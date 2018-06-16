 Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.
Отмечается, что злоумышленники, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников по разнонаправленной конвертации криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы.
Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника и открывали новый мошеннический веб-ресурс.
Получив оперативную информацию о деятельности мошенников полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. В его рамках работники киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий, по результатам которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались жители города Днепра от 20 до 26 лет.
По месту жительства фигурантов сотрудниками полиции проведен ряд обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.
Сейчас трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятая техника передана для проведения всех необходимых экспертиз.
Перечень сайтов, которые использовали злоумышленники: moneycraft.info, wowex.online,swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz.
Перечень сайтов не является исчерпывающим, поэтому работники киберполиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о подобных случаях в Полесское управление киберполиции по адресу: г. Чернигов улица Николая Хвылевого, 2, или по электронной почте.
Криптовалюта придумана теми же пейсатыми вседержателями бабосов... и не кричите мне про антисемитизм..
Ибо самая грандиозная ОФЕРА нашей цивилизации это паразитное колесо ...ДЕНЬГА..
она и только она создает маржу на ровном месте...
доверие таки будет, а пейсатые как раз и плодят клоны. причем речь не о евреях )
у крипты есть единственный минус - требуется электричество + связь. а в целом - прекрасная замена золоту.