 Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", - штаб. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 16 июня, около 06:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом в пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без наличия соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанные граждане и самолет переданы в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил.
Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.
о чем ты... нет у саудитов никаких "сделок" с кацапами, бо они прямые конкуренты на рынке продажи ойла. Другой вопрос, что саудиты, как главные в ОПЕК, просят кацапов добывать поменьше, чтобы цену держать повыше. Для того принц и прилетал.
Пенсионный же возраст пока не вырос, и вряд ли вырастет в ближайшие 6 лет.
"В соответствии с позицией стран ОПЕК Российская Федерация и Саудовская Аравия договорились о продлении заморозки добычи нефти еще на девять месяцев . Об этом по итогам переговоров в Пекине заявили глава министерства энергетики РФ Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передают российские СМИ.
В частности, в совместном заявлении отмечается, что продление режима ограничения добычи необходимо «для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка», а для этого требуется «доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений».
Также министры заявили, что сокращение запасов нефти за последние месяцы происходило ускоренными темпами."
В Москве надеются, что Тимошекно будет более сговорчивой, если победит на выборах.
В России не готовы говорить о деоккупации Крыма. Российские политики и эксперты убеждены в абсолютной законности захвата украинского полуострова и считают, что развернуть этот процесс не возможно. Однако, относительно Донбасса настроения бытуют другие. Об этом на страницах Washington Post пишет профессор международной политики Школы права и дипломатии Флетчера в Университете Тафта Дэниел Дрезнер.
Американский эксперт пишет, что прошлую неделю провел в Москве, где встречался с рядом российских ученых в сфере российской внешней политики и принимал участие в конференции, организованной МГИМО. После всех разговоров и встреч он сделал несколько выводов. Один из них касается российской войны против Украины. Американский ученый заметил, что в Москве допускают завершение конфликта. Даже самые большие "ястребы" среди российских аналитиков, кажется, изменили тон в отношении войны в Донбассе на более трезвый.
"К сожалению, статус-кво, вероятно, сохранится до президентских выборов в Украине в 2019 году. Россия надеется, что Юлия Тимошенко будет более сговорчивым партнером на переговорах, чем нынешний президент Петр Порошенко", - говорится в статье.
Дрезнер отмечает, что война, вероятно, закончится тем, что Донбасс получит небольшую автономию, Россия отступит за границу, а санкции, которые были введены за российское вторжение в восточноукраинский регион, будут отменены.
"Один российский аналитик допустил, что в будущем к Крыму будут относиться так же, как Запад относился к балтийским странам после того, как СССР их аннексировал", - пишет Дрезнер.
Стратегия, в частности, заключалась в распространении кремлевскими ботами в медиа и соцсетях фейков о Юлии Тимошенко. Этим занимался специальный создан экспертно-аналитический Центр исследования стран бывших социалистических Советских республик (CXSSR). Интересно, что сам центр CXSSR находился в Вене, а сайт центра - на сервере в Москве.
Все негативные материалы о Юлии Тимошенко за деньги публиковались в ведущих мировых СМИ, а затем распространялись в Украине. В отчетах, опубликованных The Guardian, фигурируют фамилии экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской, экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и многих экспертов, которые принимали участие в глобальной кампании по дискредитации Юлии Тимошенко. Полный текст читайте здесь: https://daily.rbc.ua/rus/show/rassledovanie-the-guardian-kakoy-globalnyy-1523537976.html
операция по устранению Тимошенко ПРодолжили наследники ПР и путина ПРи власти.
Крым - другое дело, это не даст отдать Путин (пока еще жив),это - главное его достижение на пути реализации фейк-идеи - восстановления расеянской империи в ее "исторических границах".
В хозяйстве пригадицца! )))))
а знаете ли вы, что белки-летяги делятся на два вида :
белки - парашютяги и белки -дельтапланерюги?
Видно в посадке подождали, пока сядут за очередной порцией химии и как начали "принуждать".
У нас чувак каждый год на мотодельтоплане поля опрыскивает, походу пора ховать свой агрегат, а то гляди и его "принудят".