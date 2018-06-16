 Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", - штаб. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 16 июня, около 06:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом в пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без наличия соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанные граждане и самолет переданы в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.