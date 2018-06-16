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Все про:интернет (1419) мошенничество (660) киберполиция (101) криптовалюта (18)

 Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО

Преступная группа из четырех человек, используя специальные навыки в области программирования, обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

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Отмечается, что злоумышленники, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников по разнонаправленной конвертации криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника и открывали новый мошеннический веб-ресурс.

Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют 01
Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют 02

Получив оперативную информацию о деятельности мошенников полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. В его рамках работники киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий, по результатам которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались жители города Днепра от 20 до 26 лет.

По месту жительства фигурантов сотрудниками полиции проведен ряд обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Сейчас трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятая техника передана для проведения всех необходимых экспертиз.

Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют 03
Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют 04

Перечень сайтов, которые использовали злоумышленники: moneycraft.info, wowex.online,swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz.

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Перечень сайтов не является исчерпывающим, поэтому работники киберполиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о подобных случаях в Полесское управление киберполиции по адресу: г. Чернигов улица Николая Хвылевого, 2, или по электронной почте.

Источник: https://censor.net.ua/p3071815
 
 
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Сейчас начнется - набегут валенки и начнут на гугл-украинском высказывать: "Винна злочинна влада, довела народ до зубожіння, тому люди виживають як можуть - хто зброєю торгує, хто виробляє з криптовалютою шахрайство".
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Авжеж!!! І, взагалі, цим вже займається підлога країни!!!!
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криптовалюты не признаны в Украине платежным средством. поэтому мошенничества не может быть. это так же тупо как арестовывать коллекционеров фантиков от жуек, или тех кто продает коллекцию фантиков.
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Да нет ну х... с ним.
Криптовалюта придумана теми же пейсатыми вседержателями бабосов... и не кричите мне про антисемитизм..
Ибо самая грандиозная ОФЕРА нашей цивилизации это паразитное колесо ...ДЕНЬГА..
она и только она создает маржу на ровном месте...
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ну вот не нужно. криптовалюта придумана, чтобы менять наркоту на оружие ) реально ) ну и посоны с видеокартами там ищут простые числа ). не круто чемоданы тащить, риски выше ))
доверие таки будет, а пейсатые как раз и плодят клоны. причем речь не о евреях )
у крипты есть единственный минус - требуется электричество + связь. а в целом - прекрасная замена золоту.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО
 
 
 
 
 
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