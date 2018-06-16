 Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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"16 июня в 00:38 поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой, 92, участок 58, что в Дарницком районе столицы. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, горит частный двухэтажный жилой дом размером 5х6 м. В 01:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

В результате пожара здание сгорело полностью. Во время разборки деревянных конструкций, пожарные обнаружили тела двух людей.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.



