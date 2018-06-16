 Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

Смотрите также: Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО

Отмечается, что злоумышленники, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников по разнонаправленной конвертации криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника и открывали новый мошеннический веб-ресурс.





Получив оперативную информацию о деятельности мошенников полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. В его рамках работники киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий, по результатам которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались жители города Днепра от 20 до 26 лет.

По месту жительства фигурантов сотрудниками полиции проведен ряд обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Сейчас трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятая техника передана для проведения всех необходимых экспертиз.





Перечень сайтов, которые использовали злоумышленники: moneycraft.info, wowex.online,swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz.

Читайте также: Южные регионы Украины привлекают кардеров из Молдовы и Румынии, - киберполиция

Перечень сайтов не является исчерпывающим, поэтому работники киберполиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о подобных случаях в Полесское управление киберполиции по адресу: г. Чернигов улица Николая Хвылевого, 2, или по электронной почте.