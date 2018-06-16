 Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов. ФОТО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Facebook один из пассажиров рейса BAY7371 Данил Кравченко.

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"Bravo Airways задерживают рейс на Монастир. На сайте аэропорта "Киев" указано, что рейс BAY7371 должен был вылететь сегодня в 02:00. При этом у большого количества пассажиров в билетах указано время отправления - 05:00. В моем билете - 18-40. В последствии рейс с 18-40 перенесли на 22-00", - написал он.

"Представитель компании Bravo Airways (на фото - в голубой рубашке) заявил, что именно время 18-40 являлось корректным для вылета рейса, а также объяснил, что задержка связана с тем, что самолет не смог вовремя вылететь из Анталии из-за нелетной погоды. В 18-00 пассажиров должны были покормить. В 22-26 рейса нет", - резюмировал пассажир рейса BAY7371.

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Авиакомпания в свою очередь заявила, что рассписание может быть изменено без предупреждения пассажира.





Позже Кравченко сообщил, что в 23:07 посадка в самолет закончилась.

По информаци источников "Цензор.НЕТ", также перенесен на завтра сегодняшний рейс в Анталию из аэропорта Киев.

Напомним, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.