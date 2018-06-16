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 Политика Украины, Общество
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Все про:больница (589) Кабмин (10523) Гройсман (4122) лечение (576)

 Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Правительство Украины в рамках начатой ​​реформы системы здравоохранения меняет принцип финансирования больниц и переходит к системе оплаты именно процесса лечения, а не стен или койко-мест.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Накануне Дня медика он посетил Государственное учреждение "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины".

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"Мы изменили финансирования в этом заведении и сейчас здесь средства ходят за пациентом. Есть пациенты, которые попали сюда со сложнейшими диагнозами, им оказывается высококвалифицированная помощь, и ее полностью оплачивает государство. Так должно быть в каждой больнице: качественные условия, профессиональные украинские врачи и, безусловно, финансирование на 100%. Мы к этому стремимся", - сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что Институт нейрохирургии реализовал проект обновления мощностей. Благодаря прямой финансовой поддержке правительства, здесь открыт новый корпус - с новыми операционными, реанимационным отделением, отремонтированными палатами.

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"Если посмотреть на эти условия, это и есть картинка, которая должна быть в каждой больнице. Мы строим и ремонтируем перинатальные центры и продолжаем строительство центров кардиохирургии - их уже около 26. Это значит, что люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы будут получать высокотехнологичную современную помощь. Плюс программа бесплатных лекарств, которая дает возможность человеку не отказываться от лечения, а наоборот использовать эту программу, - сказал Владимир Гройсман. - Мы увидим: смертность будет меньше, инвалидность будет меньше. При этом охват высокотехнологичной медицинской помощью украинском растет".

Глава правительства также обратил внимание, что вместе с профильными клиниками постепенно обновляется и система экстренной медицины - от обеспечения всей системы к машинам, квалифицированных врачей, качественных отделений в больницах. "Думаю, через несколько лет ситуация кардинально изменится, и люди это почувствуют", - заверил премьер.

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В пресс-службе уточняют, что проект "Реставрация с реабилитацией и приспособлением клинического корпуса №3 ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины" был одобрен в 2015 году с целью создания современной клинической базы для проведения реконструктивных нейрохирургических операций и улучшения качества и доступности нейрохирургической помощи населению. Строительные работы были профинансированы за счет средств государственного бюджета в полном объеме. Объект принят в эксплуатацию Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины 27 апреля 2018 года, стоимость строительства составила 209 млн грн.

Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман 01
Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман 02
Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071829
 
   
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А если государство будет платить государству за лечение и выделять 5тыс. на зарплату врачу первой категории , то у молодых врачей не будет домов и не будет молодых врачей! Уже сейчас дефицит кадров из за такой заплаты, не смотря на нал...
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Кто расскажет - как получается бесплатная медицина для детей, пенсионеров и работающих?
Кто за это платит? Оставшиеся?
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Просто все "критики" не задумываются - откуда берутся деньги и сколько работающих содержат и неработающих... Потому я и предложил сосчитать...
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Так что ты хочешь предложить, "сын не брачный бацьки"? Тогда надо менять Конституцию, где медицина бесплатная.
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Проблема в том, что никто не хочет поддерживать и поднимать экономику Украины за малые зарплаты... А из каких денег делать бесплатную медицину?
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ты либо выполняешь закон либо плюёшь на него (причина почему плюёшь не важна)! а раз ты плюёшь на закон то не имеешь права требовать у других его выполнения!! так что либо меняете конституцию либо выполняете её а раз не хотите выполнять то нефиг к народу придираться что народ не хотит платить налоги!!
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Заробитчане платят налоги? Их детей и родителей за чьи налоги должны бесплатно лечить?
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МЕНЯЙ КОНСТИТУЦИЮ!! ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕШЬ СВОЮ ЧАСТЬ ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ!!! В КОНСТИТУЦИИ НЕ НАПИСАНО ЧТО МЕДЕЦИНА ПЛАТНАЯ ДЛЯ ЗАРОБИТЧАН ТАМ НАПИСАНО МЕДЕЦИНА БЕСПЛАТНА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ И ПОХЕРУ ЗАРАБОТЧАНЕ ОНИ ИЛИ НЕТ!!! ТАК ЧТО НАЧНИ С СЕБЯ!!
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Можно без капса повторить комментарий, а то я прочитать не смог?
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Достаточно, что ты дерьмо размазываешь по форуму....
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Никак не пойму какого хера тут делает школота да еще такая которая не умеет читать!!
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Истерика прошла? Теперь нормально напиши - не буду соблюдать законы, пока...
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научись читать!! в жизни пригодится!! ну или попроси учителя в школе чтобы научил!!
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Ещё бы в истериках логику научиться находить, так и Нобеля можно заработать...
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еще бы школота научилась читать был бы прогресс глядишь и смог бы заработать себе на жвачку!!
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Я заработал на жвачку уже одним знанием того, что пенсионеры и дети получают бесплатную медицинскую помощь за счёт налогов тех, кто их платит в Украине.
Не нравится? Меняй Конституцию.
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Заробитчане держат на плаву эту несчастную страну, обеспечивая валютную поддержку вонючему фантику который печатают жидодержавники. А налоги платят их родители, покупая молоко, хлеб, лекарства и платя 20% ПДВ жидодержабi
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c каких дел "заробитчане" должны платить налоги в Украине они платят налоги в стране пребывания, там же у них страховка и медобслуживание в случае чего. Или с одной з\п они должны платить дважды Усе необхідне лікування пацієнта в лікарні оплачуватиме держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2259 Усе необхідне лікування пацієнта в лікарні оплачуватиме держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2259 Когда маланская шобла перестанет(а перестанет она только в подвешенном за шею состоянии) воровать народные деньги вагонами - тогда и будет бесплатная медицина................и заробитчане вернутся...........................
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Конечно, а с налогов, которые они не платят в Украине - бесплатная медицина для детей и родителей...
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ты давай мухи отдельно - котлеты отдельно. Заробитчане - это заробитчане, а их семьи это такие же плательщики налогов, как и остальные НЕ заробитчане. Или ты, все-таки, предлагаешь двойное налогообложение?по моему вариант с подвешением за шею более действенный, радикальный, справедливый и, самое главное, РЕАЛЬНЫЙ............
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Точно, только на котлете сидят "мухи" (дети и пенсионеры), которые получают бесплатную медицинскую помощь, хотя котлету для них сделали те, кто платит налоги в Украине.
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так я и не услышал твоего предложения Усе необхідне лікування пацієнта в лікарні оплачуватиме держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1842пенсы свое в пенсионный фонд УЖЕ отдали - пора возвращать, а за детей заробитчане сами платят.
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"пенсы", зарабатывали стаж тем, что содержали пенсионеров. Если не знаешь - что такое Солидарная пенсионная система, то лучше - помолчи, а не строй глупых догадок...
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Когда маланская шобла перестанет(а перестанет она только в подвешенном за шею состоянии) воровать народные деньги вагонами - тогда и будет бесплатная медицина................и заробитчане вернутся...........................

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Последнее время часто бывал в областной (Киевской), так там извините, поссать негде ! Оказывается, судя по разговорах в коридорах, на 3 тыс. ни кто санитаркой работать не хочет!? Убирать оказывается не кому!!??
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Відома лікарня! За три тисячі ніхто і не буде працювати, бо для прибиральниць повно іншої роботи.
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Уважаемый, расскажите ка нам где для уборщиц полно другой работы с зарплатой 10-15 кгр и мы вместе повеселимся. Если человеку жрать купить не за что, то он и за 1-2 кгр с радостью будет пахать и таких великое множество.
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Розповідаю. Знайома прибиральниця працює одразу в трьох місцях одночасно і отримує по 3 тисячі, тобто 9 тисяч на руки. Є такі, що влаштувалися торгувати у Конфіскаті, а там на касі близько 15 тисяч на руки☺
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Уборщицы, как часто оказывается, - самые высокооплачиваемые сотрудники, если пересчитать время их работы...
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У нас за 3700 грн вони працюють по 1,5 години на день!
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Я просто утром и вечером, бывает, жалобы выслушиваю про малую зарплату, а работают столько же...
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Кто раз воспользовался услугами этих учреждений не забудет никогда... ЦРБ после реформы и сокращений медицинский персонал 70% пенсионеры которые будут там сидеть пока вперед ногами не вынесут молодые специалисты не выдерживают этих марзматиков и уезжают...
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У нас есть две Украины так сказать, одна- это та, что по телевизору- с отремонтированными дорогами, с больницами , полностью обеспеченными, с путешествующими по безвизовом пенсионерами и другая- та, которую мы видим уже так сказать воочию- без дорог и больниц , с несчастными стариками , выживающими на 1350 грн в месяц.

Гройсман, когда совпадёт хоть что- то из этих двух параллелей? Когда уже хоть что- нибудь расскажете в презент континус , а не в сослагательном наклонении или в будущем неизвестно когда.
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на нижнем фото - женщина под капельницей в шоке!
мало того что на каталке перестелили новую постель,
затолкали в новую палату (тумбочки пустые) и уложили ее кандебобером набок...
так надо проверить что ей в панике капают...
(а может то вообще подства - тетя Галя-санитарка... для антуража)
(шучу! не плюйтесь)
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Гройсман піде і все відберуть. За постіль в лікарні треба платити, за кожен укол всі дають медсестрам..!
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Хочется мне пожелать нам всем очень крепкого здоровья! Что- то мне кажется, что лучше не болеть ))
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Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман.....Очень хорошо. Вопрос , когда наступит это благословенное время? Завтра, через год, через 5 лет? Или никогда?
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при ГРОСЕ скорее всего никогда! именно потому что ГРОСЯ!!
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"переходит к системе оплаты именно процесса лечения" - а в Конституции Украины пишется, что ИМЕННО процесс лечения должен быть БЕСПЛАТНЫМ! Нарушение Конституции в особо изощренной форме!
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Все це нагадує правління Юща під кінець, чого тільки тодішні любі друзі не вигадували.....
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гройсман не уточнил какого именно" пациэнта" личение будет оплачивать государство .это наверное только из числа шоколадных мразей пациэнты .
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А коли лікування було в Україні безкоштовним?
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при совке.если ты тогда еще под стол не писял то должен помнить
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Ось дві історії: я дорослим лежав у 1978 році у лікарні. Підійшли і сказали: хочеш вилікуватися? Тоді дай гроші і купи за 150 рублів ліки, а ті ліки що є тебе вб'ють.
Друга історія: на похоронах мого друга, що при совкє помер молодим його родич сказав: безкоштовно лікуватися це даром лікуватися!
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При совку так, було безкоштовним (відносно), навчання теж, до речі. Це тому шо ЬІмперії потрібні були здорові і грамотні солдати щоб обслуговувати складну військову техніку і нести ідеї камунізьму павсєму міру.
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"безкоштовно"
Це як - вчителям не платили зарплату?
Платили. А звідки брали гроші? А СРСР податки сягали 80% від заробітку робітника виробничої сфери. От грошима з цих податків і сплачувалось це "безплатне" навчання.
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Расскажи еще как при совке бесплатными квартирами всех обеспечивали и образование было бесплатным.)))) Прежде чем что-то вякнуть в ответ, советую хорошенько подумать над тем, из каких средств платили зарплаты учителям школ, техникумов , вузов и тд, а так же зарплаты проектировщикам, архитекторам, строителям , всевозможным лекарям, врачам, ср. медперсоналу и санитаркам.
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вякаеш ты. совок не привеиствовал но помню все не нужно гнать пурги шо платное а шо бессплатное если ты был долбойоб то и плати за учебу .и жилье давали в порядку очереди долго ждать нужно было но давали
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А откуда брались даньги на оплату строителям этих квартир, ты думал?
Экономика СССР- это был госкапитализм с элементами экономической "пирамиды".
В СССР были самые высокие в мире налоги достигавшие 90% от произведенной рабочим добавочной стоимости. Человек по факту десятилетиями оплачивал это строительство налогами, но гарантии, что он эту квартиру получит никто не давал.
Стоял в "очереди". Это и есть признак "пирамиды".

Пирамида СССР рухнула в 1991.
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Ага, многие так и не дождавшись переселились на кладбище.)) Ты мне так и не ответил. По твоему письму видно что ты, конечно же не был долбойобом и не платил за образование. Я, в отличии от таких как ты, имею два высших образования и за каждое из них платили такие же недолбойбы как ты. Это так, к слову. Усе необхідне лікування пацієнта в лікарні оплачуватиме держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9902
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Дякуючи корупційним оборудкам з олігархом Порошенком через формулу Роттердам+, статки сепаратиста-корупціонера Ахметова за останні 4 роки зросли до $6 мільярдів доларів.Так ми всією країною скидуємося грошима злочинцю,який чверть століття заробляє мільярди на пограбуванні України.
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Так не иди, дома-то помирать легче и лучше. Еще советую не делать самому прививок и отговорить всех своих родных и близких от этого совершенно не нужного дела. А чё-естественный отбор это сила!!!
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Государство вже наоплачувало наше лікування 26 років і буде оплачувати так і далі. А не поїхати Прем'єру в Охмадит, де двоє заввідділення дерли з батьків онкохворих дітей по п'ять штук $ за те шоб виписать рецепт? А потім би розказував як нас будуть лікувати. Як нас будуть лікувати ми знаємо і без Гройсмана
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Я уже запутался в этих "медицинских халявах"...Так в этой больнице, так должно быть в каждой, так хочет Гройсман... На слух приятно, но откуда деньги? Не поленился и нашёл отзывы о больнице Все спрашивают- сколько стоят различные операции. Ответов по стоимости практически нет. Консультации , пишут, бесплатные.

Сколько стоит операция по удалению поясничной грыжи



Лариса Ильчук

4 недели назад

13800 грн+650грн.анализы+400грн.корсет




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Эта клиника находится на Альфа Центавре?!?!
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Так это же звезда, а не планета и дюже гаряча. Если точнее, то их там аж две.
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государство будет оплачивать только услугу (лечение), а не койко-место? а кто будет оплачивать это койко-место, когда на нем никого не будет? или будет создана специальная служба, которая будет заботиться о пополнении? надо-не надо - на койку!!!... лядь... "бесплатники"... самое страшное - не осуществить мечты анестезиолога... КТО? их будет контролировать?...
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Бесплатная медицина - это "никакая" медицина! Нужен конкретный БАЗОВЫЙ перечень медицинских услуг, оплачиваемый из госбюджета, остальное либо страховая медицина, либо за деньги пациентов или меценатов и благотворительных фондов. Онкологию третей стадии и выше не из бюджета (потому что бессмысленно и нецелесообразно пускать деньги на ветер, кого спасти не получится), а вот хоспис из госбюджета !
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К этому и идем, да- медленно, да- столкнувшись с большим сопротивлением чиновников от медицины, да- с пока еще недостаточным финансированием, однако идем! А если все оставить как есть и сидеть сложа руки- через несколько лет все равно придется делать, но потеряем годы.
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шо-то не спроста гнойся на позитиве пиарится, да и обещает много, как и его учитель, мальдивская свинья..............................
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Мы изменили финансирования в этом заведении и сейчас здесь средства ходят за пациентом. Есть пациенты, которые попали сюда со сложнейшими диагнозами, им оказывается высококвалифицированная помощь, и ее полностью оплачивает государство."
***
Знаю одного пацієнта даного закладу, якому професор Михайловський Віктор Семенович в 1983 році зробив дуже складну операцію. Вся плата була три гвоздики. Пацієнт до цього часу живий, а Віктора Семеновича уже нема.
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и переходит к системе оплаты именно процесса лечения, а не стен или койко-мест

А за это кто будет платить интересно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВсе необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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