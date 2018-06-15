 Послы стран ЕС посетили в Днепре первый музей АТО с просмотром фильма "War for Peace", - режиссер Титаренко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам режиссер написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Я лишился собственного кинобизнеса в Крыму при оккупации.

Четырнадцатый и пятнадцатый годы я провел на передовой, понимая, что страна начинается с меня. Но, к сожалению, мы проигрываем информационную войну. Так я перешел на эту линию фронта.

Послы всех стран ЕС посетили Днепр в музей АТО. Просмотр фильма вызвал большой резонанс. Основная цель, которую стремилась достичь наша творческая группа, донести правду о российско-украинской войне понятными иностранцам посланиями. Реакция членов этой иностранной делегации доказала, что цели мы достигли.

Правда всегда побеждает над ложью. Надеюсь, что этот день дал послам ЕС понимание, и по возвращении домой они начнут действовать.

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