 Создать Антикоррупционный суд можно быстро, если не ослаблять общественное давление, - Сытник. ФОТОрепортаж

"Создать Антикоррупционный суд можно за полгода, ведь НАБУ создали за 8 месяцев. Если не ослабить давление общества, то это можно сделать быстро", - цитирует Цензор.НЕТ слова Артема Сытника, которые приводит пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Twitter.
Также директор Национального антикоррупционного бюро заявил, что не считает судебную реформу провальной, пишет Громадське радіо. "Я не считаю ее провальной. Риски для судей есть. Но сейчас большинство судов волнуются за свою репутацию. Единственное - это административная ветвь. Это реальный провал судебной реформы. К сожалению. Такие решения они выносят, что видно, что это все провально", - отметил он.
Отметим, что 1 июня в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоялось открытие интерактивного "Парка коррупции". Его презентовала Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI). Среди прочего, в нем представлен павильон с результатами деятельности НАБУ.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.
9 июня принятый Закон был подписан главой Верховной Рады, а 11 июня - Президентом Украины. Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 года в парламентской газете "Голос Украины".
13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда.
14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.
Накануне в Мелитополе «Правый сектор» вломился в кабинет к начальнику городского управления образования Игорю Елисееву. Радикалы заставили чиновника и его заместителя Игоря Судакова попробовать маргарин, которым под видом сливочного масла, кормят детей в детских садах Мелитополя.
Петя пошел по пути Путлера - вместо реальной борьбы с коррупцией сплошное бла-бла, экономика не развивается, суды, ГПУ и менты работают в интересах коррупционеров. Петя только так гнобит неугодных. И что дальше?
Валера читала статью - расследование в Скелет инфо про махинации Васадзе с автопромом Украины, про автобизнес пороха в том числе, про работу ЗАЗ ( оказывается туда приходили корпуса машин для сборки изза рубежа , так Васадзе у мудрялся менять импортные запчасти в тех машинах на дерьмо . Запчасти шли на рынок, кстати вроде и с КИА таже тема.
СЕГОДНЯ ВМЕСТО СТАТЬИ ОШИБКА 404. Статья от 12 06. 2018.
ВОТ ВАМ И АНТИКОРРУПЦИЯ.
Очень интересная статья
За 25 лет Васадзе угробил автомобильную промышленность Украины , заставил утра нужны платить бешенные деньги за дерьмо. И до сих пор ни одна власть не задалась вопросом - КАКОГО ЧЕРТА.
Запад пинает Петю чтобы он боролся с коррупцией. Но надолго ли этих пинков хватит? и как часто его надо пинать чтобы оно хоть что-то делало?
И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? Нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет. А народ безмолствует, типа нам все равно....
Косюк добивается государственной помощи, постоянно педалируя тему убытков. Никаких убытков нет и не было. По отчетам за 2016 год прибыль агрокомпаний Косюка составила 214 млн гривен. Ежегодно компания выплачивает около $50 млн дивидендов своим акционерам. Получая огромную помощь от Украины, Юрий Косюк, тем не менее, не торопится поделиться своей прибылью с родиной. Еще в 2007 году он разместил еврооблигации на Лондонской бирже и по существу сам дотирует Великобританию. Это благодарность за $500 млн, полученных благодаря IPO. Часть налогов он уплачивает не в нуждающейся в деньгах Украине, а вполне обеспеченном Люксембурге. Управляет «Мироновским хлебопродуктом» компания Reftan Holding Limited, зарегистрированная на Кипре.
Скелет инфо