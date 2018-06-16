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 Политика Украины, Общество
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 МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков. ФОТОрепортаж

В Харьковском национальном университете внутренних дел прошли торжества по случаю 95-й годовщины со дня создания службы участковых инспекторов. Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев поздравили инспекторов и передали новые служебные автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, глава ведомства отметил, что инспекторы должны сделать все от них зависящее, чтобы уровень доверия к ним только рос.

"В сельской местности, в отдаленных районах - человек в форме и есть власть. Это человек, к которому обращаются за защитой. Полицейская реформа продолжается уже четыре года. Украинцы говорят, что эта реформа очень заметна. Но они также критикуют эту реформу и указывают на болезненные места и недостатки. Украинцы доверяют вам. Около 40% украинский доверяют полиции - и так и должно быть. Качество полицейского сервиса на местах должна постоянно улучшаться. Вы лицо полиций на местах. Поэтому было принято решение добавить вам сервисных инструментов: как то велосипеды , мотоциклы, машины, планшеты (к сожалению, далеко не везде хорошо работает связь). Исходим из того, что вы должны быть мобильными", - сказал Арсен Аваков.

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Министр рассказал, что полиция может рассчитывать на увеличение штатного расписания. "Мы готовы увеличивать состав сил, которые непосредственно работают на местах, то есть, участковых полицейских, за счет аппарата, который менее функционален. То есть, мы выстраиваем вертикаль, которая помогает оптимизировать структуру в сторону большего сервиса на местах", - подчеркнул он.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что новые автомобили помогут оперативно реагировать на вызовы населения.

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"Мы должны доказать всему обществу, что участковый полицейский - это основа основ работы полиции. Он первый приходит на помощь людям, проживающим в маленьких городках и селах. Для эффективной и оперативной работы мы приняли решение закупить автомобили. Я убежден, что хороший участковый полицейский способен снизить уровень преступности ", - сказал Сергей Князев.

Арсен Аваков передал ключи и сертификаты от 20 служебных автомобилей представителям региональных подразделений службы участковых офицеров полиции. Кроме того, четыре автомобиля переданы в подразделения полиции охраны. Работникам полиции также вручили погоны в связи с присвоением им очередных полицейских званий.

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МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков 01
МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков 02
МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков 03
МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков 04

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МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков 05
МВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков 06

Источник: https://censor.net.ua/p3071839
 
 
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Да чего уж там Авакян! Вам мало 300 тысяч МВД то надо еще тысяч 100 участковых.
Во шобла собралась! ЯНЕК про такое и не мечтал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМВД готов увеличивать состав участковых полицейских за счет работников аппарата, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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