 Воина 53-й ОМБ Игоря Петрова, получившего смертельное ранение на Донбассе, проводят в последний путь на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Трибун.

Игорь Андреевич Петров служил наводчиком расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, погиб 14 июня в результате пушечного артобстрела вблизи пгт Новотошковское (Попаснянский район), еще пять бойцов получили ранения в ходе 4-часового боя. С 17:00 противник обстреливал позиции ВСУ и жилой сектор поселка. Гранатометный расчет, защищая опорной пункт, уничтожил семь боевиков. Во время боя солдат Петров получил смертельное ранение.



