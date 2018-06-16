 Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Накануне Дня медика он посетил Государственное учреждение "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины".

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"Мы изменили финансирования в этом заведении и сейчас здесь средства ходят за пациентом. Есть пациенты, которые попали сюда со сложнейшими диагнозами, им оказывается высококвалифицированная помощь, и ее полностью оплачивает государство. Так должно быть в каждой больнице: качественные условия, профессиональные украинские врачи и, безусловно, финансирование на 100%. Мы к этому стремимся", - сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что Институт нейрохирургии реализовал проект обновления мощностей. Благодаря прямой финансовой поддержке правительства, здесь открыт новый корпус - с новыми операционными, реанимационным отделением, отремонтированными палатами.

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"Если посмотреть на эти условия, это и есть картинка, которая должна быть в каждой больнице. Мы строим и ремонтируем перинатальные центры и продолжаем строительство центров кардиохирургии - их уже около 26. Это значит, что люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы будут получать высокотехнологичную современную помощь. Плюс программа бесплатных лекарств, которая дает возможность человеку не отказываться от лечения, а наоборот использовать эту программу, - сказал Владимир Гройсман. - Мы увидим: смертность будет меньше, инвалидность будет меньше. При этом охват высокотехнологичной медицинской помощью украинском растет".

Глава правительства также обратил внимание, что вместе с профильными клиниками постепенно обновляется и система экстренной медицины - от обеспечения всей системы к машинам, квалифицированных врачей, качественных отделений в больницах. "Думаю, через несколько лет ситуация кардинально изменится, и люди это почувствуют", - заверил премьер.

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В пресс-службе уточняют, что проект "Реставрация с реабилитацией и приспособлением клинического корпуса №3 ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины" был одобрен в 2015 году с целью создания современной клинической базы для проведения реконструктивных нейрохирургических операций и улучшения качества и доступности нейрохирургической помощи населению. Строительные работы были профинансированы за счет средств государственного бюджета в полном объеме. Объект принят в эксплуатацию Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины 27 апреля 2018 года, стоимость строительства составила 209 млн грн.





