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 Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник. ФОТОрепортаж

Директор НАБУ Артем Сытник во время встречи в посетителями "Парка коррупции", проходившей в формате антилектория, ответил на вопросы о создании Антикоррупционного суда и другие.

"Создать Антикоррупционный суд можно за полгода, ведь НАБУ создали за 8 месяцев. Если не ослабить давление общества, то это можно сделать быстро", - цитирует Цензор.НЕТ слова Артема Сытника, которые приводит пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Twitter.

Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 01

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Также директор Национального антикоррупционного бюро заявил, что не считает судебную реформу провальной, пишет Громадське радіо. "Я не считаю ее провальной. Риски для судей есть. Но сейчас большинство судов волнуются за свою репутацию. Единственное - это административная ветвь. Это реальный провал судебной реформы. К сожалению. Такие решения они выносят, что видно, что это все провально", - отметил он.

Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 02
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 03
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 04

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Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 05
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 06
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 07
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 08
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для тех, кто еще не понял - не сегодня, так через год, не через год, так через 5 лет преступления будут расследованы, - Гройсман о создании Антикоррупционного суда. ВИДЕО

Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник 10
Фото: Twitter НАБУ.

Отметим, что 1 июня в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоялось открытие интерактивного "Парка коррупции". Его презентовала Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI). Среди прочего, в нем представлен павильон с результатами деятельности НАБУ.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

Читайте также: Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров, - Сытник

9 июня принятый Закон был подписан главой Верховной Рады, а 11 июня - Президентом Украины. Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 года в парламентской газете "Голос Украины".

13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда.

14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Источник: https://censor.net.ua/p3071807
 
 
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С Гайсинского начни, Сытник. Там такое всплывёт - тебе несколько лет разбираться. Хотя, и ты рядом с ним присесть можешь.
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лучше начать со свинарчука и всей шайки порошенко с его интернет путанами на зарплате
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із цієї соєвої банди можна всіх садити і родичів і їх майно конфіскувати а далі вже судити - там немає невинних не злодіїв
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порошенко у миллионов людей отобрал 5 лет жизни,за это он должен ответить
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странное у нас общество,все хотят жить хорошо,но никто не хочет требовать от власти изменений,наивные думают что кто то за них все постоит,хрен вам,будете жить в нищете пока не начнете строить страну
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Петя, "харошій парєнь", кононенко, розєнблядд, пашинський, аваков, березенко, грановський - роботи у вас і в антикорупційного суду не початий край..
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Цензор, не спи, там в Мелитополе чиновнику от образования люди морду маргарином намазали, за то что кормил им детей!
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В Мелитополе бандиты-правосеки заставил чиновника съесть маргарин
Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник - Цензор.НЕТ 5971
Накануне в Мелитополе «Правый сектор» вломился в кабинет к начальнику городского управления образования Игорю Елисееву. Радикалы заставили чиновника и его заместителя Игоря Судакова попробовать маргарин, которым под видом сливочного масла, кормят детей в детских садах Мелитополя. Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник - Цензор.НЕТ 96
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Ой гарно, ну правосєкі справжні хфашисти.
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К сожалению, коррупция в Украине рулит, коррупционеры пользуются равнодушием большинства украинцев.
Петя пошел по пути Путлера - вместо реальной борьбы с коррупцией сплошное бла-бла, экономика не развивается, суды, ГПУ и менты работают в интересах коррупционеров. Петя только так гнобит неугодных. И что дальше?
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Пока контора Сытника так, для галочки, больше денег идет на их содержание.
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ПОТРЯСАЮЩЕ
Валера читала статью - расследование в Скелет инфо про махинации Васадзе с автопромом Украины, про автобизнес пороха в том числе, про работу ЗАЗ ( оказывается туда приходили корпуса машин для сборки изза рубежа , так Васадзе у мудрялся менять импортные запчасти в тех машинах на дерьмо . Запчасти шли на рынок, кстати вроде и с КИА таже тема.
СЕГОДНЯ ВМЕСТО СТАТЬИ ОШИБКА 404. Статья от 12 06. 2018.
ВОТ ВАМ И АНТИКОРРУПЦИЯ.
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Еще в этой статье писали что корпорация Укравто была приватизирована грузинским ОПГ. И на их деньги.
Очень интересная статья
За 25 лет Васадзе угробил автомобильную промышленность Украины , заставил утра нужны платить бешенные деньги за дерьмо. И до сих пор ни одна власть не задалась вопросом - КАКОГО ЧЕРТА.
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В Словакии на 5 миллионов жителей 5 автозаводов. крупных! И при жтом граждане Словакии спокойно покупают бу авто по всей ЕС и за маленькие деньги. Всера видела ТУАРЕГ 2010 за 8 тысяч.
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пойдите в консульство в Словакии и станьте на консульский учет,сможете 2 месяца ездить на словацких номерах в Украине,тут вы с вашими проблемами не нужны,кроме как ободрать вас
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ні 1 суд не допустить посадки того хто платить їм зарплату і призначає на посаду, наші суди навіть чорномазих гопніків відпускають а ви хочете почасадки гаранта корупції і її організатора
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Ха, суд восстановил прежние нормы потребления газа без счетчиков. Готовьтесь к троекратному повышению платежек. Спасибо гнойной свинье за жити по новому.
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После победы на выборах я ожидала что Порошенко будет жестко бороться с коррупцией, а коррупционеры ему противостоять. А в результате Порошенко оказался заодно с коррупционерами, горой стоит за них, лишь прикрываясь правильными лозунгами.

Запад пинает Петю чтобы он боролся с коррупцией. Но надолго ли этих пинков хватит? и как часто его надо пинать чтобы оно хоть что-то делало?
И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? Нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет. А народ безмолствует, типа нам все равно....
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народ не безмолствует, но каждого кто говорит что поросенко вор тут же обвиняют в работу на путина. Хотя первый кто работает на путина это и есть воровитая мальдивская тварь.
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Да народ в основном все молча глотает. Саакашвили пытался бороться с коррупцией в Украине, так Петя его быстренько лишил граждаства и выкинул из страны. И народ все это молча проглотил. И на митинг против коррупции, которые организовал Михо, вышло мало людей. Всем пофигу, вот Петя и коррупционеры этим отлично и пользуются.
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А что там поклонники свинки не любят когда пишут про оффшоры и про Ротенберга? сразу уничтожают?Пеця вывел ротенберга из-под санкций в украине в угоду фирташу. Теперь путинская мразь обогащается за наш счет благодаря гнойной свинье. Что ж вы так правду не любите-то, а?
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Во что Украине обходятся" ножки Косюка"? Про куриного короля:
Косюк добивается государственной помощи, постоянно педалируя тему убытков. Никаких убытков нет и не было. По отчетам за 2016 год прибыль агрокомпаний Косюка составила 214 млн гривен. Ежегодно компания выплачивает около $50 млн дивидендов своим акционерам. Получая огромную помощь от Украины, Юрий Косюк, тем не менее, не торопится поделиться своей прибылью с родиной. Еще в 2007 году он разместил еврооблигации на Лондонской бирже и по существу сам дотирует Великобританию. Это благодарность за $500 млн, полученных благодаря IPO. Часть налогов он уплачивает не в нуждающейся в деньгах Украине, а вполне обеспеченном Люксембурге. Управляет «Мироновским хлебопродуктом» компания Reftan Holding Limited, зарегистрированная на Кипре.
Скелет инфо
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Ситник я так дивлюсь дуже поспішає створити цей орган, видно є на то особисті причини
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Поможет нам антикоррупционный суд как мертвому горчичники. Только БАСТОВАТЬ, БАСТОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ БАСТОВАТЬ! Вот ключ к успеху! И Петр Порошенко с МВФ на этом настаивают.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСоздать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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