
Гелетей дійсно виявився трожи не на своєму місці, але він не перебіг до кацапві, як Йулині кадри у ПР.
Розенбт не влаштовував сафарі на людей, як Йулін депутат Лозинський, і на став олігархом як Йулін депутат Живаго.
а так-то, зрадойобы забывают, что кадры приходится искать не на Марсе, и даже не в Европе или США, с местными приходится работать, а тут уж что уж...
Коли зробила все, що було потрібно і залишилася рутина - пішла. Буде керувати якоюсо компанією і отримуючи у 5 разіа більше жити спокійно.
Те саме Ложкін. До речі, хто сказав, що він друг Мертвечука? Йуля? Так вона постійно бреше.
Гелетей справлявся із звоїми обовязками, доки АТО було поліційною операцією з залученням армії. Коли влізли кацапи і АТО перетворилося у реальну війну, задачі перевищили рівень його компетенції і Гелетея замінили. Все правильно.
Ви ніц не розумієте у економіці та курсоутворені. НБУ не призначає курс, а лиш фіксує те, що встановилося під час торгів на біржі. НБУ може впливати, але той вплив обмежений, як законодавством так і законами економіки. Коли протягом року з країни витягують додатков 3 з гаком мільярди баксів (за тодішнім курсом), при практично відсутніх резервах - девільвація неминуча.
Чим не догодив Лушенко? Хто з Генпрокурорів кращеим за нього був?
Чи знову, як у випадку з президентом, у вас немає прізвищ, а є лише загальні слова "патріотичний, чесний, порядний" і т.д.?
ПС. Якщо у Вас є довідка-висновок медичної комісії, що у югіка хронічний алкоголізм, то не могли би Ви нею поділитися? Хоча би у вигляді скану?
тільки-но геїв ганьбили, а тепер цим же ротом "Слава Україні!" кричать
Предлагаешь его президентом, а тебя премьером? ))
...Вернемся к теме. Желаю защитникам своей земли вернуться живыми с этой войны к тем, кто их ждет. А мы их ждем. Ждем живыми!
В этот раз стою к нему лицом.
Кажется, чего-то удостоен,
Награжден и назван, молодцом!
Владимир Семенович Высоцкий
Обидно что они воюют, а шоколадная братия знай набивает свои карманы.
Достаточно посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как в это же самое время они набивали и продолжают набивать свои бездонные карманы. А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. Мрази.
Дорогенькі наші , повертайтеся живими !!
- Отпустите меня домой.
Гладиатор