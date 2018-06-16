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Все про:самолет (2053) штаб (1160) Донбасс (16418) Донецкая область (3981) операция Объединенных сил (228)

 Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", - штаб. ФОТО

В районе боевых действий на Донбассе украинские военные задержали легкомоторный самолет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 16 июня, около 06:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом в пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без наличия соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанные граждане и самолет переданы в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 Бекас, - штаб 01

Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 Бекас, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071803
 
   
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РФ победила Саудовскую Аравию в футбол 5:0 Саудовская Аравия разорвала нефтяную сделку с РФ. Нефть подешевела за день на 3,5% Доллар вырос до 63 руб. Пенсионный возраст в РФ вырос до 65 лет для мужчин и 63 для женщин Совпадение?

Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", - штаб - Цензор.НЕТ 4503
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Это ДОГОВОРНЯК (снижение цен на нефть и большие прибыли для саудитов) на "победу" в первом матче!
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Саудовская Аравия разорвала нефтяную сделку с РФ
о чем ты... Військові в зоні ООС виявили і примусили сісти легкомоторний літак Х-32 "Бекас", - штаб - Цензор.НЕТ 6233 нет у саудитов никаких "сделок" с кацапами, бо они прямые конкуренты на рынке продажи ойла. Другой вопрос, что саудиты, как главные в ОПЕК, просят кацапов добывать поменьше, чтобы цену держать повыше. Для того принц и прилетал.
Пенсионный же возраст пока не вырос, и вряд ли вырастет в ближайшие 6 лет.

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Вот сразу видно, что ты в теме..... Військові в зоні ООС виявили і примусили сісти легкомоторний літак Х-32 "Бекас", - штаб - Цензор.НЕТ 9594 Прямо спецЫалист-политолух. Військові в зоні ООС виявили і примусили сісти легкомоторний літак Х-32 "Бекас", - штаб - Цензор.НЕТ 3144
"В соответствии с позицией стран ОПЕК Российская Федерация и Саудовская Аравия договорились о продлении заморозки добычи нефти еще на девять месяцев . Об этом по итогам переговоров в Пекине заявили глава министерства энергетики РФ Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передают российские СМИ.
В частности, в совместном заявлении отмечается, что продление режима ограничения добычи необходимо «для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка», а для этого требуется «доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений».
Также министры заявили, что сокращение запасов нефти за последние месяцы происходило ускоренными темпами." Військові в зоні ООС виявили і примусили сісти легкомоторний літак Х-32 "Бекас", - штаб - Цензор.НЕТ 9541
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скорее глупость. Ты типа пошутил. Саудитам падение цены на нефть в разы губительнее. Доллар вырос, и ЗВР Раши, за прошлую неделю выросли на 2,5 млрд долларов. Совпадение?
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А это падение ни саудитам, ни педерации не губительно, это политика более высокого полета. До середины ноября жижа будет потихоньку проседать. Потом арабы наверстают упущенное. А винторогим все равно, у них в бюджете 40 бакинских рублей заложено, им сейчас всё в плюс.
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А может они собирались сбросить на Донецк ядерную бомбу? Зачем предотвратили? И как, интересно, смогли посадить?
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а может это дамбасня за бояркой на мордовию лететь собиралась?
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Как, как? Та сказали шо сядут на бутылку, и все. Правда пришлось пообещать, шо бутылка новая и от шампанского, но то таке...
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Если просто "дураки" - оштрафовать. Самолёт - конфисковать - пригодится для авиаразведки... (после гражданской войны, когда в милиции короткоствольного оружия не хватало, изъятые у бандитов револьверы и пистолеты, а также боеприпасы, ставились на учёт, а затем передавались для вооружения милиционеров). А самолёт можно и в радиоуправляемый "камикадзе" переоборудовать... Представляете, сколько бомб сможет поднять двухместный самолёт?!
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Довгоносика - виключно обухом, щоб хутро не зіпсувать..
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а двухместный девайс слабо топором искромсать?
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Таки да, опрыскивательная система на месте.
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У простого народу на зарплату в 4 тис. грн навряд чи буде можливість купляти такі літакі, а буржуїв зовсім не жалко, навіть якби і збили літак.
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этот пепелац в принципе стоит не дороже автомобиля- 15-20 тысяч денег.
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Дрібниця, правда? 15-20 тис. зелених - простому робітнику років - із зарплатою 4 тис. грн працювати років 8 років працювати прийдеться, поклавши зуби на полицю
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так маршрутка, а тем более фура стоят дороже но, берут простые работяги-водилы.
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ераплан, это такое же средство производства, как и любое другое транспортное средство. Человек, который выращивает сельхоз продукцию будет за его работу платить, если в цене сойдутся.
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В зависимости от площадей цена работ авиаторов по обработке сельхозхимией от 4 до 7 долларов за гектар.
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Тупорылое, уже даже сторожам больше 4 тысяч платят, ты по своему мухосранску судиш? Какие ж вы, казламлрдые тупые, освежи данные немытое.
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Та застрелись уже найух. За народ, и ваще...
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ага ,на 4 тис. зряплати стільки авто гасає по дорогах!...
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це точно, а власники цих авто мабуть ті, хто на ринках реалізаторами стоять, чи ті, хто станками на заводах жирують....., а може пенсіонери із пенсіями до 1500 тис грн.?
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До речі, в Польщі недавно була аварія з такими літаками - літали буржуї від партії Ляшка, якщо не помиляюсь.....
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Это была не авария, это был праздник. Там радикальный депутат очком оседлал ручку управления.
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В России ждут выборов в Украине для продолжения разговора о Донбассе - WP

В Москве надеются, что Тимошекно будет более сговорчивой, если победит на выборах.

В России не готовы говорить о деоккупации Крыма. Российские политики и эксперты убеждены в абсолютной законности захвата украинского полуострова и считают, что развернуть этот процесс не возможно. Однако, относительно Донбасса настроения бытуют другие. Об этом на страницах Washington Post пишет профессор международной политики Школы права и дипломатии Флетчера в Университете Тафта Дэниел Дрезнер.

Американский эксперт пишет, что прошлую неделю провел в Москве, где встречался с рядом российских ученых в сфере российской внешней политики и принимал участие в конференции, организованной МГИМО. После всех разговоров и встреч он сделал несколько выводов. Один из них касается российской войны против Украины. Американский ученый заметил, что в Москве допускают завершение конфликта. Даже самые большие "ястребы" среди российских аналитиков, кажется, изменили тон в отношении войны в Донбассе на более трезвый.

"К сожалению, статус-кво, вероятно, сохранится до президентских выборов в Украине в 2019 году. Россия надеется, что Юлия Тимошенко будет более сговорчивым партнером на переговорах, чем нынешний президент Петр Порошенко", - говорится в статье.

Дрезнер отмечает, что война, вероятно, закончится тем, что Донбасс получит небольшую автономию, Россия отступит за границу, а санкции, которые были введены за российское вторжение в восточноукраинский регион, будут отменены.

"Один российский аналитик допустил, что в будущем к Крыму будут относиться так же, как Запад относился к балтийским странам после того, как СССР их аннексировал", - пишет Дрезнер.
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А у нас за жульку быдлота из города только и топит
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А на -еев, это чей? Какого такого дрея? Он шо, раб того дрея? Знач не людына, раз чей-то. Так шо можэ не надо на фамилии гнать, а?
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між іншим жулька у путлера на крючку ще за крадений газ,справа в рф прикрита до пори до часу,а лохотрон буде голосувати.
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Расследование The Guardian: какой глобальный заговор против Тимошенко раскрыла американская прокуратура
Стратегия, в частности, заключалась в распространении кремлевскими ботами в медиа и соцсетях фейков о Юлии Тимошенко. Этим занимался специальный создан экспертно-аналитический Центр исследования стран бывших социалистических Советских республик (CXSSR). Интересно, что сам центр CXSSR находился в Вене, а сайт центра - на сервере в Москве.
Все негативные материалы о Юлии Тимошенко за деньги публиковались в ведущих мировых СМИ, а затем распространялись в Украине. В отчетах, опубликованных The Guardian, фигурируют фамилии экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской, экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и многих экспертов, которые принимали участие в глобальной кампании по дискредитации Юлии Тимошенко. Полный текст читайте здесь: https://daily.rbc.ua/rus/show/rassledovanie-the-guardian-kakoy-globalnyy-1523537976.html

операция по устранению Тимошенко ПРодолжили наследники ПР и путина ПРи власти.
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контрабандисты! я всегда на стороне тех, кто "ложит большой и толстый" на чужое государство БАРЫГ-ОЛИГАРХОВ и ведёт себя как СВОБОДНЫЙ человек, нарушая чужие (не свои) "законы и правила"!
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как раз контрабандистов они врядли поймали. Просто эти не прячась обрабатывали поле и скорее всего даже согласовали со службой управления полётами но, забыли про Штаб. Может даже и уведомляли но, ответа не получили. Позвонили в слубу Управления, те сказали кто и чё там делает. Штаб стал на дыбки, мол- неуважили. Это всё только теории.
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Т.е., ты на стороне тех, кто развязал войну на Донбассе и придумал "народные республики"... Військові в зоні ООС виявили і примусили сісти легкомоторний літак Х-32 "Бекас", - штаб - Цензор.НЕТ 2139
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я за СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, не РАБОВ, ХОЛОПОВ И ХОЛУЁВ москальской империи, умирающих не за собственные интересы, а роскошную жизнь ГОСПОД-БОЯР И ЯХТЫ САМОДЕРЖЦА!
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С 1993 года сделано 220 самолётов. 25 разбилось. В трёх случаях выжили 3 человека, два лётчика и один наблюдатель.
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Порушувати правила виконання польотів в зоні ведення бойових дій , або неподалік від неї - надзвичайно небезпечно та ризиковано.. Могло бути набагато гірше для літачка і його пілота.. Головою потрібно не тільки їсти, а ще й думати нею..
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По всей видимости Саудия не заинтересована более в соблюдении лимитов на добычу нефти и уже через 2 недели зальет ею покупателей. За 3 дня нефть потеряла 4 доллара... И это только начало.
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Никто, ни за кем не ганялся. Аэроплан летал вдоль поля-огорода туда сюда кропя вредителей. На очередной заправке подрулили доблесные менты и арестовали пепелац. Патамуша небыло разрешения от штаба. Ну, оно конечно по закону и правильно и по закону но, в чём доблесть и героизм задерживавших? Да и логично было бы, чтобы не пилот бегал по туевой хуче инстанций собирая всякие бумажки и согласовывая, а одна служба давала или не давала разрешение. Хотя летать в десятке километров от окоп дело серьёзное и украинцам нужно готовится к тому, что это на долго, продумывать законы, потоколы и процедуры для ведения хозяйства вблизи линии фронта.
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воздушний простір для цивільних літаків в зоні ООС заборонений.
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ждали когда сядет на очередную заправку ядо-химикатами, там и "принудили" когда заглушил мотор.
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нужно наградить всех участников этой архисложнейшей операции
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Выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет...


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Донбасс,Крым,Сирия, олимпиады и чемпионаты,лоббисты из Европы и США быстро опустошают бюджет Раши вместе с бурно растущим количеством "государевых слуг"с огромными, по сравнению с рашелоховскими, зарплатами и пенсиями и желанием чекистов-миллиардеров постоянно увеличивать денежный поток в свой карман.Поэтому, вместе с увеличением пенсионного возраста на 8 лет и покрытием части потребностей за счет расеянских рабов-зомби, готовых все терпеть,"лишь бы не было войны", вполне возможно затыкание дыр за счет Донбасса - перспектив того, что Украина пойдет на уступки, как на картинке советской конфетки "Ну ка, отними!" - никаких. А так - хоть экономия по $10 млрд.,которые можно было в карман класть ежегодно плюс отмена части санкций.
Крым - другое дело, это не даст отдать Путин (пока еще жив),это - главное его достижение на пути реализации фейк-идеи - восстановления расеянской империи в ее "исторических границах".
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Бля, мало кацапов, так ещё менты работать не дают. Лето засушливое травить жучков приходится бо сожрут урожай и не поперхнутся.
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а чого про премію, тим шо "принудили"), не повідомляється?!
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Хорошая штука, с 5-ти км не видно, можно долго в планирующем полете лететь.

В хозяйстве пригадицца! )))))
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***слово "планирует" напомнило
а знаете ли вы, что белки-летяги делятся на два вида :
белки - парашютяги и белки -дельтапланерюги?
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а шо, у наших хлопцев уже и вийсковие литаки появились, по другому ведь эту халабуду не посадишь...
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Клоуны "принудили", новые перлы от последователей Толика тепловизора.
Видно в посадке подождали, пока сядут за очередной порцией химии и как начали "принуждать".

У нас чувак каждый год на мотодельтоплане поля опрыскивает, походу пора ховать свой агрегат, а то гляди и его "принудят".
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ну ось, тепер ще авіація.всі польоти над донецькою та луганською обл.заборонено.так що хлопцям ще пощастило що їх не збили,но слідство покаже чьому вони там літали.а військові як завжди молодці！так тримати！
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", - штаб. ФОТО
 
 
 
 
 
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