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Все про:Киев (16034) марш (468) ЛГБТ-сообщество (190) С14 (11)

 С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". ФОТО

Представители националистического движения С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Марша равенства.

Об этом сообщается в Telegram-канале организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Под Шевченковским РУВД активисты заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных", - говорится в сообщении.

Читайте также: 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Киевпрайда 01
С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Киевпрайда 02
С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Киевпрайда 03

Смотрите также: Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

"Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", - сообщили в С14 позже.

С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Киевпрайда 04
С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Киевпрайда 05

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит Марш равенства.

Источник: https://censor.net.ua/p3071869
 
   
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на гей парады выделяют крупные гранты из заграницы,кому то очень выгодно развращать молодое поколение в Украине
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Конкретно этот из мацквы, откуда ты и строчишь...
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ответь за свои слова,что я из москвы или ты трепло конченное
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Да по твоей речи сразу понятно, что ты высерок тагильский.
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мáцква - правильно пишеться.
Італійською - mosca - муха.
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никто не заметил,что за плакат они несут?
AMNTSTY INTERNATIONAL это та пророссийская организация,что на Украину гавкала за операцию с Бабченко,кому не понятно откуда ноги растут у этого гейпарада?

С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 5253
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Sergii Ustim вот откуда ты кормишься и лезешь в Украину со своим парадом

С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 3539
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Остынь жопастенький, все уже давно разошлись , только ты в истерике бьешься, пару не нашел?
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сколько на цензоре кремлеботов , я в шоке, вся строчка забита до низу , под украинскими экаунтами, во ольгинцы напрягают сегодня пердаки , наверное выдали вазелин))) Бутусов разберись
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Оцим маршем? С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 5132 Молоде покоління має можливість без віз по всій Європі їздити. В тому числі й за те, що раз на рік люди такого роду зможуть спокійно пройти по вулицях.
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а кто сочинил такой длинный стих про геев?это Sergii Ustim,а он что поэт?нет пидорас,сер
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Виталик, сходи в ближайший детдом, помоги сиротам, сделай хорошее дело. Или ты и своего отпрыска туда сдал, некогда детьми заниматься в борьбе с геями?
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а твои педики вместе с тобой не хотят сиротам помочь в детдомах?Некогда наверное ведь столько гейпарадов,если за отпрыска в детдоме вспомнил,то твой скорее всего там и находится
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так он не пойдет потому что он питорас сэр!
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А за що затримали С 14, бо вони мали теж право висловити незгоду з цим дійством?
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Не подчинение требованиям полиции наверное...
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Нафіга? Аби попіаритися? Протокол скдажуть, штраф випишуть і випустять.
Ці дурікі як той "невловимий Джо" якого ні хто зловити не може, бо ні хто не ловить, адже він нікаму не потрібен!
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Где кончается свобода и начинается распущенность?...
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Если у нас все равны - то люди, которые перекрыли мирно дорогу - имеют такие же права как и те кто хочет по ней мирно пройти, почему тогда меры воздействия применили только к одной стороне мирного марша?
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Ми добре знаємо як у вас всє равни. С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 1038
С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 9041
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От тебя было столько умных комментариев, но над этим ты вообще не подумал.
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Самое грустное, что прайд и антипрайд финансируется одними и теми же силами, а Украинцы настолько глупы что этого не понимают.
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Националисты,либо адаптируются к современным условиям...Либо сгинут с политической карты. Вам выбирать.
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Гомосексуализм - это болезнь,отклонение от нормы. И оно присуще всему человечеству. С самого его зарождения. Пытаться бороться с ним - глупо. Так как желание не его ,а природы.А с природой не навоюешь. Снова будут катаклизмы.Уже внутри общества.Так,что лучше напряжение снимать законно,чем найдут способы незаконные. Это даже хорошо,что есть такие.- Не будет перенаселения на Земле. И они будут брать брошенных детей на воспитание.
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... И они будут брать брошенных детей на воспитание.
ДЕТЕЙ НЕ ТРОГАЙТЕ, ПИД@РЫ С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 9346
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Ну,а вырастит из брошенного какой нибудь подонок,вор,бомж...Это разве лучше ? Гомики зачастую милые и добродушные. Я бы лучше им доверил,чем голодать в приютах.
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Подонок, вор и бомж может вырасти и в благополучной семье, это не показатель... А вот то, что жизнь ребёнку будет искалечена - это точно!
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Никто и не борется с гомосексуализмом. Борятся с выродками, пропагандирующими гомосексуализм.
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Ты думаешь ,что говоришь ? Как его можно пропагандировать ??? Типа если хорошо прорекламировать,то ты готов отсосать и в жопу дать ? )))) Я не верю,что такое может захотеть нормальный. А колеблющтеся,пусть отсасывают )) Такова их судьба )))
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Опять бред несёшь! Ты недавно тут писал, что знаешь людей, которые живут по 500 лет С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 4753
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Древним грекам скажи про деградацию, умник х*ев.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8

И еще можешь про Древний Рим почитать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5

Самые великие цивилизации, породители человечества, пока другие были попуасами и вокруг деревьев танцивали.
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ну, люди погано стримують свої анальні пориви
ну, буває
відпустіть!
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Кого отпустить С14 или педиков? как по мне никто и тех и тех не держит!
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ну за 500тыщ гривен от государства карасишники могли хотя бы губы покрасить в знак протеста С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 5824
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Главное перевести стрелки от главных проблем Украины...
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Все як в пітоРаші !! Правильною дорогою йдете , товприші совки !
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Спектакль для широких масс, главное в нем - обсуждать гей-парады, а не реформы.
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Чего такой грустный?
- У директора был.
- Орал?
- Анал...

😜
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Мужики хватит за компом сидеть .Быстро на улицу и разганяйте извращенцев .
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Думаю, хватит и ментов, чтобы эту С14 разогнать.
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на фронт этих умников..или на янтарные копанки....
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Ненужно из людей делать дураков! Между гетеро и гомосятиной - нет никакого равества!
А гей парады ничто иное как пропаганда деградации и гомосексуализма!
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страшные геи атакуют тебя ночами под одеялом?)))
Обычно самые страшные поборники с гомосятиной...это латентные пид..ы))))
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Страшные гейдорасы захватили медиапространство, улицы, пропагандируют неестественные способы половых отношений и развращают подростков. Так понятно?
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Но деградантам это не о чем...

РАВЕНСТВО, в логике и математике отношение взаимной заменяемости объектов, которые именно в силу этой заменяемости и считаются равными (а = b).
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так йдеться не про біологічну рівність, а про правову
так само інваліди в біологічному сенсі не рівні зі здоровими, але рівні у правах
ти або свідомо пересмикуєш, або тупиш
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Провокація вдалася.. Пропагандони з кацапії задоволено потирають свої спітнілі долоні.. Початок провокації - дозвіл від КМДА на сьогоднішнє дійство в центрі Києва.. Влада максимально підіграла пропагандонам хуйла..
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Только что на российских сайтах заходил = так они тупо ржут и прикалываются с украинцев из за этого гомосятского парада .
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КМДА дозвіл на безлад бандюкам С14 не давала. Немає такого акту. Схаменися.
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Развращает не секс, а его отсутствие.
😜
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У нас свои шизоиды есть. В рашке боговерчики, националисты, интернационалисты (коммунисты), имперцы и все это умещается в одном мозге, орут "Расея, мля !!!!". Это полная шиза. У нас вот националисты, боговерчики, противники европейских ценностей и "традиционалисты" и все в одном мозге!!! Тупорылые шизоиды - всех принудительно лечить, хотя врядли поможет....
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Та кому ці дебіли нафіг потрібні? Відпустять.
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Пиздец, даунские рожи. Их только за лица пересажать нужно. Чезаре Ломброзо был отличный ученый. И прав во всем.
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Эти лица берегут ваше будущее. Они борцы против гомогеноцида народа украины через обвинения в гомобии, которую гомосеки развернут после принятия закона о гомобраках.
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Українську вивчі, "бєрєгун" хрєнов. Не пропогуй російську в українському сегменті ітренет простору.
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Як немає аргументів, то чиляють за мову?
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Щось цей "український сегмент" не квапиться новини подавати нормальною мовою. Та й кацапською з помилками пише.
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Ну прошли розовые и голубые Хрещатиком, если бы не обращали внимания, не было такого ажиотажа. Провести и пригласить орт и первый российский канал для освещения сего мероприятия, пускай в роисии сходят с ума и давятся от злобы что там у хохлов. Конечно очень многим не нравится секс-меньшинства, но своим агрессивным поведением они наоборот с этого делают проблему и акцентируют на этом внимание. Не нравится просто игнорируй и всё, не делай с этого проблему. У нас полно всякой нечисти среди очень правильных натуралов, которые продадут родину и если главный стерх скажет что надо быть голубыми то и будут ими.
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всем кто лезет в чужие трусы, хочу сказать - занимайтесь СВОИМИ проблемами и делами!....
ВЫ, настоящие извращенцы, учащие других, как правильно спать и с кем!.... С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 7921
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Лучше бы так С14 боролись против судей - коррупционеров, депутатов - взяточников. Но эти жалкие подобия националистов могут ополчаться только на геев и раз в год бить витрину российскому банку. На кой чёрт нужна эта С14? Обычные пи**расы!!
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ну если ты забыл,...а кто Лусварге привел в СБУ и в результате остался виноват в противоправных действиях?
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Так за это им деньги не платят. А тут можно и заработать и кулаки почесать... Так сказать совместили приятно с полезным)
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менты всегда имели ЛГБТшный уклон ... старая новость.
(админ, так устроит?)
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от пройдуться вони цим гей-парадом, а потім цими ж руками намалюють "Джоконду", або напишуть "Лебедине озеро"!
Ганьба!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияС14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". ФОТО
 
 
 
 
 
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