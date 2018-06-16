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 Москалькова посетила "украинского диверсанта" Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ. ФОТОрепортаж

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.

"Татьяна Москалькова обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи. Дмитрий Штыбликов один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омбудсмены Денисова и Москалькова продолжат переговоры в Москве по поводу посещения заключенных

Москалькова посетила украинского диверсанта Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ 01
Москалькова посетила украинского диверсанта Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ 02
Москалькова посетила украинского диверсанта Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ 03

Напомним, Людмила Денисова сейчас находится в России. Она пыталась попасть в колонию к Олегу Сенцову в Салехарде, однако безрезультатно.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

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Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.

18 мая 2017 года фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской "суд" приговорил Штыбликова к 5 годам. Позже его этапировали в Омск.

Источник: https://censor.net.ua/p3071814
 
 
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С присоединением Крыма площадь паРаши увеличилась на 0,16%, пенсионный возраст увеличился на 8-15%, цены на бензин - на 30%, налог на добавленную стоимость - на 11%, цены на продукты и ЖКХ поднялись в 2 раза.
Как же здорово кацапы Украину и Америку на***** бали 😂👍
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Рупчик упал больше, чем в 2 раза и продолжает падать.
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Штыбликова только половину фотают, чтобы не было видно что в весе потерял, а Москалькову целяком. Приличный кабинет у начальника тюрьмы. Уже хорошо, что чуваку дали помыться и выдали новую форму. Москалькова причесалась перед фото сессией. Волосы распушима. Белая и пушистая. Они что до сих пор заключенных на лысо стригут? Причесывать в отличии от красавицы- омбудсменши нечего.
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По идее, Штыбликова должна посетить Денисова.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМоскалькова посетила "украинского диверсанта" Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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