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 Воина 53-й ОМБ Игоря Петрова, получившего смертельное ранение на Донбассе, проводят в последний путь на Луганщине. ФОТО

В понедельник, 18 июня, в 10:00 в городе Рубежное Луганской области состоится прощание с Игорем Петровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Трибун.

Игорь Андреевич Петров служил наводчиком расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, погиб 14 июня в результате пушечного артобстрела вблизи пгт Новотошковское (Попаснянский район), еще пять бойцов получили ранения в ходе 4-часового боя. С 17:00 противник обстреливал позиции ВСУ и жилой сектор поселка. Гранатометный расчет, защищая опорной пункт, уничтожил семь боевиков. Во время боя солдат Петров получил смертельное ранение.

Воина 53-й ОМБ Игоря Петрова, получившего смертельное ранение на Донбассе, проводят в последний путь на Луганщине 01
Воина 53-й ОМБ Игоря Петрова, получившего смертельное ранение на Донбассе, проводят в последний путь на Луганщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071832
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоина 53-й ОМБ Игоря Петрова, получившего смертельное ранение на Донбассе, проводят в последний путь на Луганщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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