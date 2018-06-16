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 Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир. ФОТОрепортаж

В результате минометного обстрела террористами жилых кварталов Новотошковского повреждены по меньшей мере 22 квартиры.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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По результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского боевики вели из населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра.

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а в результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.

Обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.

Как сообщалось, обстрел Новотошковского состоялся 14 июня, в результате него один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.

Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир 01
Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир 02
Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир 03
Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир 04
Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир 05
Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир 06

Источник: https://censor.net.ua/p3071817
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Согласен. А это все результат правления всех "президентов".
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їх же хтось обирав
гадаю, що мешканці цього будинку колись голосували за кучму та яніка
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Обирав ))) Скажи еще,что народ не хотел бы посадить коррупционеров и воров. И народ против антикоррупционного суда )) Коррупционеры себя обирають сами. Для этого есть ахиндовские.
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Хатєть нє врєдна. Але треба ще щось робити.
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неправда.
якщо би народ дійсно хотів і дійсно думав, то ніяких би охіндовських давно не було.
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Ну вот Саакашвили хотел. - Насильно выкинули из страны. Пошла бы ты на митинг - авакав тебе гранату в сумку положит. И будешь ты сидеть долгие лета )) Это не так просто сделать с укоренившимися олигархами с миллиардами наличности. Тут на все у них есть. И на полицию и на титушек. Не глупи.
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Міша багато ходив, але люди якось не набирались. Вже десятки разів писала, що потрібні масові мітинги, сто тисяч, не менше. Тоді буде інша розмова і розклад.
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Для того ,чтобы не было сто тысяч и существуют сабаковы. Было там больше ста тысяч. Только это все скрывалось и не допускалось. Менты блокировали подходы и проезды.У одного Саакашвили больше миллиона прихильников в фейсбуке. Пойди почитай ,что они пишут. Гараздо радикальнее,чем я.И этот миллион запросто мог приехать.Если бы не менты.
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Прихильники є, але на мітинг вони не йдуть.
Зрозумій, жодна влада не зможе втримати народ. НІКОЛИ.
Просто ми не звикли відстоювати свої права.
Достатньо подивитись як це відбувається в Європі. Всім задоволені люди в разі чого швидко збираються. В нас все навпаки - всі невдоволені, але і пальчиком не поворухнуть.
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Их не пускают )) Народ запуган лолитой. Именно поэтому США решила ее уничтожить другим путем.- Через ант.суд.
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от намагаєшся з людиною нормально спілкуватись
але ж ні.. Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир - Цензор.НЕТ 7255
раптом щось не так і ти вже бот чи троль.
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Это явный терроризм.С применением мощного оружия. Это недоправительство,если не может добиться от всего мира одобрение на зачистку этих бандитов. Факты есть. Многочисленные. Нужно только показать их . Но это не делается. Война выгодна парашенке.
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Ваше нєдоправітєльство, вас добре тримає за те, що треба.
Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир - Цензор.НЕТ 8474
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Высказался в соцсети по поводу сложившейся ситуации и председатель правления «ДнепрАзот» Сергеей Сидоров:«Дорогие азотчики, уважаемые каменчане!!! С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено.==========================Каменское тоже пострадало от оккупантов.
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Амкрикосы вроде будут рассматривать вопрос омены пошлин с украинских производителей азотных удобрений.
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Смешно.Украина экспортирует в США азотные удобрения?
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Если позволяют обстреливать, то будут обстреливать и тишина.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоследствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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