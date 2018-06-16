 Последствия обстрела оккупантами Новотошковского: мины повредили более 20 квартир. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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По результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского боевики вели из населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра.

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а в результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.

Обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.

Как сообщалось, обстрел Новотошковского состоялся 14 июня, в результате него один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.











