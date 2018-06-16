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 Политика Украины, Происшествия
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 РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" (обновлено)

Третий секретарь Генерального консульства РФ в Одессе Андрей Малакей был отозван из Украины после того, как в его ручной клади при посадке на рейс Одесса-Минск был обнаружен предмет похожий на сюрикен - метательное оружие японских ниндзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного дипломатом обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет.

В связи с находкой, российский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.

Отметим, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из страны.

РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту Одесса 01
РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту Одесса 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071813
 
 
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А чего не меч-кладенец? Сюрикен не скрепно как-то,обуржуазился за кордоном товарищ Малейшей😂
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Тогда, когда таких, как ты перестанут спонсировать.
Шарик - ты идиот.
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Он правильно сказал, Порошенко-агент Путина, потому что у них совместный бизнес в Липецке на крови. РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" - Цензор.НЕТ 6863
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phantom4 придурок упоротый, у кого бизнес в россии,кто таких ботов как ты спонсирует,к кому медведчук ходит к кому в гости на секрет не для кого
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"самурай Миямото Мусаси в одном из поединков убил своего противника точным броском сюрикена". РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" - Цензор.НЕТ 8403
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Сюрикеном нельзя убить. Это не настолько эффективное оружие как показано в кино.
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Мне больше импонируют Североамериканские идейци. Они умеют метать топор.
А мы не умеем им даже дрова рубить блин. РФ відкликала з України дипломата Малакєя через інцидент із холодною зброєю в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 9929
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3-й секретарь в консульстве, да пипец сколько российских дипломатов в Украине. К слову - на всю Чехию 2 дипломата - посол и консул. А не пора ли сократить количество российских дипломатов до 2 человек.
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2 дипломата - это в Украинском посольстве.
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хз, не такая и серьёзная тема, сюрикен-мюрикен,
лучше про пашинскогои его сеайперов, или про
убийц Александра Музычко напишите
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дипломат ассасиновый тема как раз серьезная, киллер с удостоверением дипломата позор
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А в это время на паРашке... РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" - Цензор.НЕТ 9459

Станислав Натанзон сообщил о существенной разнице цен в меню на русском и английском

РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" - Цензор.НЕТ 7213

Журналист Станислав Натанзон рассказал на своей странице в Facebook о существенной разнице цен в меню на русском и английском в ресторане "Генацвале", расположенном неподалеку от "Лужников".
"Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на англмйском. Их сравнительные фото - в приложении. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. В ДВА РАЗА! Цены отличаются в два раза!
Вчера в центре таксисты впаривали латиноамериканцам, что счетчик у них - в евро. В евро, блин! А чего сразу не в фунтах?!", - написал он.
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Ну не всем же кокаин в чемоданах возить, кацапы решили разнообразить..)))
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И вот парадокс, не Украина вышвырнула за неуважение законов Украины, а кацапия забирает за прокол агента. Ой, многое от нас скрывают в плане договорнякой хуйла и лолиты
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Да уж! Новость хоть куда. Пока ЦН не определится с своей ориентацией, то такие "новости" будут всегда. РФ відкликала з України дипломата Малакєя через інцидент із холодною зброєю в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 3728
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А эту штуку можно сделать с шестеренок велосипеда. Педальную для толстой шеи (такой как у Геращенко), а заднюю для таких как Пашинский. РФ відкликала з України дипломата Малакєя через інцидент із холодною зброєю в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 8155
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Слова "дипломат из расиси" у меня, и, думаю, у многих, вызывают ассоциацию с таким вот черным квадратным чемоданчиком:РФ відкликала з України дипломата Малакєя через інцидент із холодною зброєю в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 4248
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А чому не поцікавились,яке звання військове звання яке у третього секретаря?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса" (обновлено)
 
 
 
 
 
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