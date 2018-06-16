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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня, 16 июня, под посольством Российской Федерации активисты начали бессрочную всемирную акцию-флешмоб, в рамках которой планируется проведение пикетов дипломатических учреждений страны-агрессора по всему миру.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Участники акции выдвигают единственное требование - освобождение всех украинских политических заключенных, удерживаемых в РФ. Активисты уверены, что именно бессрочная акция в Киеве станет началом конца преступлений, совершаемых Россией против цивилизованного мира.

"Сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу, и для нас всех это большая возможность, поскольку внимание всего мира приковано к России. Мы должны показать, что этот чемпионат проходит на костях наших солдат на востоке, наших родных, политзаключенных, которые подвергаются пыткам в Российской Федерации", - сказал Игорь Котелянец, брат заложника Евгения Панова.

Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 01
Игорь Котелянец

Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 02
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 03
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 04
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 05
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 06
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 07
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 08
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 09
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 10
Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве 11

Источник: https://censor.net.ua/p3071810
 
 
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Скільки вже було різних бессрочних? 100500.
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столько же сколько и безальтернативно мыролюбных перемирий на дамбасе бамбасе.
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Патріоти в тюрмах в Россії сидять, а тим часом наші можновладці також не сплять, вся для рідної неньки України дбають - Близьке оточення екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова володіє 48 квартирами у Києві, окупованому Донецьку та анексованому Росією Криму. Загалом незаможні родичі та близькі друзі придбали понад сотню об'єктів нерухомості в Україні, частково передовіряючи його самому судді або його цивільній дружині. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший). -nashigroshi.org/2018/06/15/otochennya-bihloho-suddi-tatkova-nakolyaduvalo-pivsotni-kvartyr-poky-toj-buv-pry-vladi/
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Да какие нх узники?! Они бухают и в кайфе кончают от удачного для карликов мундиаля! Все приехали и в восторге сцат кипятком и вопят путин велик и могуч он всех нагнул и все приперлись на чемпионат под давлением авторитета пу
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Толку только от этого? Лучше бы вообще закрыли это позорище.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиБессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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