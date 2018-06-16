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Все про:авиация (1711) Киев (16027) авиасообщение (391) пассажиропоток (9)

 Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов. ФОТО

Пассажиры рейса BAY7371 Киев-Монастир возмущены и неудовлетворены объяснениями представителей авиакомпании Bravo Airways о задержке времени вылета, а также написали коллективное письмо.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Facebook один из пассажиров рейса BAY7371 Данил Кравченко.

Смотрите: "Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев". ВИДЕО

"Bravo Airways задерживают рейс на Монастир. На сайте аэропорта "Киев" указано, что рейс BAY7371 должен был вылететь сегодня в 02:00. При этом у большого количества пассажиров в билетах указано время отправления - 05:00. В моем билете - 18-40. В последствии рейс с 18-40 перенесли на 22-00", - написал он.

"Представитель компании Bravo Airways (на фото - в голубой рубашке) заявил, что именно время 18-40 являлось корректным для вылета рейса, а также объяснил, что задержка связана с тем, что самолет не смог вовремя вылететь из Анталии из-за нелетной погоды. В 18-00 пассажиров должны были покормить. В 22-26 рейса нет", - резюмировал пассажир рейса BAY7371.

Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с коридором времени вылета в 12 часов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО

Авиакомпания в свою очередь заявила, что рассписание может быть изменено без предупреждения пассажира.

Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с коридором времени вылета в 12 часов 02
Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с коридором времени вылета в 12 часов 03

Позже Кравченко сообщил, что в 23:07 посадка в самолет закончилась.

По информаци источников "Цензор.НЕТ", также перенесен на завтра сегодняшний рейс в Анталию из аэропорта Киев.

Напомним, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с коридором времени вылета в 12 часов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3071852
 
 
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не паникуй,аварию потерпел только один самолет,три оставшихся в строю Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов - Цензор.НЕТ 636 Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов - Цензор.НЕТ 636
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Когда покупаешь тур, обычно о перевозчике не спрашиваешь)
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Вырученная за билеты сумма не окупает керосин? Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов - Цензор.НЕТ 18
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Потому что цены на билеты надо поднять. Ничего не понимают в рехформах.
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Это не перевозчик,а ужас.Почему до сих пор этим подонкам разрешают рисковать жизнями сотен людей?Почему не лишат лицензии и не вытурят из Украины.Прочитала про них-волосы дыбом.И тут яныковский прихвостень хорошо пристроился .Куда смотрит СБУ,это же пороховая бочка,а не авиаперевозчик.Его из пормальных стран вытурили,куча судов по ним.
Новая жизнь самолетов со свалки: история Родрига Мерхежа
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Наша вчорашня історія:
Рейс Ларнака-Львів,виліт 15.06.2018р о 12.00.Вилетіли 16.06.2018р о 4.00 - в Жуляни...Як пояснили по технічним причинам.Звідти правда надали трансфер- розвозили автобусами у Львів та Харків.Загалом доба часу в нікуда (
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автобусами... Навіть зажлобились на літак
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Ну так.З розмови з водіями вималювалася ще одна деталь-перед вильотом вони завозили людей у Київ до літака зі Львову,думаю звідси і така затримка прибуття рейсу на Кіпр.Літачок був Макдональд 83,жахливе корито що літає (((
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Браво кончєна компанія, вона завжди в скандалах, запізненях....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов. ФОТО
 
 
 
 
 
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