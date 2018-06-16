 Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского боевики вели из населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра.
В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а в результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.
Обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.
Как сообщалось, обстрел Новотошковского состоялся 14 июня, в результате него один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.
гадаю, що мешканці цього будинку колись голосували за кучму та яніка
якщо би народ дійсно хотів і дійсно думав, то ніяких би охіндовських давно не було.
Зрозумій, жодна влада не зможе втримати народ. НІКОЛИ.
Просто ми не звикли відстоювати свої права.
Достатньо подивитись як це відбувається в Європі. Всім задоволені люди в разі чого швидко збираються. В нас все навпаки - всі невдоволені, але і пальчиком не поворухнуть.
але ж ні..
раптом щось не так і ти вже бот чи троль.