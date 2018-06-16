 Мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных - давление на РФ продолжается, - Порошенко. ФОТО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, он написал на своей facebook-странице.
"Весь мир встал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал Порошенко.
"Я поднимаю вопрос об освобождении украинских заложников на всех международных переговорах, и на мой призыв мировые лидеры приобщаются к решению этой болезненной проблемы – давление на Россию продолжается. Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным", - добавил украинский президент.
14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.
Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. Как сообщила Радiо Свобода сестра Сенцова Наталья Каплан, 8 июня Олега отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.
Кроме него, в тюрьмах в России и Крыму голодают также еще двое украинцев: Владимир Балух и Александр Шумков.
За последние несколько дней меня не раз просили поделиться текстом закона о Высшем антикоррупционном суде. Спикер Рады Андрей Парубий снова не обеспечил публикацию проголосованного документа на сайте ВР, и многие посчитали это технологией обмана. На деле же с предоставлением независимости Антикоррупционному бюро и Антикоррупционной прокуратуре, как и с введением электронного декларирования, нам удалось заставить вампиров съесть чеснок..
Сидит
один мужик на берегу Днепра и гранаты периодически в реку кидает.
Гранаты, естественно, с грохотом взрываются. Через время к мужику
подходят полицейские.
- Мужик, что ты делаешь? Ты не охренел !?
- Я крокодилов в реке распугиваю.
- Мужик, в Днепре НЕТ крокодилов!
- Ну так правильно, я же их всех распугал ...
Так и наш мужик Соболев, то с "блокадой", то в лагере у Рады, то сейчас с законом.Сначала
принятый текст закона до публикации еще никто не видел, но Соболев и Ко уже
ор подняли: "Зрада, Спасай страну. По нашей информации в тексте закона
махинации." Все несколько дней эту мульку обсуждают. Закон опубликовали,
в тексте НИХРЕНА ТАКОГО нет. Орем: "Ура! Благодаря нам удалось
предотвратить зраду." Так может там ее и не было, а кого-то вавки в
голове.
(я утрирую... это сарказм)
Протягом чотирьох місяців цього року експорт українських товарів у країну-агресор стабільно скорочувався. Якщо порівнювати з показниками за аналогічний період 2017 року, спад склав 6,4% - до $ 1,2 мільярдів. У той же час імпорт російських товарів зріс на 31% - до $ 2,6 мільярдів. Про це повідомляє на своєму офіційному сайті Державна служба статистики