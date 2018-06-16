 Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Галку".

Читайте также: "Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ, - Крищенко

В связи с этим правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом), предусматривающее ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

По данным издания, директора фестиваля Романа Грыгорива уже вызвали в полицию давать объяснения, а городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился освятить Дворец Потоцких, где состоялся концерт ХЗВ.



