 С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". ФОТО

Об этом сообщается в Telegram-канале организации, информирует Цензор.НЕТ.
"Под Шевченковским РУВД активисты заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных", - говорится в сообщении.
"Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", - сообщили в С14 позже.
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.
Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит Марш равенства.
Італійською - mosca - муха.
AMNTSTY INTERNATIONAL это та пророссийская организация,что на Украину гавкала за операцию с Бабченко,кому не понятно откуда ноги растут у этого гейпарада?
Ці дурікі як той "невловимий Джо" якого ні хто зловити не може, бо ні хто не ловить, адже він нікаму не потрібен!
ДЕТЕЙ НЕ ТРОГАЙТЕ, ПИД@РЫ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
И еще можешь про Древний Рим почитать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5
Самые великие цивилизации, породители человечества, пока другие были попуасами и вокруг деревьев танцивали.
ну, буває
відпустіть!
- У директора был.
- Орал?
- Анал...
😜
А гей парады ничто иное как пропаганда деградации и гомосексуализма!
Обычно самые страшные поборники с гомосятиной...это латентные пид..ы))))
РАВЕНСТВО, в логике и математике отношение взаимной заменяемости объектов, которые именно в силу этой заменяемости и считаются равными (а = b).
так само інваліди в біологічному сенсі не рівні зі здоровими, але рівні у правах
ти або свідомо пересмикуєш, або тупиш
😜
ВЫ, настоящие извращенцы, учащие других, как правильно спать и с кем!....
(админ, так устроит?)
Ганьба!