 Москалькова посетила "украинского диверсанта" Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.

"Татьяна Москалькова обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи. Дмитрий Штыбликов один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.

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Напомним, Людмила Денисова сейчас находится в России. Она пыталась попасть в колонию к Олегу Сенцову в Салехарде, однако безрезультатно.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

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Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.

18 мая 2017 года фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской "суд" приговорил Штыбликова к 5 годам. Позже его этапировали в Омск.