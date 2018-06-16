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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16027) несчастный_случай (197) пожар (3232) ГСЧС (1565)

 Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня ночью, 16 июня, в Дарницком районе Киева полностью сгорел двухэтажный дом. Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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"16 июня в 00:38 поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой, 92, участок 58, что в Дарницком районе столицы. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, горит частный двухэтажный жилой дом размером 5х6 м. В 01:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

В результате пожара здание сгорело полностью. Во время разборки деревянных конструкций, пожарные обнаружили тела двух людей.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС 01
Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС 02

Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071808
 
 
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Нова західна культура від буржуїв: поліція Івано-Франківська розслідує інцидент з оголеним виступом групи Хамерман Знищує Віруси на фестивалі Porto Franko. - ua.korrespondent.net/ukraine/3981121-na-prykarpatti-zavely-spravu-na-napivoholenykh-muzykantiv. А тим часом великі досягнення реформ дають себе знати і в сфері правопорядку: у суботу, 16 червня, о 3:20 в поліцію надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що, прибувши на виклик, вони виявили на вулиці Науковій чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя. - https://ua.korrespondent.net/city/lvov/3981124-u-lvovi-vnochi-zastrelyly-cholovika. Як там говорили: вірною дорогою ідемо любі пани (колись - товариші).
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Виступ на общепонятном з матюками це по вашому західна культура?
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Ти на фото дивився, там крім матюків ще шкарпетка теліпалась на 21 пальці, тфу, до чого ми дожились за 28 років правління буржуїв, але що говорити, ячкщо вже збоченців на парадах рекламують в слов'янської цивілізації - в самому Києві!!!!
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а якщо ви на морі і пляжем проходите у труселях, то все пристойно? і людей там не менше))))) а так чоловік прикрив все своє - ну як міг))), зате фігуру показав)))) а от російська з матюгами - ото значно небезпечніше
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ну-ну ...... прикрив своє як міг, вам би рядом з ним для підтримки слід було бути, та також шкарпеткою своє прикривати - ото б була пара......
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я належу до античних греків, наші пращури в олімпіадах оголеними змагалися, тому по природі своєї, не ханжа))))
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так, але на олімпіади античні греки жінок не допускали, в бані чоловічій також ходять оголеними.....крім цього - ми не є греками, у нас свої моральні цінності повинні бути, чи весь вік будемо під чуже стелитись?
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людина без принципів - ні те, ні се, ні кукаріку, це ж можна сказати і про державу
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такі як ти ватники за бугром віддихають на людські гроші - написав нижче приклад
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У той час, як людям запудрюють в мізки необхідність підняття цін на комунальні послуги, тисячами гривень викидають бідні можновладці на бідненький відпочинок за бугром - Топ-чиновник «Укртрансбезопасности» похвастался отпуском в Барселоне в пятизвездочном отеле El Palace Hotel Barcelona в начале июня 2018 года. Цены на отдых, согласно информации Вooking.com, стартуют от 100 тыс. гривен на двух человек за семь ночей. Средняя цена отдыха - 140 тыс. гривен на двоих за 7 ночей. - ord-ua.com/2018/06/14/skandalnyj-nachalnik-kievskoj-ukrtransbezopasnosti-klyancko-vnezapno-stal-millionerom/
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Що таке? Сторічча Жовтневої Революції стукає в твоєму серці? Мрієш все відняти та поділити?
А самому заробляти не кошерно?
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1% населення чесно заробив - та прибрав до рук 90% економіки України, перебільшую, звичайно, але близько до істини....
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Віамін, у мене сусід на заводі заробляє до 14000 гривень на місяць. Мало. Але набагато більше за мене. Я йому теж заздрю, він може назбирати на такий як ти описав відпочинок за рік. Але бачиш в чому проблема-свою роботу не кидаю і на його завод не переходжу. Бо там хиндувать як проклятий треба.
А мій друг в 2015 взяв кредит і відкрив генделик. Зараз у нього три магазини. Я йому теж заздрю, але бізнесом так досі і не зайнявся.
Тільки я не бігаю як той Шаріков із ;собачого серця; і не вимахую над головою червоною ганчіркою. Уловлюєш різницю між нами?
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"локализовали", "ликвидировали". Дом сгорел полностью...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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