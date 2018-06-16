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 Мужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция. ФОТО

В одном из скверов в центре города 47-летний одессит до смерти избил мужчину без определенного места жительства за то, что тот, как утверждают свидетели, сделал замечание его сыну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

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Трагедия произошла в Старобазарном сквере в центральной части города. Очевидцы говорят, что на скамейке сидели бомжи, в которых дети начали бросать камни. Один из бездомных подошел к родителям, которые сидели рядом в кафе, и попросил успокоить сына.

"Он сделал замечание им, попросил, чтобы они сказали своему ребенку не бросать камни в них. Но, вместо того, чтобы сделать замечание, он ударил его. Тот упал и ударился головой", - рассказал ТСН бармен Александр Тихончик.

Увидев, что бездомный лежит и не двигается, мужчина пытался его привести в чувства: обливал водой, но потом просто ушел. Беглеца искали кинологи с собаками, однако пока безуспешно.

"Отец мальчика, поняв, что он совершил, что человек уже не жилец, с места совершения преступления скрылся. О подозрении сообщено заочно, так как преступник скрывается от органов досудебного расследования", - рассказала руководитель следственного управления ГУНП Украины в Одесской области Инна Власова.

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На место инцидента неравнодушные свидетели вызвали полицию и весь инцидент квалифицировали как ч.2 ст. 121 УК Украины, по которой отцу светит от 7 до 10 лет лишения свободы. Личность подозреваемого, который успел скрыться, установлена и сейчас он объявлен в розыск.

Мужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция 01
Мужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071802
 
 
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Детей надо воспитывать.
1. Говорить доброе утро соседям и здороваться в течении дня.
2. Не бросать мусор .
3. Не бросать жвачки- птицы глотают и гибнут. А птиц в Киеве вообще уже нет. Остались только любители помоек- воробьи, вороны, голуби
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Воспитательный процесс.
Яблочко от яблоньки недалеко упадет.
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скрытый долпойоп…… Жил таким, таких же рожал - "воспитывал" , вышел этим симбиозом в сквер ……….. и фсе , получи от 7 до 10.....
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ой, не спешите вы его садить, может оказатся "совсем не виноватым"
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Тепер за якогось бомжа буде сидіти в тюрязі. Нема ума-вважай каліка...
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не за якогось бомжа, а за вбивство людини.
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Сынок в папашку изначально пошел...А вообще,в последнее время, Одесса уже кумарит..
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Убийца является пропутинским ублюдком...
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Історичні кадри Мужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8271 #Тимошенко обговорює з ІТ-фахівцям нові завдання по модернізації країни.

https://twitter.com/i/status/1007680155622559744
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Ещё чуток банда соевая покерует и ВСЕ станем бомжами ....
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ублюдочный отец ублюдочный сынок...... а что вы хотели наследственность .... или посчитали себя хозяевами жизни....
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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