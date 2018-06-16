 В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки Mercedes. В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Как позже сообщил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, водитель автомобиля погиб.
"Водитель Mercedes, который взорвался в Черкассах, получил телесные повреждения и уже в больнице после оказания ему помощи скончался", - отметил Грищенко.
Он сообщил, что личность погибшего уже установлена, однако отказался предоставлять информацию по этому поводу, ссылаясь "на запрет разглашать персональные данные".
По его словам, причина взрыва автомобиля устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
По данным черкасского издания "Про все", которое ссылается на собственные источники, автомобиль принадлежал известному черкасскому бизнесмену Анатолию Скоромному – директору ТЦ Транзит, главе Правления регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области. Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался не приходя в сознание.
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Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы... И. В. Сталин:
В Черкассах в авто взорвали бизнесмена: что о нем известно
- ВОНА всіх УБИЛАаааа!!!
- Кого - всіх?
- Бандеру, Кеннеді, наш Майдан!
- Якого Бандеру - що Сташинський убив?
- Ні, то кляте КДБ!
- Може все ж Кеннеді!?
- Ні, то негри масони!
- Тоді Майдан 100%, ВОНА тут не відкрутиться?
- То Ющара-Іуда весь народ України убив!
- Аліка Грека з міномета ВОНА розстріляла?
- То Ахмєтка, йому потрібні раби в шахти і негри-гладіатори для розваг.
- Ну Гетьмана це вже ВОНА?
- Там слід найкращого економіста Східної Європи - Ющерюги, він його на родинному ґрунті замочив.
- А Гію це точно ВОНА замовила, щоб Даниловича підставити.
- Ні, то орли Кравченка по замовленню Литвина і Кучми!
- Так може Мамонта, тьфу Момота ?
- То співвласники бізнесу, через 20 хвилин розмови з «свідком» №3, Вованом Щербанем.
- А давай Терористів Дніпропетровська на ВОНА почепимо.
- То СБУ по просьбі Хама погуляло.
- О, віп банк ВОНА з Кривим у Донецьку бомбонула?
- Мєнти Донбасу там собі зарплату добували.
- 100% Мазурик, ВОНА його звабила, довела до стану машини-вбивці чесних охоронців приватної власності.
- То операція торговців зброєю, а мєнти собі зірки на плечі отримали за «розкриття справи»
- А голови де ВОНА сховала?
- Спитай у Гєпи і Допи.
- Так все ж, - хто замочив Щербаня?
- Хам, Пшоно, Кузя, ГПУ і Печерний суд хором співають - В О Н А всіх УБИЛА!
- Кого всіх!?
- ВСІХ !!! Кабанів і лосів у Сухолуччі.
Тепер Пєцік дуже гнівається. А що коли,
ВОНА І ЙОГО ЗАМОЧИТЬ!
Єх пракачу