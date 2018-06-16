 Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили. ФОТО

Как она пишет в Facebook, попасть к нему не удалось, передает Цензор.НЕТ.

"Подала заявление во "Владимирский централ" на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Впрочем, руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - сообщила Денисова.

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Также она высказала мнение, что Россия затягивает процесс посещения украинской стороной политзаключенных. "Россия затягивает процесс посещения мной украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ. Если были договоренности двух президентов - Петра Порошенко и Владимира Путина - о предоставлении возможности посетить наших граждан в местах несвободы, если есть политическая воля, то надо уменьшить сроки прохождения всех документов. Сегодня происходит такая переписка с нашими консульскими службами, со мной, чтобы затянуть процесс посещения политзаключенных", - написала Денисова ранее.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.