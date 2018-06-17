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 Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам. ФОТОрепортаж

Командующий Объединенных сил Сергей Наев в субботу, 16 июня, наградил украинских военных на передовых позициях в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское на Луганщине, где накануне происходили ожесточенные бои с российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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Генерал-лейтенант Наев вручил воинам знаки отличия министра обороны, начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и знаки отличия командующего Объединенных сил "За победу и верность".

Отмечается, что на опорных пунктах командующий ОС пообщался с воинами и на месте решил проблемные вопросы, которые поставили перед ним солдаты, сержанты и командиры подразделений.

"Я благодарю вас за ваш героизм, храбрость и жажду победы над российским оккупантом. Горжусь тем, что служу вместе с такими воинами, как вы! Слава Украине и ее защитникам!" - сказал Сергей Наев.

Напомним, 11 июня стало известно, что у села Новотошковского украинские силы продвинулись вперед до 1 км.

Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам 01
Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам 02
Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам 03

Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам 04

Источник: https://censor.net.ua/p3071871
 
   
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Потише кричи, АТО жоппоблок итак на грани присмерти! ))
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А чьмо мураев ваабще от этого может галстуком подавится! )))
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Я ему готов для єтого еще с дюжину галстуков подарить. Правда, недорогих, попроще. Можно пионерские? Думаю, найти можно.
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Я не знал, что это такое. Пришлось посмотреть. Прямую ссылку давать не буду, чтобы сберечь нервы читателей.
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стыдно что в тылу педики шабаш устраивают
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Странное ощущение. С одной стороны, в спам справедливо отправили. А с другой - я ведь с этим согласен, и даже плюсую.
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Поздравляю наших защитников, они молодцы и спасибо командыванию ООС, что они незабывают наших Героев, которые мужественно защищают нашу Украину.
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Роль керівника високого рівня шукати кадри, ставити перед ними задачі та контролювати виконання.
З підбором кадрів у Перта Орексійовича явно краще виходить ніж у Йулі. Та як не Лозинського приведе, так Портнова.
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Гелетей, Вовк, Гонтырева, Ложкинд, Герасимов, Насиров, Розенблат...Гений! Чистый гений!!!
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Сюда же можно добавить бывших рыгов Климкинда, Ельченко, Атрошенко, того же Герасимова, Лешика Кактусева...
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Клімкін на Єльченко справляються зі своїми обовязками. Антимутінська коаліція є, санкції діють, зброю отримуємо. Може хочеться більшого, але тут далеко не все від нас залежить.
Навіщо тупо кидатися гавном?
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Пытань нэма. Просто из всех дипломатов Украины твой кадровый гений нашел на эти должности бывших рыгак - этнического кацапа бывшего гражданина РФ Климкинда и посла в Козломордии Ельченко, назначенного туда лично Януковичем. А вот Дешицю и Сергеева, при которых весь мир поддержал Украину и при которых были введены первые и главные санкции против кацапов, в то время как сам Офшорник ездил на поклон к Фирташу и раздавал штабеля обицянок, он уволил. Гений!
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Офшорник у нас Рибалка, головний спонсор ЛяЖка.
З чого ви взяли, що Порошенко на поклон до Фірташа їздив? Йуля сказала? Так вона ж завжди бреше! До речі, підкажіть, що отримав Фірташ за остання 4 роки? Я не вірю домислам, особливо Йулі, я вірю фактам.
Санкції які і коли були введені? За Крим - чисто символічні, тоді Дещиця був. А все інше уже потім. Знов прошу, ше гасла та домисли а факти.
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Ну вы там у себя в ляшко-соевой коалиции самм разберитесь кто там у вас главный Офшорник. Что касается Дешици, то дело не в нем, а в ставленникам Януковича - высокопоставленных кадров его режима - Климкинде и Ельченко. Один порохобот тут решительно заявил мол "роль керівника високого рівня шукати кадри, ставити перед ними задачі та контролювати виконання. З підбором кадрів у Перта Орексійовича явно краще виходить..." Следовательно, пан Янукович, по мнению адептов Пжыття по-новому, тоже кадровый гений, ведь паны Климкинд, Ельченко да и сам его бывший министр экономики Порошенко, его, Януковича, креатуры. Отсюда вывод - рыг Порошенко ничем не отличается от своего бывшего шефа и папередника
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ЛяЖко не у коаліції.
Ти, міл чєлавєк, сдайотся мне, кацапчок! Наєв на передовій вручив нагороди воїнам, що відзначилися під Новотошківським - Цензор.НЕТ 2532
В усякій держконторі є блатні, а є ті, хто службу тягне. МЗС не виняток. По вашому, всіх хто при Овочі десь працював вигнати треба? А якщо людини уже працювала до Овоча, що тоді? Теж вигнати? А ким замінити? Може вами?
Клімкіна Порошенко помітив під час просування угоди про асоціацію з ЄС та безвізового режиму., саме цим Порошенко займасвя у КМ Азарова. Те що він робив злочинно? Асоціація та безвіз не потрібні?
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Гонтарєва - зробилв дуже корисну справу. Те що євреї нею не задоволені то вже їхня справа.
Насіров від НФ, його ВР призначала.
Чим Ложкін не догодив? Йуля на нього кривеньким пальчиком показала?
Гелетей дійсно виявився трожи не на своєму місці, але він не перебіг до кацапві, як Йулині кадри у ПР.
Розенбт не влаштовував сафарі на людей, як Йулін депутат Лозинський, і на став олігархом як Йулін депутат Живаго.
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хорошо врезал по любителям Юли )
а так-то, зрадойобы забывают, что кадры приходится искать не на Марсе, и даже не в Европе или США, с местными приходится работать, а тут уж что уж...
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Ну допустим, порохобот, Гонтырева лучшая банкирша Вселенной. Допустим. Почему же в такой трудный момент для страны дрыснула на год в отпуск, бросив начатое "нужное" дело? Ведь можно было продолжить корысну справу и обвалить гривну до сотни. Ложкинда, великого патриота и друга такого же патриота Медведчука, твой хозяин назначил на важнейшую должность чего то там по инвестициям. Результат отрицательный! Где сейчас гениально найденный кадр Ложкинд? То что Гелетей не перебежал к кацапне согласен. Это его самый значительный и героическиц поступок! Пора за это награждать.
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Вона топ-менеджер високого рівня. Зарплта голови НБУ для неї не гроші. Практично з її боку чиста благодійність, що вона погодилася не цю посаду. Тягла цього воза 2 роки, а їй замімть дякую - гавно лопатою від патрідіотичної громадськості!
Коли зробила все, що було потрібно і залишилася рутина - пішла. Буде керувати якоюсо компанією і отримуючи у 5 разіа більше жити спокійно.
Те саме Ложкін. До речі, хто сказав, що він друг Мертвечука? Йуля? Так вона постійно бреше.
Гелетей справлявся із звоїми обовязками, доки АТО було поліційною операцією з залученням армії. Коли влізли кацапи і АТО перетворилося у реальну війну, задачі перевищили рівень його компетенції і Гелетея замінили. Все правильно.
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Интересные вы люди, порохоботы. А ну скажи-ка когда (дата) Кацапия начала военную агрессию против Украины. На вопросы об инвестиционных "успехах" Ложкинда и патриотизме Гонтыревой, которая оказуецца работала за миску борща и которая обваливав гривну и предоставив помощь в выводе в оффшоры капиталов Януковича, выришыла видпочыть больше не надо. Тут все понятно
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Гривну обвалив Іцик Клопомойський, який так самовіддано захищав Дніпро від сєпарів, що аж вивів зв бугор 19 млрд. гривень рефінансування та 14млрд. грн. обігових коштів Нафтогазу! Ці гроші були перегнані у бакси і вивезені, що і спричинило девальвацію.
Ви ніц не розумієте у економіці та курсоутворені. НБУ не призначає курс, а лиш фіксує те, що встановилося під час торгів на біржі. НБУ може впливати, але той вплив обмежений, як законодавством так і законами економіки. Коли протягом року з країни витягують додатков 3 з гаком мільярди баксів (за тодішнім курсом), при практично відсутніх резервах - девільвація неминуча.
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А петя - то кононенко, то розєнблядда, то грановського, то подружжя луценків, то стеця.. Що юля лайно, що петя - таке ж самісіньке лайно..
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ЧИм не догодив Кононенко? Йуля на нього пальчиком показала?
Чим не догодив Лушенко? Хто з Генпрокурорів кращеим за нього був?
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Що югко - лайно, що ярема та шокін - таке ж лайно.. Петя тільки лайно на цю посаду й подає на призначення "коаліції потужних реформаторів"..
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Кого потрібно було назначити на посаду генпрокурора?

Чи знову, як у випадку з президентом, у вас немає прізвищ, а є лише загальні слова "патріотичний, чесний, порядний" і т.д.?
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Ну не кума югка, це вже однозначно.. Призначити на цю посаду хронічного алкоголіка - це вже ні в які рамки не лізе..
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Хто сказав що він алкоголік? Йуля? Так вона ж завжди бреше!
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Подивись на його писок, а потім запитай дядька Гугла про пригоди югка в аеропортах Німеччини.. Наєв на передовій вручив нагороди воїнам, що відзначилися під Новотошківським - Цензор.НЕТ 2959
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Оце по нашому! По бабкопід"їздному: "Степанівна, та подивись же на нього - ну явно ж наркоман! А Лєнка з третього під"їзду 100% проститутка!".
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Це дядько Гугл тобі відповів про пригодт "лєнки"? Молодець"! Тепер запитай його про пригоди югка..
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Жодного поганого слова про солодощі , а то Юля нападе. Та вони одне одного варті , постав на шальки терезів , ні одне не перетягне , тільки Юля сидить на більшому гачку в путена.
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Ну як завжди. Без прізвища потенційного кандидата.

ПС. Якщо у Вас є довідка-висновок медичної комісії, що у югіка хронічний алкоголізм, то не могли би Ви нею поділитися? Хоча би у вигляді скану?
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Дивись мою відповідь користувачу над твоїм запитанням..
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До выборов еще 9 месяцев. Зачем тратить энергию впустую?😊
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эти два экземпляра не лучшее для страны решение.И САМОЕ БОЛЬНОЕ ни одна сука из высшего руководства не создала систему которая бы не позволяла беспредельничать всяким жуликам разного калибра как это есть в Америке или любой цивильной стране Каждый из тех кто приходил желал быть царьком т.е тем же ху..лом .А народу приходится останавливать этот беспредел методом революций что есть плохо.для развития
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З Наевим Порошенко не помилився....Але чого вартувала Україні постать Гелетея????
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Молодець Наєв !!!! О це командувач, що треба !!!!
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Ришуче так награды вручает! Суровый мужик. Шо надо!!!
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Суровый дядька,но справедливый...реально...и всегда с бойцами
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Похвала из уст того, кто сам достоин похвалы, - высшая награда.
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Молодец, Командующий на ПЕредовой! Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам - Цензор.НЕТ 2813
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эти два экземпляра не лучшее для страны решение.И САМОЕ БОЛЬНОЕ ни одна сука из высшего руководства не создала систему которая бы не позволяла беспредельничать всяким жуликам разного калибра как это есть в Америке или любой цивильной стране Каждый из тех кто приходил желал быть царьком т.е тем же ху..лом .А народу приходится останавливать этот беспредел методом революций что есть плохо.для развития
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ці патріотичні писуни такі патриотичні!
тільки-но геїв ганьбили, а тепер цим же ротом "Слава Україні!" кричать
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на сотни тысяч лет вперёд на этом форуме мыслит только IgorL , ну и еще ты )
Предлагаешь его президентом, а тебя премьером? ))
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Сегодня на Цензоре веток мало на эту тему? Или Вы заблудились случайно?
...Вернемся к теме. Желаю защитникам своей земли вернуться живыми с этой войны к тем, кто их ждет. А мы их ждем. Ждем живыми!
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Дай Бог ему ума прислушиваться к тем кто на передовой,и помогать им.
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Приятно видеть то что не забывают тех кто в самой извените ж... Ребята молодцы, дали противнику хороший отпор. Командованию респект за награждение.
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Слава нашим Героям!!! Велика їм шана, що вони боронять нашу країну. Дякую Наєву, що він не залишає без уваги жодного відважного вчинка наших захисників, так тримати. Перемога буде за нами!!! Донбас - це Україна!!!
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Особливо мені сподобалося ще одне нагородження про військового фельдшера ЗСУ Нікіфореску, який одноосібно відбив атаку ДРГ найманців РФ на опорний пункт та знищивши вогневу точку і кілька терористів. Хоч в ООС, не так як в АТО, дійсно почали звертати увагу на бійців, які заслуговують на це.
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Вопрос не в том,кто вручает...главное не пиариться на этой теме..бойцы все чуствуют..надо чтоб от души и с заботой...заслужил - получи!!!
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Я стою спокойно перед строем.
В этот раз стою к нему лицом.
Кажется, чего-то удостоен,
Награжден и назван, молодцом!

Владимир Семенович Высоцкий
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Парни молодцы, спасибо им.

Обидно что они воюют, а шоколадная братия знай набивает свои карманы.
Достаточно посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как в это же самое время они набивали и продолжают набивать свои бездонные карманы. А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. Мрази.
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Да, сейчас там не сладко...обострение каждый день..Ребятам- респект!!!! Спасибо от души за хорошую работу!!!! Командование ООС, спасибо что не забывает своих простых бойцов.Это реально Важно на передке..Хлопцы должны знать, что о них помнят и заботятся!!! Так держать!!!
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Наші воїни заслуговують і на величезну повагу від украінців і на нагороди !!
Дорогенькі наші , повертайтеся живими !!
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Головне не нагороди а увага та пошана бійцям, хлопці це заслуговують! Перемога буде за нами! Слава Україні!
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- Как мне наградить лучшего полководца Рима?
- Отпустите меня домой.

Гладиатор
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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