 Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко. ФОТО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, он написал на своей facebook-странице.

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"Весь мир встал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал Порошенко.

"Я поднимаю вопрос об освобождении украинских заложников на всех международных переговорах, и на мой призыв мировые лидеры приобщаются к решению этой болезненной проблемы – давление на Россию продолжается. Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным", - добавил украинский президент.

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14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. Как сообщила Радiо Свобода сестра Сенцова Наталья Каплан, 8 июня Олега отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Кроме него, в тюрьмах в России и Крыму голодают также еще двое украинцев: Владимир Балух и Александр Шумков.



