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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Денисова (170) омбудсмен (354) Россия (69663) Карпюк (146)

 Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили. ФОТО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла во "Владимирский централ" и подала заявление на встречу с заключенным там Николаем Карпюком.

Как она пишет в Facebook, попасть к нему не удалось, передает Цензор.НЕТ.

"Подала заявление во "Владимирский централ" на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Впрочем, руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - сообщила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штыбликов в хорошем состоянии, претензий к условиям содержания в колонии у него нет, - Москалькова

Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили 01

Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили 02
Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова

Также она высказала мнение, что Россия затягивает процесс посещения украинской стороной политзаключенных. "Россия затягивает процесс посещения мной украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ. Если были договоренности двух президентов - Петра Порошенко и Владимира Путина - о предоставлении возможности посетить наших граждан в местах несвободы, если есть политическая воля, то надо уменьшить сроки прохождения всех документов. Сегодня происходит такая переписка с нашими консульскими службами, со мной, чтобы затянуть процесс посещения политзаключенных", - написала Денисова ранее.

Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили 04

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.

Источник: https://censor.net.ua/p3071830
 
 
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Карпюк побитый или больной,поэтому и не пустили
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Рашка просто издевается. Но рожа у "нашей" представительницы была довольная, когда фотки с подаруночками москальскими у себя в ФБ постила. Тьху, огидно
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може і до овоча завітала перевірити як він там в окупації ))
тож колишній працедавець.
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Москалькова выступает за законодательынй запрет на участие школьников в акциях протеста, особенно несогласованных
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Как отмечает Москалькова, цитата по ТАСС: «Некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество, не считаясь с тем, что как минимум, бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призналась, что, когда сталкивается с грубым нарушением прав граждан, ей порой хочется применить оружие.
"Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека, иногда приходится применять очень много усилий интеллектуальных", - сказала она в эфире ГТРК "Дальневосточная" Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили - Цензор.НЕТ 3776
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У Москальковой есть наградной пистолет Макарова, который она получила в том числе за выполнение "специального задания" на Северном Кавказе (на персональном сайте уполномоченной указывается, что она ветеран боевых действий).
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«
В Соль-Илецке рассказывают такую историю. С одним из первых этапов в колонию прибыл осужденный чеченский боевик Темирбулатов, более известный как Тракторист. Первым делом он потребовал переводчика. Мол, по-русски не понимает. Офицеры доложили начальнику УИН Оренбургской области: «Товарищ генерал, осужденный не знает русского языка!» «Как не знает? - возмутился тот. - Чтобы к утру знал. Это приказ». Через два часа начальник колонии перезванивает: «Товарищ генерал, все в порядке, уже спряжения проходим».»- «Российская газета» - Федеральный выпуск № 3595 от 5 октября 2004 г.
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А деепричастие?...
Интересно другое, а за какое время плененный кацап с дамбаса освоит українську мову пока его не обменяют?. Да хоть 20 лет отсидит - хрена освоит. Бо по природе тупой.
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Мой друг, француз, говорил: "Мадам и мсье, никогда не верьте бабью, ворью и кацапью!". Денисова нарушила все три пункта этого мудрого совета.
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Денисова должна выступить в ПАСЕ о саоих приключениях в раше
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Еще сделать выступление в ООН - состояние украинских заключенных в раше
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И написать письмо Гуттерешу- любителю рыбалки на Валдаеи явно коррумпированному рашей
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девушкак ну вы как маленькая,какого хера медведчук по киеву лазит,порошенко говорит он решает вопросы по заложникам,так вот порошенко и пишите письма,пусть решает со своим другом медведчуком
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от договорились ... так договорились!
(пока... ничего удивительного... все предсказуемо-ожидаемое)
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Да никто не договаривался. Всё как обычно. Кто в лес, а кто по дрова.
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А хто такий, цей карпюк??? Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили - Цензор.НЕТ 746
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не пля
давай с концертами
их развлекать
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развєлі,как котят...казав колись так один "великий" діяч...
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когда вы мля турки поймете
шо война
не диванная идет
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и любое чмо
приехавшее на рашу
это здавшийся аккупантам
предатель
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Щи - исконно мокшанская похлебка. Огрызок мяса, заправленный кислой капустой. И весь рецепт. Денісову не пустили до Карпюка - відповідні документи не надійшли - Цензор.НЕТ 4662
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А шо там варить? Кислую капусту в воде? Или ты в них что-то полощешь?
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"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
Михаил-Евграфович Салтыков Щедрин.
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На седьмые сутки голодовки возможно. Но дети от той баланды не завяжутся.😥
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А вы хотели чтоб мокшанские утырки вас с короваем встречали - ну и наивность детская Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили - Цензор.НЕТ 7037
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Піару багато від пані дєнісової, результату - нуль..
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Может и так. Но в сравнении с тем, какие условия дали для работы её коллеги из мордора просто лишний раз скажут миру, что Украина - не россия...
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на крысме :1. Нацисты вывозят зерно: Севастопольский морской порт в пятницу, 15 июня, отправил первую партию зерна в Сирию. Всего отправят более 100 тыс тонн. Напомню, в Крыму катастрофа с сельским хозяйством из-за острого дефицита воды. В этом году посеяно в 2 раза меньше пшеницы, чем годом ранее, и большая её часть погибла. В начале июня оккупанты ввели режим ЧС в 4-х районах Крыма из-за засухи https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1007673683220090880 (фото, скрины и ссылка).
2. Про скважины и уничтожение Крыма: "Пусть расскажут, куда делась вода из тех скважин, которые бурили в 14 году. Воду выкачали. Теперь 30 лет надо, чтобы скважины заполнились. Почему все молчат? Экологи!!! Ау!!! Что творят с экосистемой Крыма?! Почему идёт разработка карьеров в заповедниках? Почему Интерстрой застроил заповедную зону для птиц над озером при въезде в Лозовое? Или Нараев неприкасаем?". Для справки: Нараев Геннадий Павлович - т.н. "министр экологии и природных ресурсов" Крыма, уроженец Пензенской области россии. Понаехал в Крым до оккупации https://twitter.com/KrimRt/status/1007581584646725632 (скрин).
3. Откуда приезжают эти идиоты? "Прокуратура" вам где воду возьмет? Крым без днепровской воды, без Украины, - соленая пустыня: "И снова нет напора воды (в Армянске)!!! Сколько это может продолжаться? Каждый день у них какие-то ремонтные работы, это при том, что говорили, мол, давление будет - трубы почти все новые. Неужели прокуратура ничего не видит? И каждый раз новое оправдание придумывают" https://twitter.com/KrimRt/status/1007667998998564864 (скрин).4. В оккупированной Ялте продолжаются перебои в электроснабжении: "Почему не было света почти целый день? Вчера как выключили в шесть вечера, так до сих пор. Верхний Дарсан. На Бакалею (рынок) заезжали - тоже без света сидели. У кого тоже не было света, кто знает причину?". Ответы: "Экономят", "Бакалея сильно пострадала от этого маразма в 32 градуса жары!", "Радуйтесь, платить меньше будете", "Вот она, стабильность", "Никто ничего не возместит!", "Чемпионат мира, привыкайте!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1007685973143060480 (скрин).5. Понаехавший из Краснодара рашист интересуется, может ли недавний блэкаут быть результатом диверсии проживающих в Крыму бандеровцев, которые, сговорившись, одновременно включили энергоёмкие объекты))) https://twitter.com/KrimRt/status/1007899363027365888 (скрин).6. Наша вата в ужасе от понаехавших: "В ЧС неадекватных приезжих (туристов и переселенцев). Работаю в сфере обслуживания около года. Так вот, за это время насмотрелся всякого - недовольство, понты, откровенная тупость. Почему-то большая часть из материковых считает себя выше. Засерая все вокруг себя, жалуются на грязь; откровенно хамя и унижая местных жителей, требуют уважительного к себе отношения, аргументируя это тем, видите ли, что они здесь «тратят» свои жалкие копейки. Окститесь. Больше всего бесит, что они считают себя выше других людей, могут себе позволить оскорблять крымчан, называя нас крысчанами, лентяями; высмеивают наш стиль жизни, то, как мы одеваемся. Сами давно из тундры вышли-то? Просто накипело. Анон" https://twitter.com/KrimRt/status/1007662331533430784 7. Новости футбола: "Пока вся страна активно радуется за победу нашей сборной на чемпионате по «ногамячу», у другой страны-аутсайдера, нажираясь до поросячьего визга и выкрикивая «Расея вперед», наше любимое и уважаемое правительство под шумок решило поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63! Да, дорогие бабушки, теперь до пенсии придется попахать! Еще НДС решили поднять с 18 до 20%, ну а х*ли вам терпилоидам, 2% разницу даже не заметите! А в казну это плюс 600 млрд в год. И еще с 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами граждан и теперь вам придется документально подтвердить любой перевод, который вызовет подозрения - будь то оплата арендуемой квартиры не по договору или продажа старого телефона через Авито, или даже возврат долга, или отправку сынишке денег на жизнь. Ну это все мелочи, зато как мы арабов в футбол нагнули, да?". Комментариев к посту было очень много. Одни предлагают всем недовольным "валить из россии" (много троллей), другие поддерживают негодование, третьи - пишут, что "сами выбрали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1007687363647205376 (.8. На ялтинском паблике разместили картинку, отображающую катастрофическое изменение жизни россиян за время правления путина. Прозвучали такие комментарии: "Странно, что ПвЯ (Подслушано в Ялте) опубликовало этот пост. Обычно такие посты ПвЯ не публикует, сколько бы я их не выкладывал", "Не нравится россия - едьте и живите там, где нравится! Задолбали вечно недовольные нытики! Наверно, в Незалежной сейчас райская жизнь!?", "А зачем сравнивать россию с Украиной? И я бы не сказал, что сильно разнится жизнь там и здесь", "Так у нас МНОГО тех, кто считает, что если бы Крым остался украинским, то они жили бы, как в сказке", "В россии медом тоже не намазано. По крайней мере, в Крыму покупательская способность по сравнению с 2014 годом упала в два раза. Если даже считать по торговым туристическим точкам летом - раньше их было около 400 на город, сейчас около 100. Как предприниматель могу констатировать - налоги выросли в 4 раза, аренда - в 2,5 раза, продажи упали в 2 раза с 2014 года. По крайней мере, в строительном и туристическом бизнесе сейчас дела обстоят так", "Либеральные методички постим?", "Эту методичку рисовали с официальных данных. Школ и больниц стало меньше, чиновников стало больше. Это все можно перепроверить", "(Из Барнаула пишет) Люди! С вами что? Вы благодарны должны быть судьбе за то, что в великой россии живёте!", "В чём величие? В том, что у богатейшей страны нищий народ?", "Ооо, сколько кремлеботов. Привет, 76%", "Живя в аду под названием «днр», смешно читать, как ноют россияне, а в особенности крымчане", "У нас в стране свобода слова. А вот будешь ли ты свободен после своих слов? Вот это вопрос. Уже ничего не удивляет. Упадок во всём, только власть имущие жируют" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1007919905856000000

9. Феодосийская ватница Анна Буянова, которой Медведев сказал держаться, пожелав хорошего настроения, благодарна путину за нищенскую пенсию, которая заставляет работать, чтобы выжить: "Мы очень рады и благодарны нашему президенту владимиру владимировичу, который действительно заставляет людей работать, трудиться, выращивать. Пенсия моя подталкивает меня на этот стимул. Рубли - пустые, нетвердые деньги. Гривна была плотнее и твёрже. И как-то стабильнее она была". Журналисты показали женщине расследование Навального о Медведеве, которое её шокировало. В доме у ватницы висят портрет Сталина, изображение девы Марии и Николая II. Ватница называет путина "отцом" и верит, что он повысит пенсию. На отложенные до оккупации деньги ватница построила маленький домик, но закончить строительство не может - из-за мизерной пенсии, которой хватает на 2 недели, и взлетевших после оккупации цен https://www.youtube.com/watch?v=YuxaJQMExnM (видео).10. Считайте - завидуйте: "Для любителей посчитать высокие крымские зарплаты и пенсии. Стоимость ежегодного обязательного техобслуживания газового оборудования в частном доме - 2300 руб (959 грн). При Украине в 2013 году взяли порядка 30 грн (72 руб). Одна газовая плита в квартире - 500 руб (209 грн)" https://twitter.com/KrimRt/status/1007929586271883264 (скрин).
11. Россия на продажу - недорого: "Стратегическое месторождение золота в Сибири продали китайцам. В рамках соглашения китайский владелец сможет трудоустроить на месторождении китайских же рабочих - они будут составлять до 50% штата". Совсем все плохо в зазаборье с деньгами. Зато "Крымнаш"? https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/strategicheskoe-mestorozhdenie-zolota-v-sibiri-prodali-kitaycam-1027105627
12. Говорят, что в Африке живут племена, которые не видят причинно-следственной связи между сексом и рождением детей. Это я к чему? Удивляют ватники, которые сейчас бурлят по поводу пенсий, а тремя месяцами ранее они же ходили на "выборы", чтобы "избрать" себе путина. Дикие люди.P.S. Ватник пожаловался, что с утра до вечера два дня подряд крутят новости о победе футбольной сборной россии над Саудовской Аравией. Причем жаловался громко и ёмко - с использованием высокодуховных скрепных слов. Я ему сказал: "Ну а что ты хотел? Чтобы по ТВ с утра до вечера крутили новости про поднятие пенсионного возраста, увеличение НДС и продажу китайцам стратегического месторождения золота в Сибири?". Ватник, тяжело вздохнув, пробормотал: "Да, больше гордиться нечем". Странно… А ведь мог поблагодарить путина за всё это, как Буянова из Феодосии.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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шулера. значит к вороненнокову допуск в последнюю очередь после приговора суда. и выхода из украинского гражданства.
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"Подала заявление во "Владимирский централ" на встречу с Николаем Карпюком"
...ну, то ваще шняга левая... -- осУжденному можно встречаться токо с теми, кого он указал перед посадкой. Это Закон!

...параша тут нипричём... ...раньше так и в Украине было... -- за щас уже не скажу.

...ещё и мужику с бабой! -- где, на каком основании, на какой срок...???

То ли Денисова дура, то ли провокатор...? -- хоть и хорошая, добрая Женщина, скорей всего... -- но она ж Государство представляет! -- а не личну жизнь...




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если есть договоренность..то встреча должна быть..
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-- но встреча не состоялась... ...значит, сама рулила... ...Савченко вон, тоже дорулилась...
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Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление.



Аж сам Хозяин к ней вышел!!! -- по всем Понятиям -- начальник тюряги, второй человек в Городе! -- после жинки Губернатора... -- тут радоваться надо, а не скыглить...*)

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Вот так же надо помытарить и Москальку в Украине: пускай потопчется у ворот колоний и СИЗО!
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Арештуйте медведчука з Мураєвом і хлопців скоро випустять.... Хоча про шо я говорю, це з зрада буде!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДенисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили. ФОТО
 
 
 
 
 
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