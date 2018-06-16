 Бессрочный пикет с требованием освободить украинских политузников стартовал под посольством РФ в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Участники акции выдвигают единственное требование - освобождение всех украинских политических заключенных, удерживаемых в РФ. Активисты уверены, что именно бессрочная акция в Киеве станет началом конца преступлений, совершаемых Россией против цивилизованного мира.

"Сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу, и для нас всех это большая возможность, поскольку внимание всего мира приковано к России. Мы должны показать, что этот чемпионат проходит на костях наших солдат на востоке, наших родных, политзаключенных, которые подвергаются пыткам в Российской Федерации", - сказал Игорь Котелянец, брат заложника Евгения Панова.



Игорь Котелянец



















