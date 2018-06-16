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Все про:Ивано-Франковск (551) музыка (560) Нацполиция (7618) фестиваль (228) хулиганство (229)

 Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске. ФОТО

В полицию поступили жалобы на скандальный концерт группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале Porto Franko, во время которого ее участники были фактически голыми, а в русскоязычных текстах было немало матерных слов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Галку".

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В связи с этим правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом), предусматривающее ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

По данным издания, директора фестиваля Романа Грыгорива уже вызвали в полицию давать объяснения, а городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился освятить Дворец Потоцких, где состоялся концерт ХЗВ.

Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы Хамерман Знищує Віруси на фестивале в Ивано-Франковске 01Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы Хамерман Знищує Віруси на фестивале в Ивано-Франковске 02
Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы Хамерман Знищує Віруси на фестивале в Ивано-Франковске 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071800
 
   
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а жаловался то кто? Помидорами не закидали?
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Марк Твен в своё время хорошо написал о подобных "артистах"
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це хлопці з підспівки "Ленінграду".
Шнур то їхній духовний вчитель Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6716
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У Шнурова є хоч якийсь сенс у багатьох піснях (типу "В Питере - пить!"). Не кажучи вже, що він не виступає голим, як ці безголосі дауни. Так що Шнуров тут ні до чого, скоріше, бездарі вирішили у такий спосіб "прославитися", адже по-іншому - ніяк!
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Правда смешно звучит для Иван- Франковска?
Порто- франко может быть только в Одессе.
Но руцьким дикарям надо нести свою культуру в консервативный верующий Франковск. -
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Действительно, скандал. Ведь известно, что причинное место надо прикрывать носком, а этот невежа колготами прикрылся. Деревня, он бы еще лук в чулок напихал.
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Ну,что сказать-дебилы Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 8994только не те кто выступал а те кто открыл дело ... Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5132
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этож надо не полениться, сходить на концерт этих дегенератов и ментам накапать, меня на 15 секунд хватило, цензор что ты делаешь как теперь расслышать то что я только что нагуглил, я знаю что вы непослушаете но советую не портите себе выходные
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а ЕСЛИ бы при этом они спели "Москва по ком звонят твои колокола", стали бы героями Украины.
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Не стали б. Неважливо, що каже даун, бо він - даун. І, доречі, герої України - на сході під градами та снарядами, а не з голою жопою у Франківську.
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Взрослые люди, а ведут себя как животные, когда нет таланта, культуры, известности, ума, эти бездарности решили вот таким образом выделится.
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а чому ми, українці, матюкаємося російською?
хіба не існує щірого українського матючча?
пропоную за кожний вжитий російський матюк штрафувати на 1 гривню.
і віддавати на будівництво та ремонт автошляхів!!!
хто "за" ставте лайк Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5038
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Вот тогда мы по качеству дорог обгоним Эмираты....
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А когда выгонят Петю, освятите администрацию президента, а то нам вечно невезет с гетьманами.
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не допоможе, треба зруйнувати і побудувати нову.
десь в іншому місці Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6222
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Юля предлагает АП на жер, и чтобы рейхстаг с канцлером был
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а хто замість Петі?Ваша пропозиція. А то отак сернув , а не підтерся.
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Лучшая реклама для группы. Надо обязательно послушать.
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ну парням хотелось славы.))))) Пусть хоть пид*расами назовут, лишь бы прославится...

А может им заплатили за эту провокацию ?
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Конечно заплатили. Теперь будут в христиан ком мире постить - вот какие бесстыдники украинцы. А еще хотят автокефалию. Ну и т д
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Так, що саме обідніше, що потомки Степана Бендери та Шухевича кричали молодці. ви шо плять хохли україномовні - не запамятали салупу Гаврилюка чи шо...вас потрібно всіх кто там був загрузити в скотовоз і в Київ на парад в неділю...
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Это называется- растление верующего региона. Чисто руцький проект. Неясно куда смотрели националисты. Надо было яйцами закидать
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Ахах, в цих вєрующих регіонах бухають, матюкаються і залітають більше ніж в нєвєрующем Кійовє.
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Это было еще вчера на фейсе, многие люди просто не верили, что такое может быть в Украине, да еще в Ивано-Франковске! Говорили, что это кацапский фейк, но оказалось, что не фейк...Честно говоря, смотреть противно,срамота)
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Патамушта ані художнікі і так відят. А художніка абідіть легко...
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Голые это ладно но если голые и с русским матом,то это не этично
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Когда-то высказался негативно в адрес подобной "пошлятины" в исполнении Шнурова. Мне в ответ: "Ты не понимаешь! "Острота" в исполнении тоже необходима!". Я на это ответил: "Не надо путать запах пряностей с запахом дерьма... Если Вам лично без разницы, тогда у нас - разные вкусы...". Обиделись...
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Геніталії не оголені, - значить нема нічого непристойного. Коли якісь "Пающіє Труси" виступають в одних труселях і ліфонах - то це "іскусство", а коли мужик прикрив пеніс фіговим листком - то це підсудна справа.)))
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Це що, Росія, чи Україна? Відкіля взялось стільки бидла?? Все суспілсьтво заразилось вірусом бидла? Тоді капець.

В центре Одессы мужчина в присутствии детей убил бездомного. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на теле мужчины, возраст которого примерно 30-35 лет, обнаружены следы насильственной смерти.
Тело направили на экспертизу. Убийство произошло в Старобазарном сквере в результате конфликта возле детской площадки. Там подростки начали бросать камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу на его 10-летнего ребенка. Однако папаша вместо урезонить сына, избил бездомного. Со слов очевидцев, потерпевший просил пощады. В результате от травм, несовместимых с жизнью, бездомный умер.

Примечательно, что все происходило возле летней площадки кафе и никто из гостей заведения или охрана в происходящее не вмешивался. Более того, пока полиция оформляла смерть, отдыхающие продолжали наслаждаться едой в ресторане. Убийство мужчина осуществил на глазах своей семьи, жены и других детей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока что полиция только ищет подозреваемого.

https://ua.censor.net.ua/photo_news/3071800/politsiya_vidkryla_provadjennya_cherez_neprystoyinyyi_vystup_grupy_hamerman_znyschuye_virusy_na_festyvali
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https://antikor.com.ua/articles/243011-a_on_prosil_poshchady_v_tsentre_odessy_otets_na_glazah_u_svoej_semji_ubil_bezdomnogo
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Так я не понял, что явилось "составом преступления" мат или голые задницы и хрен? Если первое - то это мелкое хулиганство, а голое человеческое тело преступлением быть не должно, ханжей, невежей и религиозных фанатиков можно "оскорбить" видом гениталий, не понимаю, почему ВСЕ должны подстраиваться под их заблуждения, предубеждения, взляды и комплексы?
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Яркие моменты невероятного поединка ЧМ-2018 ,болельщикам в общественных туалетах без кабин,"Олимпийские Мишки"предлагают свёрнутые газеты "Правда" с портретом кремлёвского Фюрера,за малые деньги и для отмахивания от МУХ.
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Яркие моменты невероятного ЧМ-2018. Возле гостиниц с иностранцами, предприимчивые россияне предлагают иностранцам побритых проституток с рогами по две три козы можно заказать ,многие иностранцы отказываются и говорят что лучше рукой чем вот так Поліція відкрила провадження через непристойний виступ групи "Хамерман Знищує Віруси" на фестивалі в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 1097
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вот если бы эти "художники" вышли в таком виде на сцену к Юлии Тимошенко (вчера на ее выступлении тоже один оголялся) -- это было б не "хулиганство", а "проявление симпатии" ))))
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Тобто марш 3,14дарів в центрі Києва пристойно, а виступ на концерті (не подобається- не дивись)- ні? Цікавий підхід у Рюкзакових.
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ну то есть этих можно по УТ1 показать, не?
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Ну их нах#й этих долбо#бов. Я вон какую черешню отхватил сегодня у нас на рынке по 15 гривен. Со вкусом тумана и цветущей липы. А так ничего особенного - 17 ягод едва на ладони поместились:
Поліція відкрила провадження через непристойний виступ групи "Хамерман Знищує Віруси" на фестивалі в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 4786
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Що це за совдеп засуджувати музичний гурт за матюки ? Хай матюкаються і гопки скачуть, це не злочин.
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске. ФОТО
 
 
 
 
 
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