 С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". ФОТО

Об этом сообщается в Telegram-канале организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Под Шевченковским РУВД активисты заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных", - говорится в сообщении.

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"Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", - сообщили в С14 позже.





Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит Марш равенства.