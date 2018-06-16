 Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Галку".
В связи с этим правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом), предусматривающее ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
По данным издания, директора фестиваля Романа Грыгорива уже вызвали в полицию давать объяснения, а городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился освятить Дворец Потоцких, где состоялся концерт ХЗВ.
Шнур то їхній духовний вчитель
Порто- франко может быть только в Одессе.
Но руцьким дикарям надо нести свою культуру в консервативный верующий Франковск. -
хіба не існує щірого українського матючча?
пропоную за кожний вжитий російський матюк штрафувати на 1 гривню.
і віддавати на будівництво та ремонт автошляхів!!!
хто "за" ставте лайк
десь в іншому місці
А может им заплатили за эту провокацию ?
В центре Одессы мужчина в присутствии детей убил бездомного. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на теле мужчины, возраст которого примерно 30-35 лет, обнаружены следы насильственной смерти.
Тело направили на экспертизу. Убийство произошло в Старобазарном сквере в результате конфликта возле детской площадки. Там подростки начали бросать камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу на его 10-летнего ребенка. Однако папаша вместо урезонить сына, избил бездомного. Со слов очевидцев, потерпевший просил пощады. В результате от травм, несовместимых с жизнью, бездомный умер.
Примечательно, что все происходило возле летней площадки кафе и никто из гостей заведения или охрана в происходящее не вмешивался. Более того, пока полиция оформляла смерть, отдыхающие продолжали наслаждаться едой в ресторане. Убийство мужчина осуществил на глазах своей семьи, жены и других детей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока что полиция только ищет подозреваемого.
https://ua.censor.net.ua/photo_news/3071800/politsiya_vidkryla_provadjennya_cherez_neprystoyinyyi_vystup_grupy_hamerman_znyschuye_virusy_na_festyvali
https://www.youtube.com/watch?v=tmvBNm6VpnI