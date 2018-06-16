 Мужчина убил бездомного в центре Одессы из-за замечания ребенку, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.
Трагедия произошла в Старобазарном сквере в центральной части города. Очевидцы говорят, что на скамейке сидели бомжи, в которых дети начали бросать камни. Один из бездомных подошел к родителям, которые сидели рядом в кафе, и попросил успокоить сына.
"Он сделал замечание им, попросил, чтобы они сказали своему ребенку не бросать камни в них. Но, вместо того, чтобы сделать замечание, он ударил его. Тот упал и ударился головой", - рассказал ТСН бармен Александр Тихончик.
Увидев, что бездомный лежит и не двигается, мужчина пытался его привести в чувства: обливал водой, но потом просто ушел. Беглеца искали кинологи с собаками, однако пока безуспешно.
"Отец мальчика, поняв, что он совершил, что человек уже не жилец, с места совершения преступления скрылся. О подозрении сообщено заочно, так как преступник скрывается от органов досудебного расследования", - рассказала руководитель следственного управления ГУНП Украины в Одесской области Инна Власова.
На место инцидента неравнодушные свидетели вызвали полицию и весь инцидент квалифицировали как ч.2 ст. 121 УК Украины, по которой отцу светит от 7 до 10 лет лишения свободы. Личность подозреваемого, который успел скрыться, установлена и сейчас он объявлен в розыск.
1. Говорить доброе утро соседям и здороваться в течении дня.
2. Не бросать мусор .
3. Не бросать жвачки- птицы глотают и гибнут. А птиц в Киеве вообще уже нет. Остались только любители помоек- воробьи, вороны, голуби
Яблочко от яблоньки недалеко упадет.
#Тимошенко обговорює з ІТ-фахівцям нові завдання по модернізації країни.
https://twitter.com/i/status/1007680155622559744