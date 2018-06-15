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 Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма "War for Peace", - режиссер Титаренко. ФОТОрепортаж

Представительная делегация дипломатов - около 50 послов и атташе стран Евросоюза посетили первый в Украине музей АТО в Днепре. Они ознакомились с экспозицией и просмотрели фильм "Война ради мира" режиссера Евгения Титаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам режиссер написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Я лишился собственного кинобизнеса в Крыму при оккупации.

Четырнадцатый и пятнадцатый годы я провел на передовой, понимая, что страна начинается с меня. Но, к сожалению, мы проигрываем информационную войну. Так я перешел на эту линию фронта.

Послы всех стран ЕС посетили Днепр в музей АТО. Просмотр фильма вызвал большой резонанс. Основная цель, которую стремилась достичь наша творческая группа, донести правду о российско-украинской войне понятными иностранцам посланиями. Реакция членов этой иностранной делегации доказала, что цели мы достигли.

Правда всегда побеждает над ложью. Надеюсь, что этот день дал послам ЕС понимание, и по возвращении домой они начнут действовать.

Смотрите также - "Ты на секундочку замираешь! Черт, как же страшно! И снова бежишь, потому что нужно спасти людей", - "госпитальер" Евгений Титаренко работает над фильмом "War for Peace". ВИДЕО

Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 01
Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 02
Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 03
Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 04
Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 05
Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 06
Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма War for Peace, - режиссер Титаренко 07

Источник: https://censor.net.ua/p3071780
 
   
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так покажите уже им и этот клип,как порошенко борется с агрессором в его тылу

https://www.youtube.com/watch?v=KJpH8WSutJA
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Кто нить в курсе - мараев опущенный лох, или нет ???
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Цензор.НЕТФотоОбществоПослы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма "War for Peace", - режиссер Титаренко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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