 Мужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

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Трагедия произошла в Старобазарном сквере в центральной части города. Очевидцы говорят, что на скамейке сидели бомжи, в которых дети начали бросать камни. Один из бездомных подошел к родителям, которые сидели рядом в кафе, и попросил успокоить сына.

"Он сделал замечание им, попросил, чтобы они сказали своему ребенку не бросать камни в них. Но, вместо того, чтобы сделать замечание, он ударил его. Тот упал и ударился головой", - рассказал ТСН бармен Александр Тихончик.

Увидев, что бездомный лежит и не двигается, мужчина пытался его привести в чувства: обливал водой, но потом просто ушел. Беглеца искали кинологи с собаками, однако пока безуспешно.

"Отец мальчика, поняв, что он совершил, что человек уже не жилец, с места совершения преступления скрылся. О подозрении сообщено заочно, так как преступник скрывается от органов досудебного расследования", - рассказала руководитель следственного управления ГУНП Украины в Одесской области Инна Власова.

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На место инцидента неравнодушные свидетели вызвали полицию и весь инцидент квалифицировали как ч.2 ст. 121 УК Украины, по которой отцу светит от 7 до 10 лет лишения свободы. Личность подозреваемого, который успел скрыться, установлена и сейчас он объявлен в розыск.



