 Пожар полностью уничтожил частный дом в Киеве: погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"16 июня в 00:38 поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой, 92, участок 58, что в Дарницком районе столицы. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, горит частный двухэтажный жилой дом размером 5х6 м. В 01:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали", - говорится в сообщении.
В результате пожара здание сгорело полностью. Во время разборки деревянных конструкций, пожарные обнаружили тела двух людей.
Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.
1.Курево в постели
2. Бухалово и курево в постели
3. ???
А самому заробляти не кошерно?
А мій друг в 2015 взяв кредит і відкрив генделик. Зараз у нього три магазини. Я йому теж заздрю, але бізнесом так досі і не зайнявся.
Тільки я не бігаю як той Шаріков із ;собачого серця; і не вимахую над головою червоною ганчіркою. Уловлюєш різницю між нами?