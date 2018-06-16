 РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного дипломатом обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет.
В связи с находкой, российский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.
Отметим, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.
В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из страны.
Шарик - ты идиот.
А мы не умеем им даже дрова рубить блин.
лучше про пашинскогои его сеайперов, или про
убийц Александра Музычко напишите
Станислав Натанзон сообщил о существенной разнице цен в меню на русском и английском
Журналист Станислав Натанзон рассказал на своей странице в Facebook о существенной разнице цен в меню на русском и английском в ресторане "Генацвале", расположенном неподалеку от "Лужников".
"Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на англмйском. Их сравнительные фото - в приложении. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. В ДВА РАЗА! Цены отличаются в два раза!
Вчера в центре таксисты впаривали латиноамериканцам, что счетчик у них - в евро. В евро, блин! А чего сразу не в фунтах?!", - написал он.