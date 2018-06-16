 В результате взрыва автомобиля в Черкассах погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки Mercedes. В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - говорится в сообщении.







Как позже сообщил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, водитель автомобиля погиб.

"Водитель Mercedes, который взорвался в Черкассах, получил телесные повреждения и уже в больнице после оказания ему помощи скончался", - отметил Грищенко.

Он сообщил, что личность погибшего уже установлена, однако отказался предоставлять информацию по этому поводу, ссылаясь "на запрет разглашать персональные данные".

По его словам, причина взрыва автомобиля устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным черкасского издания "Про все", которое ссылается на собственные источники, автомобиль принадлежал известному черкасскому бизнесмену Анатолию Скоромному – директору ТЦ Транзит, главе Правления регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области. Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался не приходя в сознание.