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 Политика Украины
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 Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мировые лидеры приобщаются к решению болезненной проблемы освобождения украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, он написал на своей facebook-странице.

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"Весь мир встал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал Порошенко.

"Я поднимаю вопрос об освобождении украинских заложников на всех международных переговорах, и на мой призыв мировые лидеры приобщаются к решению этой болезненной проблемы – давление на Россию продолжается. Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным", - добавил украинский президент.

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Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко 01

14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. Как сообщила Радiо Свобода сестра Сенцова Наталья Каплан, 8 июня Олега отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Кроме него, в тюрьмах в России и Крыму голодают также еще двое украинцев: Владимир Балух и Александр Шумков.


Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071834
 
   
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Больше всех саботировал закон об антикоррупционном суде главный коррупционер Украины Порошенко - Соболев
Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2643 За последние несколько дней меня не раз просили поделиться текстом закона о Высшем антикоррупционном суде. Спикер Рады Андрей Парубий снова не обеспечил публикацию проголосованного документа на сайте ВР, и многие посчитали это технологией обмана. На деле же с предоставлением независимости Антикоррупционному бюро и Антикоррупционной прокуратуре, как и с введением электронного декларирования, нам удалось заставить вампиров съесть чеснок..
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Соболев мне напоминает одного мужика из анекдота:

Сидит
один мужик на берегу Днепра и гранаты периодически в реку кидает.
Гранаты, естественно, с грохотом взрываются. Через время к мужику
подходят полицейские.
- Мужик, что ты делаешь? Ты не охренел !?
- Я крокодилов в реке распугиваю.
- Мужик, в Днепре НЕТ крокодилов!
- Ну так правильно, я же их всех распугал ...

Так и наш мужик Соболев, то с "блокадой", то в лагере у Рады, то сейчас с законом.Сначала
принятый текст закона до публикации еще никто не видел, но Соболев и Ко уже
ор подняли: "Зрада, Спасай страну. По нашей информации в тексте закона
махинации." Все несколько дней эту мульку обсуждают. Закон опубликовали,
в тексте НИХРЕНА ТАКОГО нет. Орем: "Ура! Благодаря нам удалось
предотвратить зраду." Так может там ее и не было, а кого-то вавки в
голове.
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петя закрой магазины рошен в россии,присоединись к давлению на россию
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Прикрыть поставки электроэнергии и сырья заводам Фирташа в Крыму - завтра все будут освобождены в обмен на возобновление поставок.
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Всегда умиляла формулировка "Украина присоединилась к европейским санкциям"... Может наоборот должно быть..? В праве ли требовать мы от Словении, Словакии и т. д.ужесточения санкций ,если товарооборот с агрессором не уменьшается, дипотношения в норме, льготы на упц мп в действии, признание дипломов, пенсионные обязательства? И главное - где закрытая граница?... Нет последовательности - не будет победы.
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давление на рашу северным потоком и чемпионатом мира по футболу...
(я утрирую... это сарказм)
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Незважаючи на стабільно погіршуються дипломатичні відносини, Україна імпортує з Росії значно більше товарів, ніж ввозить в країну-агресор.

Протягом чотирьох місяців цього року експорт українських товарів у країну-агресор стабільно скорочувався. Якщо порівнювати з показниками за аналогічний період 2017 року, спад склав 6,4% - до $ 1,2 мільярдів. У той же час імпорт російських товарів зріс на 31% - до $ 2,6 мільярдів. Про це повідомляє на своєму офіційному сайті Державна служба статистики
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Купи/продай везуть звідти товари і варяться на різниці цін.
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Нет-российскому антрациту. Нет-российскому газу.Нет-бензину из российской нефти.Нет спроса, нет предложения, нет импорта.
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Что же вы там друг другу давите? О чем уже 5 лет общаетесь? Гомики что ли? Так пройдите все хоть парадом в Киеве.
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Вторая новость от Офшорника за день и вторая - лыст в Пейсбуке. Явно на Мальдивы сбрился и оттуда видимость работы показывает. Чы до четы кумив плакугогив в Италию полирнуть поехал
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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