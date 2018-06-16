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Все про:авто (3508) взрыв (3913) Нацполиция (7618) Черкассы (547)

 В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

В Черкассах в субботу утром взорвался автомобиль марки Mercedes, в результате чего погиб водитель.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки Mercedes. В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция 01
В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция 02
В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция 03

Как позже сообщил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, водитель автомобиля погиб.

"Водитель Mercedes, который взорвался в Черкассах, получил телесные повреждения и уже в больнице после оказания ему помощи скончался", - отметил Грищенко.

Он сообщил, что личность погибшего уже установлена, однако отказался предоставлять информацию по этому поводу, ссылаясь "на запрет разглашать персональные данные".

По его словам, причина взрыва автомобиля устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным черкасского издания "Про все", которое ссылается на собственные источники, автомобиль принадлежал известному черкасскому бизнесмену Анатолию Скоромному – директору ТЦ Транзит, главе Правления регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области. Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался не приходя в сознание.

Источник: https://censor.net.ua/p3071819
 
 
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Желаю всем уродам, везущим ВОПы в мирные города и села, взлететь на воздух от них же.
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та не суетись , рыга взорвали , кореша Кинаха.... чисто разборки рыгов за майно .. при чём тут то что ты написал .... Чечетов 2....
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в любом случае..есть волнения..
--
Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы... И. В. Сталин:
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пенсіонери на зарплату в 1,5 тис. грн чи робочі на зарплату в 4 тис. грн з 1-2 дітьми навряд чи куплять собі мерселеса........."довгі гроші-коротке життя", мабуть друзі по бізнесу помогли....
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зависть ?- Звідки ви взяли? Проста констатація фактів - і не більше! Як казав Маркс - капітал буде розривати себе із середини, в ньому ніколи не буде спокою, капітал - це не тільки засіб для розвитку економіки, він, як засіб збагачення, веде до знищення екології, експлуатації людини, війн і крові.
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На Обозревателе подробнее написали про этот случай.Дело грязное и мутное,если верить местным черкасским корреспондентам
В Черкассах в авто взорвали бизнесмена: что о нем известно
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зайшов - прочитав: Местные журналисты утверждают, что в бизнесе погибший конкурировал с некоторыми известными депутатами от "Батьківщини".В частности, фирмы-застройщики, с которыми связывают имя погибшего, имели определенные противоречия с компаниями семьи Мушиеков (также "Батьківщина").Последние входят в близкое окружение мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Именно с ними фирмы Скоромного серьезно конкурировали в некоторых строительных проектах в Черкассах и Киеве, утверждают источники.Также журналист Вадим Комаров на своей странице в Facebook сообщил, что накануне к погибшему неоднократно наведывались молодчики из ОПГ "Пруд". Ее, как известно, активно поддерживает черкасский мэр. www.obozrevatel.com/crime/v-cherkassah-pogib-izvestnyij-biznesmen-avto-vzletelo-na-vozduh.htm
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этот чувак рыг.. корешь Кинаха... чисто разборки .. Чечетов 2
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А в чому нинішні 5 провладних партій від регіоналів відрізняються?!!!!! Той же словесний понос про переживання за інтереси простої людини, бідні БПП, Народний фронт, Батьківщина, Самопоміч та партія Ляшка ночами не сплять, все за народ дбають, та все програми для лохів під вибори штампують.
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хоча різниця є - при них долар був по 8 грн, а не 26. І ціна на газ була по 72 коп, а не по 7 грн. за куб
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мерканитильно оцениваешь , до рыгов был по 8 .. а они как пришли и за 3 года всё просрали и увезли, в конце 2013 овощ уже не знал где бабки брать за своё воровство , недаром у путлера 3 лярда украл... курс был заточен под афёры с деньгами в еспорте и импорте товара ... банком руководил урод арбузов ... тупой как палено ..... газ по 72 коп ))) первый раз такую х.. слышу, сам с Броваров , в 2013 платил 1200-1400 грн по курсу 8, (субсидий не давали ) почти 200 баков .... сейчас , с экономией и субсидией 1900 грн ))) не пости дурниць ... а те кто имеет коттеджы по 400 - 700 кв, то они щас в жопе от платежей, никто им субсидии не даёт ... вот и жалуются в чатах)))
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Опана, не гони пургу, при Януковичу газ без субсидій коштував 72 коп за куб - кожен це знає, а якщо забув хтось - хай гляне в квитанції.....А прийшли любі друзі з майдану - вмить газ в 10 раз в ціні підскочив....
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взорвали рыга , депутата бывшего , кореша Кинаха.... Чечетов 2.. ООС и АТО не при чём .. не постите дурниць)
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х.. знает ... там ещё Олейник с московии, местный авторитет, всё никак в особняк свой не может вернуться))) может воду мутить ... мутно всё там сейчас в Ч...
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100% ВАНА
- ВОНА всіх УБИЛАаааа!!!
- Кого - всіх?
- Бандеру, Кеннеді, наш Майдан!
- Якого Бандеру - що Сташинський убив?
- Ні, то кляте КДБ!
- Може все ж Кеннеді!?
- Ні, то негри масони!
- Тоді Майдан 100%, ВОНА тут не відкрутиться?
- То Ющара-Іуда весь народ України убив!
- Аліка Грека з міномета ВОНА розстріляла?
- То Ахмєтка, йому потрібні раби в шахти і негри-гладіатори для розваг.
- Ну Гетьмана це вже ВОНА?
- Там слід найкращого економіста Східної Європи - Ющерюги, він його на родинному ґрунті замочив.
- А Гію це точно ВОНА замовила, щоб Даниловича підставити.
- Ні, то орли Кравченка по замовленню Литвина і Кучми!
- Так може Мамонта, тьфу Момота ?
- То співвласники бізнесу, через 20 хвилин розмови з «свідком» №3, Вованом Щербанем.
- А давай Терористів Дніпропетровська на ВОНА почепимо.
- То СБУ по просьбі Хама погуляло.
- О, віп банк ВОНА з Кривим у Донецьку бомбонула?
- Мєнти Донбасу там собі зарплату добували.
- 100% Мазурик, ВОНА його звабила, довела до стану машини-вбивці чесних охоронців приватної власності.
- То операція торговців зброєю, а мєнти собі зірки на плечі отримали за «розкриття справи»
- А голови де ВОНА сховала?
- Спитай у Гєпи і Допи.
- Так все ж, - хто замочив Щербаня?
- Хам, Пшоно, Кузя, ГПУ і Печерний суд хором співають - В О Н А всіх УБИЛА!
- Кого всіх!?
- ВСІХ !!! Кабанів і лосів у Сухолуччі.

Тепер Пєцік дуже гнівається. А що коли,
ВОНА І ЙОГО ЗАМОЧИТЬ!
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Та що ти пане? - А в Черкасах свою жінку чортяка з якої партії вбив? (espreso.tv/article/2018/05/29/deputat_gura_vbyv_i_zakopav_druzhynu_cherez_15_rokiv_yogo_zastrelyv_kum_spilnyk) А в Голованівську Олійника - хто на сафарі замочив, з якої партії? (bbc.com/ukrainian/news/2011/04/110420_lozinskyy_court_ob). ПЕЦЕ гніватись не має чого, покищо ЇЇ любі друзі простих людей мочать.
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так там Батьківщина рулює, мабуть нову програму Юлі опрацьовує
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Агя, всіх прахабітів з ПєАрастами у водосховищі з бетонними черевиками найдуть.
В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1459
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вчера убили БОМЖА , сегодня БИЗНЕСМЕНА (((((( кем быть в этой СТРАНЕ , народ , подскажите ???!!!
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...пересічним українцем - коли лягаєш спати став біля себе вила. Чим чорт не жартує. В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3762
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ким би не був - в країні де рулить капітал, де долар замінює право і закон, честь і совість, де лицемірство партійних діячів зашкалює, де сотня сімей контролює економіку країни - всім небезпечно жити. Я помню, як регіонала застрелили на цвинтарі при відвідуванні могили матері (unian.net/society/1276317-v-harkove-vozle-kladbischa-ubili-blijayshego-druga-kernesa-video.html). Про що можна далі говорити?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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