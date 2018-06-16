 Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник. ФОТОрепортаж

"Создать Антикоррупционный суд можно за полгода, ведь НАБУ создали за 8 месяцев. Если не ослабить давление общества, то это можно сделать быстро", - цитирует Цензор.НЕТ слова Артема Сытника, которые приводит пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Twitter.

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Также директор Национального антикоррупционного бюро заявил, что не считает судебную реформу провальной, пишет Громадське радіо. "Я не считаю ее провальной. Риски для судей есть. Но сейчас большинство судов волнуются за свою репутацию. Единственное - это административная ветвь. Это реальный провал судебной реформы. К сожалению. Такие решения они выносят, что видно, что это все провально", - отметил он.







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Фото: Twitter НАБУ.

Отметим, что 1 июня в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоялось открытие интерактивного "Парка коррупции". Его презентовала Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI). Среди прочего, в нем представлен павильон с результатами деятельности НАБУ.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

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9 июня принятый Закон был подписан главой Верховной Рады, а 11 июня - Президентом Украины. Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 года в парламентской газете "Голос Украины".

13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда.

14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.