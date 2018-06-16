 Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Накануне Дня медика он посетил Государственное учреждение "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины".
"Мы изменили финансирования в этом заведении и сейчас здесь средства ходят за пациентом. Есть пациенты, которые попали сюда со сложнейшими диагнозами, им оказывается высококвалифицированная помощь, и ее полностью оплачивает государство. Так должно быть в каждой больнице: качественные условия, профессиональные украинские врачи и, безусловно, финансирование на 100%. Мы к этому стремимся", - сказал Владимир Гройсман.
Он напомнил, что Институт нейрохирургии реализовал проект обновления мощностей. Благодаря прямой финансовой поддержке правительства, здесь открыт новый корпус - с новыми операционными, реанимационным отделением, отремонтированными палатами.
"Если посмотреть на эти условия, это и есть картинка, которая должна быть в каждой больнице. Мы строим и ремонтируем перинатальные центры и продолжаем строительство центров кардиохирургии - их уже около 26. Это значит, что люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы будут получать высокотехнологичную современную помощь. Плюс программа бесплатных лекарств, которая дает возможность человеку не отказываться от лечения, а наоборот использовать эту программу, - сказал Владимир Гройсман. - Мы увидим: смертность будет меньше, инвалидность будет меньше. При этом охват высокотехнологичной медицинской помощью украинском растет".
Глава правительства также обратил внимание, что вместе с профильными клиниками постепенно обновляется и система экстренной медицины - от обеспечения всей системы к машинам, квалифицированных врачей, качественных отделений в больницах. "Думаю, через несколько лет ситуация кардинально изменится, и люди это почувствуют", - заверил премьер.
В пресс-службе уточняют, что проект "Реставрация с реабилитацией и приспособлением клинического корпуса №3 ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины" был одобрен в 2015 году с целью создания современной клинической базы для проведения реконструктивных нейрохирургических операций и улучшения качества и доступности нейрохирургической помощи населению. Строительные работы были профинансированы за счет средств государственного бюджета в полном объеме. Объект принят в эксплуатацию Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины 27 апреля 2018 года, стоимость строительства составила 209 млн грн.
Кто за это платит? Оставшиеся?
Не нравится? Меняй Конституцию.
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Гройсман, когда совпадёт хоть что- то из этих двух параллелей? Когда уже хоть что- нибудь расскажете в презент континус , а не в сослагательном наклонении или в будущем неизвестно когда.
мало того что на каталке перестелили новую постель,
затолкали в новую палату (тумбочки пустые) и уложили ее кандебобером набок...
так надо проверить что ей в панике капают...
(а может то вообще подства - тетя Галя-санитарка... для антуража)
(шучу! не плюйтесь)
Друга історія: на похоронах мого друга, що при совкє помер молодим його родич сказав: безкоштовно лікуватися це даром лікуватися!
Це як - вчителям не платили зарплату?
Платили. А звідки брали гроші? А СРСР податки сягали 80% від заробітку робітника виробничої сфери. От грошима з цих податків і сплачувалось це "безплатне" навчання.
Экономика СССР- это был госкапитализм с элементами экономической "пирамиды".
В СССР были самые высокие в мире налоги достигавшие 90% от произведенной рабочим добавочной стоимости. Человек по факту десятилетиями оплачивал это строительство налогами, но гарантии, что он эту квартиру получит никто не давал.
Стоял в "очереди". Это и есть признак "пирамиды".
Пирамида СССР рухнула в 1991.
Сколько стоит операция по удалению поясничной грыжи
Лариса Ильчук
4 недели назад
13800 грн+650грн.анализы+400грн.корсет
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Знаю одного пацієнта даного закладу, якому професор Михайловський Віктор Семенович в 1983 році зробив дуже складну операцію. Вся плата була три гвоздики. Пацієнт до цього часу живий, а Віктора Семеновича уже нема.
А за это кто будет платить интересно.